Denuncian inconvenientes en dos obras de Río Grande

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, confirmó que se detectaron serias irregularidades en dos obras que se desarrollan en la ciudad de Río Grande. Están a cargo de las empresas Gada y Czelada. Los trabajadores no tienen las condiciones de seguridad, ropa, ni condiciones de higiene indicadas por la normativa vigente.

Julio Ramírez, titular de la UOCRA fueguina, confirmó que estuvieron “recorriendo distintas obras y detectamos irregularidades serias en dos de ellas”. Dijo que en uno de los casos se trata de “una obra de instalación de red de gas, en la zona de la Margen Sur, donde los trabajadores no tienen la ropa adecuada –sobre todo en esta época cuando el frío ya está apretando- no tampoco los elementos de seguridad como antiparras, casco, protector auditivo y todo lo que se necesita para no correr riesgos”, advirtió el dirigente de la construcción.

Se trata de la empresa Czelada, quien lleva adelante una obra para el Gobierno de la Provincia y tiene que ver con el acceso al servicio de gas para familias de la zona. Ramírez se quejó porque “por irresponsabilidad de estos empresarios, los compañeros corren peligro y no pueden desempeñar sus tareas con las mínimas condiciones garantizadas”.

El otro caso detectado tiene que ver con la firma GADA, una de las firmas encargadas de la construcción de viviendas para el barrio de ATE en la zona de la ruta de circunvalación, en esta ciudad. En ese caso también se detectaron falencias en la ropa del personal, falta de elementos de seguridad e incluso Ramírez señaló que “las dos empresas tampoco tienen un comedor en condiciones, con un horno a microondas como para que los compañeros se puedan calentar un plato de comida y los utensillos necesarios. Tampoco los baños químicos indicados”, remarcó.

Vale señalar que, por ambas situaciones el gremio ya formalizó “las denuncias necesarias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, para que se inspeccionen ambas obras y que las empresas sean sancionadas como corresponde, con la obligación de regularizar estas situaciones. Ellos saben que tienen que tener a los trabajadores como corresponde y nosotros estamos para velar por nuestros compañeros”, afirmó finalmente el gremialista, confirmando la presentación de las denuncias.