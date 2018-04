Denuncian al titular de la UOCRA

El secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, fue denunciado por una persona que dice haber sufrido amenazas por parte del dirigente de la construcción. Todo se originó cuando el hombre fue a su vivienda particular a reclamar trabajo, porque asegura que es Ramírez quien decide si pueden ingresar a una empresa o no.

“Todos los días vamos al gremio que está en la calle Don Bosco, ahí hay una persona que anota y hay que esperar. Pero llevaba dos meses dando vueltas y me entero que el secretario General, Julio Ramírez, trae parientes de Buenos Aires para trabajar acá en Río Grande y a nosotros nos tiene esperando hasta cuando a él se le dé la gana de mandarnos”, dijo Damián Rivas, obrero de la construcción, en declaraciones a FM “Aire Libre”.

El hombre contó que ahora se encuentra sin trabajo y venía ocupándose en forma intermitente, “trabajaba unos meses, después se cortaba, después encontraba otra cosa”, relató. Manifestando su malestar porque supo de una empresa donde había vacantes pero le dijeron “que tengo que pasar por ahí”, dijo respecto del gremio.

Rivas mencionó que cuando informó de esta situación en el gremio, Julio Ramírez le dijo que él estaba “último y hay treinta antes que vos”. Entonces dice que intervino “el yerno de Ramírez, que se enoja y me dice que con esa actitud de ir a hablar yo no voy a conseguir nada”.

El hombre dice que le manifestó que necesitaba “una respuesta, porque mi problema es grave. Ya tengo dos boletas de gas y otros compañeros intervienen y dicen que estaba igual”. El hombre dice que entonces decide ir a la vivienda particular de Ramírez con otro trabajador, para pedirle una solución “golpeamos y sale su hijo y me atiende, nos pregunta por qué fuimos ahí y le digo que necesitamos una solución pero él no nos atiende”.

Rivas dice que en una ocasión anterior ya había ido a su casa “y me dio una solución”. Pero relató que en esta oportunidad Ramirez llegó en una camioneta “y nos agredió, a mí me dijo que quien era yo para ir a la casa, que me iba a matar, me iba a hacer desaparecer”, aseguró el hombre en su testimonio.

Después dijo que recibió un llamado de Ramírez amenazándolo, conversación que tiene grabada en su teléfono, y con ese audio intentó hacer una denuncia en la Comisaría Quinta pero no se la tomaron. Por ese motivo fue a la Comisaría Primera, donde sí pudo concretar el trámite y ahora llevará “la denuncia a la Fiscalía”.

“Alguien tiene que denunciarlo, que justifique todo lo que tiene y por qué trae a todos los parientes a trabajar”, concluyó Rivas, asegurando finalmente “me cansé y por eso hice esto”.