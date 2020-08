“De esta pandemia se sale articulando gestión público-privada”

La vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande manifestó tras el encuentro con el gobernador Gustavo Melella, que “la única alternativa es articular un trabajo en conjunto ya que ni el Estado solo puede salir de esta emergencia porque necesita del privado, de la generación de puestos de trabajo, de la generación de la economía y de la recaudación de impuestos ni a su vez el privado puede salir solo sin la solidaridad del Estado”. Además sostuvo que “el primer mandatario solicitó la colaboración de la entidad mercantil riograndense, en todas sus áreas de ingerencia, en la re adecuación de los procesos y protocolos de funcionamiento en el nuevo cronograma de reapertura comercial”. Por otro lado indicó que “lamentablemente hubo irresponsabilidad de algunas personas que nos llevó a esta situación de Fase 1 que implica volver a cerrar y volver a que muchas familias dejen de tener el sustento económico”. También señaló que “vamos a tratar de que exista, aunque sea con horarios reducidos, la reapertura total del comercio, es ahí hacia donde apuntamos”.

Río Grande.- La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, de Río Grande –CCIP- Marilina Henninger se refirió respecto a la vuelta a la Fase 1 del sector comercial en la zona norte de la provincia, y las consecuencias que nuevamente vuelve a tener la actividad ante la nueva situación sanitaria que atraviesa la ciudad.

Por FM Master’s señaló que “volvemos a fase uno, es un comienzo bastante complicado, sabiendo la situación crítica que está atravesando el comercio, y este alivio que había tenido en los últimos meses en base a que de a poco se estaba reactivando tímidamente la actividad comercial, pero volver a la fase 1 es una situación poco feliz, a nadie le parece una buena situación, donde en los comercios se cumplieron con todos los protocolos, y todos los comerciantes intentaron sobrellevar este tema con la mayor responsabilidad, pero lamentablemente hubo irresponsabilidad de algunas personas que nos llevó a esta situación de fase 1 que implica volver a cerrar y volver a dejar de tener sustento”, sentenció Henninger.

En este sentido manifestó que “la situación no es feliz, no estamos bien, los comerciantes están muy preocupados por esta situación, hay muchos que habían adquirido créditos, y a partir de esta reactivación tenían la expectativa de comenzar a cumplir con sus obligaciones, pero hoy se enfrentan a que no pueden vender, y no tienen ese recupero de dinero que tenían en perspectiva, así que más allá de esto, y de la situación incómoda, y mala, sabemos que es una cuestión sanitaria, que no hay otra manera de combatirlo, y seguir adelante como estábamos permitiendo esta cantidad de contagios nos iba a llevar a una situación desesperante a nivel sanitario”, expuso.

Reuniones con distintos sectores

Ante la nueva situación sanitaria de Río Grande, Henninger remarcó que “durante la semana pasada tuvimos reuniones, inclusive el día sábado con el COE municipal, que nos permitió hacer un cuadro de situación de donde estábamos, conocer como se veía la parte sanitaria, donde tuvimos contacto con un médico del hospital, donde nos alarmó bastante la cantidad de camas que había a disposición, como rápidamente esas camas estaban siendo ocupadas, que se necesitaba contener, y de manera drástica este nivel de contagio, sino por el contrario íbamos a estar en una situación real de emergencia sanitaria”.

La representante de la Cámara de Comercio entendió que “la única manera de salir adelante es trabajar de forma colaborativa entre lo público y lo privado, nos hemos puesto a disposición, y durante las últimas horas hemos tenido reuniones con funcionarios para destrabar algunas cuestiones, para poder agilizarlas, para dar nuestra colaboración para que todo esto tenga un mejor pasar, y a pesar de estar en esta fase, que a nadie le gusta, por lo menos ir destrabando algunas cosas que si se podían hacer y no complicaban a la cuestión sanitaria”.

En este sentido fue que “el viernes planteamos junto a 30 comerciantes gastronomicos la necesidad de contar con el delivery hasta las 23horas para poder cubrir la alta demanda que tenían, dado que la gente sorpresivamente se encontró con la cuarentena y no tuvo la posibilidad de comprar y abastecerse, entonces había alta demanda para lo es delivery y venta de comida elaborada, por lo cual pudimos consensuar un horario diferente al que aparecía en la resolución, y los gastronómicos pudieron vender hasta las 23 horas, lo cual fue un alivio, sobre todo lo repentino de la medida”, manifestó.

Asimismo dijo que “ante la premura del anuncio, muchos tenían una previsión sobre ventas, y compra de insumos para el fin de semana que se iban a echar a perder si no tenían el total de las horas de apertura que tenían previsto”.

Reunión con la Secretaría de Comercio

También la representante de la Cámara de Comercio detalló que “el domingo a la noche junto a la secretaria de Comercio estuvimos trabajando sobre algún certificado que permita pasar los retenes, había muchos empleados de comercios esenciales que necesitaban ir a trabajar, y necesitaban acreditar que eran empleados, con lo cual pudimos buscar una alternativa consensuada para que estos empleados puedan pasar bien, lo mismo habíamos realizado con los delivery el fin de semana, y a partir del lunes comenzamos con un formulario que le va a permitir tener un certificado QR a partir de hoy, el cual le será más fácil poder dirigirse a los trabajos, creemos que en ese ámbito se trabaja muy bien”.

De la misma manera expresó que “también intentando relevar la situación de ciertos rubros como por ejemplo de las panaderías que nos pidieron por lo menos que se abran dos horas antes porque mucha gente consume para su desayuno y las 10 AM es tarde , así que estamos trabajando en eso para poder modificarlo, así como la posibilidad de que los comercios de cercanía puedan abrir los domingos, algo que en la resolución no esta contemplado, dado que solo están contemplados hasta el día sábado, solos los supermercados puede abrir los domingos, y estamos gestionando con el gobierno para que el día sábado los comercios de cercanía, incluso panaderías , almacenes y kioscos puedan abrir los domingos”.

Rubros más golpeados

Con respecto a los rubros más golpeados, dijo que “el rubro indumentaria es un rubro que ocupa la mayoría del comercio de Río Grande, ya tenia una marcada baja en el consumo durante toda esta temporada, y viene como un rubro bastante afectado, también hay otros rubros específicos que tienen que ver con los servicios como por ejemplo el de servicio turístico, es un rubro que no va a tener una reactivación rápida, y que es muy difícil que pueda hacer frente a este año cuando no ha tenido sus puertas abiertas prácticamente, o no ha podido vender como lo venía haciendo, más allá de que hubo estos intentos de vender adelantado, pero no les da un flujo de consumo constante como para que puedan subsistir normalmente”.

Por otro lado dijo que “los gastronómicos también son un sector muy golpeado, sabemos que hay muchos restaurantes que no han vuelto a abrir sus puertas, no les era económico reabrir, entonces es un rubro que lo esta padeciendo mucho, no hay un ranking especifico de los más golpeados, pero siguiendo la lógica de lo que ha sido la reapertura del resto de las actividades, donde todos los rubros que no venden productos, sino los que venden servicios son los más afectados”, dictó.

En este contexto centró que “sabemos que el primer paso será volver al delivery, y en ese caso le permitirá vender a los que venden productos, pero a aquellos que venden servicios van a hacer los últimos en poder abrir, entendiendo la lógica de lo que fueron las fases anteriores, entonces serán rubros afectados como los rubros de las inmobiliarias, peluquerías, estéticas, entre otros, siendo que estos rubros demoraron prácticamente un mes más en volver con diferencia al resto de los rubros”.

“Vamos a tratar de que exista, aunque sea con horarios reducidos, la reapertura total del comercio”

Por tal motivo señaló que “más allá, y superada esta situación tan critica de contagio, vamos a tratar de que exista, aunque sea con horarios reducidos, la reapertura total del comercio con horarios reducidos, es ahí hacia donde apuntamos, a que vuelva a reactivarse, aunque con horarios reducidos, aunque sea con restricciones de salidas para la ciudadanía, como estamos teniendo con el DNI, y la patente, y desde la Cámara de Comercio siempre pensamos que lo mejor es mantener a los comercios abiertos”.

Resaltó que “estamos relevando todas las situaciones para hacer un pedido formal con la situación de cada rubro al Gobernador de la provincia, de manera de poder dialogar los posibles escenarios, y entendemos que de esta pandemia se sale articulando gestión público-privada, dado que el sector publico no puede salir solo, necesita del auxilio de la actividad económica y de los puestos de trabajo que genera el sector privado, de los impuestos que se generan de la actividad privada, y los privados no podemos salir sin el acompañamiento y la solidaridad del Estado, estamos en una situación tan critica que si no existen planes, créditos, subsidios, tampoco podemos salir adelante, entonces de la única forma es abriendo todos los canales de dialogo, haciendo cuadros de situación, presentando de los diferentes rubros, tratando de esta forma hacer un plan de acción consensuado en el tiempo para poder asistir a todos en la medida de sus necesidades”.

Por ultimo indicó que “es un trabajo serio, es un trabajo que hay que sentarse, que hay que hacer, por lo que a todos los comerciantes que necesiten algún tipo de auxilio, la Cámara de Comercio siempre está abierta virtualmente, que se comuniquen con nosotros, además hemos mantenido reuniones con el grupo de mujeres de la Cámara observando lo que aparece como sugerencia en los Chat de los socios de la institución, así que vamos armando cuadros de situaciones, trabajando sobre la coyuntura para que esta situación se pueda llevar de la mejor manera”.

Reunión con el Gobernador

Por otra parte, Marilina Henninger fue consultada por el encuentro virtual que mantuvo con el primer mandatario provincial. “En el día de hoy (por ayer) mantuvimos una reunión con el gobernador Gustavo Melella, para plantear el cuadro de situación del comercio y saber sobre la emergencia sanitaria de la ciudad”.

Confió que “nos informó que resolución de esta nueva situación sanitaria conforma tres escenarios posibles, que serán definidos por el cuadro epidemiológico que tenga la ciudad de Río Grande, situación que monitorea y define el COE”.

En esta línea, la dirigente mercantil dijo que a partir del día 10 de agosto, “se puede continuar con la misma modalidad de cuarentena, o pasar a un Delivery o take away o abrir con un horario restrictivo”.

En ese sentido, Marilina Henninger reveló que “se plantearon algunos temas de coyuntura para resolver en lo inmediato, como la prioridad de circulación de los vehículos de transporte y distribución de cargas mayoristas, por problemas de abastecimiento y de mercadería perecedera (se está informando a la Policía y consensuado una identificación para los mismos); permisos para dueños de locales comerciales que necesiten asistir a sus locales con fines administrativos”.

Asimismo, “se estaría conformando el formulario, para urgencias comunicarse con la Cámara de Comercio, pedido de diferimiento de IiBb y retenciones al 0.1.”

Sobre estos dos puntos se habría aprobado el primero y revisarán el segundo.

También la CCIP solicitó la posibilidad de tener charlas vía Zoom “en las que se explique desde el Ministerio de la Producción los requerimientos para el acceso a las ayudas no retornables y créditos. La Ministro de la Producción (Sonia Castiglione) nos informó una agenda que iremos informando e invitando vía Zoom”.

Henninger renovó el compromiso de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande de colaborar en la asistencia para el armado de carpetas de presentación para ayudas. “Parte de nuestra comisión, será capacitada en el Ministerio para auxiliar en el armado de las carpetas. Si los papeles ingresan se aprueban. Los subsidios salen en 10 días. La revisión de los plazos de gracia de los créditos otorgados. El pedido es que se tome como día cero este mes”.

En relación a la posibilidad de abrir bajo la modalidad más conveniente para los comercios sobre ventas del Día del Padre “Todavía está en estudio. Habrá una próxima reunión el día sábado para saber sobre lo que informe el COE y la situación en la semana entrante”.

Reunión con Bahamonde

Marilina Henninger también informó que el Tesorero de la CCIP (Carlos Tolaba), mantuvo una reunión con el titular de la AREF, contador Oscar Bahamonde, encuentro en el que se informó que “está aprobado el diferimiento del vencimiento de IiBb. En cambio, lamentablemente, este mes ya fue informado al órgano nacional que coordina las retenciones los índices de Tierra del Fuego; pero el mes que viene lo analizarán”.

“Por otro lado, se comunicó con la Cámara el Secretario de Enlace (José Díaz) y ya coordinó la identificación de los servicios de distribución mayorista, con la Policía Federal y Transito municipal”.