De enero a agosto la provincia invirtió 620 millones en ayuda social

La titular de la cartera de Desarrollo Social reveló que la provincia invirtió 620 millones de pesos desde enero hasta agosto para atender la fuerte demanda social. La Ministro Paula Gargiulo dijo que “si bien la situación es alarmante, y triste, nosotros como Estado provincial es lo que veníamos compartiendo año a año, y mes a mes según las corridas cambiarias, y la inflación que se va dando, esto comenzó a profundizarse a mediados de 2017, donde lamentablemente empezó, y esta caída no paro hasta el momento”.

Río Grande.- La Ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo realizó un análisis de la situación de Tierra del Fuego, luego de los números brindados por el INDEC, donde la pobreza en la provincia creció en más de 10 puntos en apenas un año, para lo cual señaló que “los números dan la realidad concreta de esta situación de crecimiento de demanda, y de profundización de crisis que uno lo ve, y lo atiende día a día, necesidades no tan solo de aquellas familias que ya están con un desempleo estructural, sino también las familias que tienen un empleo, no alcanzan a cubrir la canasta básica, y como consecuencia no alcanzan a cubrir los servicios, y la calidad de vida para tener un mejor vivir”, afirmó a FM del Pueblo.

Asimismo indicó que “mientras se define quien dirigirá los destinos de este país a partir del 10 de diciembre, tenemos que seguir trabajando fuertemente en el territorio, coordinadamente con las organizaciones civiles, y vecinos que comienzan a colaborar por distintos motivos en forma de vianda a las familias que tienen mas cercanas y que saben que están pasando necesidad”.

Gargiulo sostuvo que “como Estado estamos acompañando y sosteniendo, y haciendo de soporte en el día a día e institucionalmente, y como Estado no solamente desde el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también las escuelas se han transformado en instituciones de contención, y de garantía de alimentación también, no tan solo con los comedores, sino también con el refuerzo de las viandas, lo cual el panorama es muy preocupante”.

Por otro lado indicó que “también se trabajo durante este ultimo tiempo con el tema de la emergencia alimentaria, que ya es ley, que tiene el Ejecutivo Nacional para reglamentarlo, aun estamos sin novedades, y hablando con Ministros de otras provincias saber que acciones nos quedan realizar, teniendo en cuenta que las provincias estamos solas, donde no solo tenemos que dar respuesta a nuestra población, sino que también sufrimos recortes”.

Fuerte inversión social

En tanto por Minuto Fueguino, Gargiulo puntualizó que “este incremento profundizó la crisis en este último tiempo; nosotros venimos trabajando ya con distintos programas provinciales –con recursos de la provincia- a través del Programa RedSol y el programa alimentario ‘Cuidemos la Mesa Fueguina’ que se creó ante la retirada de Nación con lo cual nosotros como Tierra del Fuego seguimos ocupándonos de la situación”.

En ese sentido recordó que “en diciembre de 2018 –diciembre siempre fue muy complicado para nosotros- arrancamos con este programa provincial que consta de un importe mensual de 2.500 pesos que está bancarizado y demás. Menos mal que lo aplicamos porque no tuvimos una respuesta concreta (de Nación) y es así que pudimos migrar ese padrón que teníamos de mil cien familias y además empezar también a incorporar las evaluaciones correspondientes de otras situaciones. En lo que va de este año, tenemos un padrón 5.900 titulares a nivel provincial, siendo la mayor parte de Río Grande -de casi cinco mil personas- y complementamos también con el programa RedSol que es un importe económico que también se eroga de cuatro mil pesos y que las familias pueden definir en qué gastarlos como complemento de otros programas”, explicó.

Agregó que “ahí tenemos un padrón de 13.700 titulares también, además del trabajo territorial que nosotros desplegamos con distintos dispositivos, acompañando y fortaleciendo distintos comedores y merenderos a nivel provincial y así también seguimos trabajando con distintos subsidios que se presentan en las demandas espontáneas de todos los días como deudas de luz, deuda de gas, emergencia habitacional (alquileres) y por supuesto que venimos invirtiendo con un presupuesto desde enero hasta agosto de 620 millones de pesos”.

La Ministro detalló que de ese monto, “lo que más se incrementó en la demanda son los servicios, tuvimos que intervenir para que no se los corten, asimismo en los alquileres donde hicimos lo propio para que la gente tenga un lugar en donde vivir y fundamentalmente en lo alimentario”.