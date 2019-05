“De acá salimos entre todos”

La secretaria de Promoción Social de Río Grande y candidata a intendenta por FORJA, Analía Cubino, se refirió a sus expectativas de cara a las próximas elecciones. Habló sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer que acceda a ese cargo en la provincia, reivindicó la gestión de Gustavo Melella y aseguró que en su caso no podrá hablar de “pesada herencia”. También señaló la impronta que piensa dar a la gestión si se impone en los comicios, más allá de la continuidad que tendría por ser parte del actual gabinete y compartir las políticas.

La actual secretaria de Promoción Social de la Municipalidad y candidata a intendenta, Analía Cubino, en una entrevista emitida por el programa radial “Desde las Bases”, se refirió a la actual gestión y sus expectativas al postularse como jefa comunal. En principio, consultada sobre la posibilidad de ser la primera intendenta de la provincia, dijo que lleva “esa responsabilidad con mucho orgullo, me siento muy honrada de ser para mis compañeras, para mis congéneres, quien tenga la posibilidad de ser la primer intendenta”.

Además destacó que se trata de “un momento muy especial para las mujeres, recordamos por estos días los 100 años de Eva y decíamos que hoy tenemos la posibilidad como mujeres de votar y ser votadas. Se inaugura este período cuando se habla de la posibilidad de que participemos activamente de la vida política y, además, entendemos que la ciudad de Río Grande ha tomado decisiones muy importantes en ese sentido”, destacó.

Recordó Cubino que los vecinos resolvieron “que las mujeres seamos mayoría en el Concejo Deliberante, sin la necesidad de que haya una imposición judicial o que esto se haga mediante una demanda, ya que la sociedad ha elegido mujeres. Eso me parece fundamental, también creo que a Río Grande se le puede pedir más porque está a la altura de las circunstancias”.

“Además, ayer me lo hacía notar una compañera que decía que sería la intendenta del centenario de la ciudad, de una ciudad que también imaginaron tantos hombres y tantas mujeres que la forjaron. Recordamos a Ariela, la botera, es muy importante el rol que desempeñaron muchas mujeres para la ciudad. Pero también creo que es importante que los partidos tengan candidatas que no tengamos ese lugar por el género, sino porque nos lo ganamos en la militancia y especialmente muchas mujeres que venimos de la militancia social”, señaló la candidata a intendenta por FORJA. Para luego señalar que “eso hace que tengamos un entendimiento de algunas otras cosas, por las cuales nuestros compañeros quizás prefieren que estemos en algunos lugares”.

Sin la excusa de la “pesada herencia”

“Yo no voy a poder hablar de la pesada herencia, voy a poder hablar de una gran herencia y de algo que realmente fue muy favorable para toda la ciudadanía”, admitió Cubino, al pensar en una posible continuidad luego que Melella cumpla su mandato.

La secretaria de Promoción Social contó que venía “de una reunión donde hablamos sobre derechos, sobre temas en los cuales ha avanzado el municipio como el acceso legal y gratuito para personas que están requiriendo un acompañamiento judicial. En esto se ha avanzado y lo hizo este municipio de manera inédita en el país con la Defensoría Municipal, ese fue un gran paso”, aseguró.

Destacó la gestión de Gustavo Melella, “porque se ha escuchado a la gente, que es la mejor herencia. Esta es una gestión que durante ocho años ha escuchado a la gente, que se ha puesto a la altura de las circunstancias y eso se puede ver reflejado en la obra pública que siempre fue con contenido. No se generó y después se pensaba para que servía, nosotros estando con Gustavo aprendimos sobre la forma de gestionar y ahora vamos por algo más amplio”, aseveró.

Por el mismo rumbo con impronta propia

Dijo la funcionaria municipal que se trata de encontrar el rumbo por “donde la gestión puede ser más eficiente, más inteligente, y que lo podamos hacer en conjunto. Precisamente para que los recursos que se tienen, lleguen a una mayor cantidad de gente. También hay otros temas en los que avanzar en la ciudad”, señaló.

Cubino repasó que “primero fuimos por la infraestructura, en otros temas hemos avanzado con la generación de contenidos y ahora vamos por la infraestructura cultural -por ejemplo- que es una deuda en algunos sectores de la ciudad”, reconoció la candidata a intendenta.

Mencionando que “también hemos avanzado en deporte, en materia de inclusión se ha hecho un gran trabajo y lo que vamos hacer ahora es fortalecerlo. Por otro lado, también hay un tema muy importante que tiene que ver con el trabajo. Es una demanda muy importante en la ciudad, eso también está en el proyecto de Gustavo (Melella) para la provincia”, confirmó.

Indicando luego que se trata de “un trabajo mancomunado con los sectores gremiales, como se hizo en Río Grande. Todo un fortalecimiento en el tema de capacitaciones, nuevos nichos de trabajo para poder pensar en todo lo que tenga que ver con la producción primaria. Fortalecer a los sectores hortícolas, de granja, pensar en el sector pesquero, en la posibilidad de ampliar no de reconvertir nada”, alertó.

Opinó que se trata de “ampliar lo que se produce, se trata de abrir nuevos caminos para los que hay que preparar a la gente y en eso el Estado tiene que estar presente. También que se empiece a entender esto de la responsabilidad social empresaria de otra manera. Es un trabajo fuerte que hay que dar, pero antes que nada el Estado tiene que estar presente y donde hace falta generar nuevas competencias, donde se tiene que aprender un nuevo camino”, afirmó.

Astilla de otro palo

La candidata a intendenta continuó repasando los objetivos que se plantea, mencionando que espera “que podamos recuperar tantos empleos que se han perdido en la industria fundamental que tiene Río Grande y que ha tenido siempre, que es la industria metalúrgica. Hoy en una coyuntura muy difícil, pero también porque se han tomado decisiones que han ido en connivencia con las políticas devastadoras de nuestra industria”, dijo apuntando a la gestión de Rosana Bertone y su postura respecto del Gobierno nacional.

Explicó que “también queremos que se pueda producir software en Tierra del Fuego, en Río Grande llevamos un año y medio por ese camino y lo vamos a seguir profundizando”, adelantó. Comentando que “por ejemplo hay más de seis ofertas académicas en software, sin embargo todavía no se ha trabajado en eso. Desde el municipio lo hicimos y, al revés, por ejemplo no se ha formado en electrónica. No hay orientación hacia ese sector, creemos que esas son decisiones que se toman en conjunto”, dijo respecto de la relación que se debe tener entre los Ejecutivos.

En el mismo sentido indicó que “el municipio ya tiene un campo de acción, ha hecho todo lo que ha podido y lo vamos a seguir a haciendo. Pero a su vez también hay decisiones que deben ser compartidas con un gobierno provincial que se ponga al altura de las circunstancias, y que tome decisiones que sean las más importantes para la gente y no para sectores minoritarios que son por lo general quienes más ganan”, remarcó.

Respecto de la necesidad de convivir con otros Ejecutivos indicó que se debe “ser muy serios y nosotros tenemos que ser muy maduros políticamente también, para entender que si no se da lo que uno piensa -que sería lo ideal- claramente hay que sostener el proyecto”, ratificó. Argumentando sus expresiones dijo que “el escenario más claro es el que hoy tenemos. Tenemos un escenario donde el municipio no está alineado con el proyecto que tiene el Gobierno provincial, ni el Gobierno nacional, y sin embargo ha llevado adelante todos sus proyectos”.

“No ha parado obras, sino que por el contrario ha reasignado y re significado su presupuesto, hacia lo que había que realizar y cumplir. Así es como tenemos una gestión que no tiene una deuda, no ha empeñado los fondos de su gente y va a seguir llevando adelante esta política. Obviamente si hay un entorno más favorable siempre es mucho mejor, pero estamos a la altura de las circunstancias como lo venimos haciendo y en el contexto más desfavorable como es este, seguimos adelante”, expresó la Secretaria.

Campaña sucia y redes

AL ser consultada sobre si espera algún tipo de “campaña sucia” de cara a las elecciones, indicó que “hay que poner todo en su justa medida, la cotidianeidad va marcando cuando uno está en la gestión lo que le pasa la gente. Cuando decíamos hace un año que los números del INDEC quedaban chicos no nos equivocamos y no salimos a discutir con los que decían que éramos falaces y mentirosos”, repasó.

Manifestó que “por el contrario, seguíamos redoblando las medidas. Algunos hoy se empeñan en poner todo su esfuerzo en este ejército de trolls, en estos perfiles truchos, y a veces el error es que los que dicen ser los dueños de la política; algo bastante cuestionable porque yo no vengo de ahí y lo podemos debatir”, propuso Cubino.

Aseguró que “esos sectores están preocupados por cómo hacen para que sus adversarios bajen, en vez de ir a la contienda con sus herramientas, con proyectos, con su verdad. Porque realmente son proyectos muy distintos y en esto hay que ser claros. Hay que decirle a la gente por qué estamos con quienes estamos, qué es lo que pensamos hacer si decimos que todo se hizo bien”.

“La tecnología ha generado la proximidad de que haya más conocimiento sobre la política, sobre lo que se hace, sobre las gestiones. Pero no hay que desconocer que hay mucha mala intención, siempre la hubo. Hay herramientas en la política que son justamente las que alejan a la gente de todos los días de la política, y hace que descrean de esa herramienta”, se lamentó Cubino.

“Vengo de una familia obrera”

La candidata a intendenta por FORJA señaló que “esto es entre todos, acá salimos entre todos”. Recordó que hay “mucha gente que está sin trabajo” y mencionó que “había gente que ponía en duda que la crisis en la industria electrónica la pudiera afectar y ahora se dan cuenta que afectó al comercio, el tema se plantea en las escuelas, lo dicen los taxistas. Realmente tenemos que ser muy serios y de una vez por todas entender que de esta situación salimos con un proyecto encarnado entre todos y sin ingenuidad”.

Repasando su origen expresó: “Vengo de una familia obrera, nunca estuve en otro lado, siempre mi familia fue mi referencia y siempre estuvo esta cosa de entender que uno tiene que luchar por lo que cree que justo. A veces lo primero que se hace, cuando alguien está reclamando, es cuestionarlo. Pero hay que poder tener empatía, ponerse los zapatos del otro y entender que realmente si alguien está protestando, pidiendo algo, se pone a la cabeza de una lucha; es porque cree en ella”.

“Porque es referente de quienes quizás la están pasando mal y entienden que se puede vivir mejor. Siempre en mi vida estuvo eso del sacrificio, de levantarse para parar la olla en la casa y lo que implica la amenaza de perder el trabajo, de estar siempre condicionado. Al menos a mí me da una perspectiva, que es bastante común para un montón de gente y tiene que ver con esto de trabajar”, explicó.

Para indicar luego que “yo me imagino transitando siempre la misma manera y, cuando lo hablamos con Gustavo, decimos que nunca desfavoreceríamos al sector de los trabajadores. Nunca cuestionaría que un colectivo social que se manifieste planteando sus necesidades, que reclame por sus derechos, y creemos que hay que seguir de la misma manera. A veces hay gente que, de una forma hasta romántica, recuerda cosas que después no pone en práctica”, advirtió. Indicando que “esto es hasta conciencia de clase, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa”.

Pensar en el colectivo

Para concluir, Analía Cubino fue consultada sobre la posibilidad de avanzar en la implementación de mecanismos de democracia directa y más participativa de los vecinos, para la toma de decisiones. Sobre el particular indicó que opina “que hay que generar esas herramientas, se ve por ejemplo en el bachillerato popular donde se avanza para que la construcción sea efectiva y genuina, para que se puedan tomar decisiones en conjunto”.

“Eso implica también cambiar la forma en la que nos educamos, porque la escuela no nos enseña a hacer equipos. No nos enseña todavía a pensar en el colectivo, entonces mientras eso no cambie va a ser muy difícil. Pero tenemos la posibilidad de avanzar en esa transformación, nosotros desde el municipio lo llevamos adelante por ejemplo con el bachillerato popular. Con la posibilidad de que los estudiantes decidan junto con los docentes, que se piensen los temas”, comentó.

Manifestando que “ahí radica la posibilidad de transformación, para empezar a trabajar efectivamente de manera genuina con la participación para la toma de decisiones. Hay que trabajar mucho con la infancia para esto. También evaluamos la posibilidad de que hubiera instancias de participación ciudadana de niños y niñas, que puedan pensar la ciudad. Porque si no tenemos una mirada adulto centrista, que quiere pensar a la infancia que es una gran cuota de nuestra ciudadanía y entonces fomentamos el individualismo”.

“Después pretendemos que de manera mágica eso cambie. Queremos que incluso la gente pueda pensar la ciudad sin pensar exclusivamente en su barrio y sin pensar, únicamente, en la necesidad inmediata sino en la posteridad que quiere para Río Grande. Pero claramente hay que generar instancias como lo que fueron los parlamentos juveniles, instancias de participación que tienen que ser también un aprendizaje”, concluyó Analía Cubino.