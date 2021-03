Definieron las actividades por Malvinas en Río Grande

A través de una conferencia de prensa conjunta, el Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ y el Municipio de Río Grande, brindaron detalles de las actividades para recordar a los caídos en la Gesta de Malvinas de 1982. Vuelve la Vigilia, pero se suspendió la Semana de Malvinas, no se armará la ‘Carpa de la Dignidad’, pero sí una carpa simbólica. En tanto la municipalidad suspendió el desfile del 2 de abril pero sí habrá un acto conmemorativo a las 11 horas en la zona de los monumentos. Confirmaron que habrá eventos deportivos en conmemoración de la gesta.

Río Grande.- El presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, Raúl Villafañe, encabezó una conferencia de prensa en la sede institucional conjuntamente con el Dr. Gastón Díaz, Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande.

“Con todo el dolor del alma, decidimos por unanimidad suspender el armado de la ‘Carpa de la Dignidad’ y la Semana de Malvinas debido a la pandemia por el COVID-19, es muy doloroso para nosotros llegar a esta decisión, pero primero está la salud pública”, introdujo el presidente de los veteranos de guerra.

Agregó que “consideramos, a pesar del dolor del alma que tenemos, que esta decisión fue la acertada, a pesar que no podremos charlar con la gente como lo hacíamos en la Carpa, interactuar para malvinizar y no lo podremos hacer. Lo hicimos para cuidar a nuestra gente, para cuidar a nuestros chicos y no es justo si consideramos que en la aglomeración de personas se produzca algún contagio, preferimos ser precavidos porque la salud de los vecinos está primero -insistió-; además, el personal de salud, médicos, enfermeros, agentes sanitarios, policías y otras entidades están trabajando a pleno contra la pandemia y no podemos nosotros hacer un acto masivo propiciando algún contagio masivo”.

“Mantener la llama viva”

Sin embargo Villafañe dijo que esto no obstará “para mantener la llama viva”. “Vamos a buscarle la forma para que la Gesta de Malvinas y la memoria de los caídos estén en la agenda pública durante esos días, talvez de manera virtual ya que los chicos de ‘Generación Malvinas’ van a trabajar vía Zoom con las escuelas. Vamos a pedirle también a nuestro querido pueblo que embandere todas sus casas, así lo va a hacer también la municipalidad que va a embanderar todos los espacios públicos como las calles”.

El presidente del Centro también informó que “vamos a armar una carpa simbólica, similar a la que se armó hace 26 años para que la gente vea cómo se armó, porque hay mucha gente que no lo sabe, especialmente los más jóvenes. No queremos que la gente se aglomere para verla, queremos que nos ayuden en esto”, apeló.

Se hace la Vigilia

Raúl Villafañe confirmó que “nosotros vamos a tener el acto de Vigilia, con restricciones, por supuesto, porque vimos que había una posibilidad de hacerlo. Vamos a comenzar a las 22 horas con una misa de campaña, después del acto religioso, se va hacer la concentración de veteranos de guerra y familiares, además de autoridades; vamos a poner sillas para estar ordenados, vamos a estar ordenados y cada uno tendrá su lugar. En el caso de los periodistas, no vamos a acreditarlos porque sería injusto ya que todos ellos siempre nos acompañan, lo que sí tendrán un lugar específico para que puedan difundir. También habrá un lugar para la Banda de Música del municipio, como así también para los dos grupos de abanderados, tanto del Centro como de Generación Malvinas”, explicó.

“No puedo decirle a la gente que no venga, por que sabemos el sentimiento que despierta esto en los riograndenses, pero si que se cuiden”, sentenció Villafañe.

Finalmente adelantó que “la Vigilia será transmitida en vivo por Canal 13 de modo que el vecino pueda verla desde sus casas”.

No habrá desfile el día 2 de abril

Por su parte el Secretario de Gobierno confirmó que no habrá desfile el 2 de abril. A modo de introducción recordó que “con la primera institución con la que el Municipio se sentó apenas comenzó la pandemia, fue con el Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ y aquella decisión difícil que tuvieron que tomar de suspender todos los actos en lo que iba a ser la 25° Vigilia por Malvinas, un evento muy querido por la gente y en la cual el Municipio de Río Grande ya estaba comenzando a trabajar con los veteranos de guerra. Hoy ustedes están tomando la misma decisión por la salud de la gente y eso es meritorio, estuvieron a la altura de las circunstancias y por eso traigo el reconocimiento del intendente Martín Pérez”, elogió.

“Si bien suspendemos el desfile del 2 de abril, en cambio sí vamos a hacer el acto a las 11 horas en la zona de los monumentos, vamos a izar la bandera tomando todas las precauciones sanitarias necesarias con la mínima cantidad de gente posible para que se pueda respetar el distanciamiento social”, agregó.

Gastón Díaz comentó que dicho acto “no durará más de 25 a 30 minutos, queremos cuidar la salud de la población y también rendir homenaje a los caídos en Malvinas con todo el respeto que ellos se merecen”.

Finalmente pidió a los vecinos “colocar las banderas argentinas que tenemos guardadas en la casa para ponerlas en sus frentes y ventanas de modo de mantener viva la llama de Malvinas, nosotros haremos lo propio en la vía pública en las arterias principales. Quiero reflejar el pensamiento del intendente Martín Pérez y es que ser riograndense y ser malvinero son dos conceptos que van de la mano”.

Actividades deportivas por Malvinas

En tanto Roma Alancay informó de dos actividades en la semana de Malvinas se llevarán a cabo dos justas deportivas, “una es la marcha atlética, muy simbólica que partirá desde la Base Aeronaval de 6,700 kilómetros y que estará fiscalizada por el Club O’Higgins el 28 de marzo a las 11 de la mañana y las inscripciones van a ser en la calle Lasserre seguramente en esta semana. Lo hablamos con el Jefe de Base y él nos autorizó por lo que estamos muy agradecidos todos aquellos que amamos el atletismo”.

Asimismo, “habrá una travesía acuática en aguas frías que va a ser desde la Prefectura Naval hasta la zona de los monumentos, eso va a ser para el día 28 de marzo a partir de las 9 de la mañana y durará alrededor de una hora por lo que ese día se juntarán estas dos actividades deportivas”, concluyó Roma Alancay.