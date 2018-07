Denuncian intento de desprestigiar al transporte público en Río Grande

La semana pasada, un “falso portal de noticias”, al decir de la empresa, difundió una serie de noticias con un claro intento de desprestigiar el servicio de transporte público en la ciudad.

Río Grande.- Si bien las publicaciones fueron intrascendentes en los medios de comunicación, desde CityBus tenemos un compromiso con más de 15 mil usuarios que día a día utilizan los colectivos y deben estar al tanto de la realidad.

La primera “noticia” daba cuenta de un acto organizado por un partido político en la Misión Salesiana, y que se habrían utilizado colectivos para este fin. Cabe señalar que los colectivos, por contrato, están abocados únicamente al servicio de transporte público de pasajeros. Por ende, y al ser una empresa seria, CityBus nunca destinaría colectivos para un evento de esta clase. En este “portal” no se presenta prueba alguna de que esto fuera así. En la misma nota señalaba que los colectivos no ingresan a esta escuela y dejan a los estudiantes a la vera de la ruta, lo cual no es cierto. El recorrido incluye el ingreso a la Misión Salesiana en la línea D.

El segundo hecho relata un pedido de informes realizado por el Concejo Deliberante al Municipio basado en “sospechas”. Esta página anónima no referencia algún dato o declaración de algún concejal que haya tenido alguna sospecha sobre el transporte público de la ciudad.

La empresa se ve obligada a aclarar estas lamentables publicaciones que no buscan otra cosa más que dañar el arduo trabajo realizado en el servicio de transporte público.

Se ha involucrado a los trabajadores, que bajo ningún aspecto podrían participar de un hecho semejante, ya que iría en contra de lo establecido por el convenio colectivo de trabajo.

Además, se intentó dañar la imagen de una empresa que cada vez está más cerca de los 15 mil usuarios que son los verdaderos dueños de los colectivos del transporte público. A los vecinos que se pudieron sentir molestos o decepcionados con dichas mentiras, desde CityBus ratificamos una ves más nuestro compromiso con ustedes. Muchas gracias.