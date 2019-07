Darán hoy el último adiós a Héctor Cavalotti

Ayer alrededor de las 20 horas la noticia del fallecimiento del periodista Héctor Cavalotti conmocionó a toda la provincia. Su última cobertura fue la conferencia de prensa de Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Arcando alrededor de las 15. Previamente había estado en el incendio de Piedra Buena y Rosales. Justamente allí dejó estacionada su camioneta, dentro de la cual lo encontraron sin vida cinco horas después. Tenía 59 años. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en la necrópolis local.

Río Grande.- “Yo le pregunté algo a Urtubey y mientras me contestaba, llegó Cavalotti y me dijo al oído que tenía mucho olor a humo. Ese comentario no me dejó escuchar lo que me contestó Urtubey. Le dije Bol*** me hablaste y no escuché lo que me contestó Urtubey y él se sonrió”, comentó anoche el periodista Ariel Montenegro.

Justamente el periodista de El Sureño agregó que “antes de irse, estábamos fotografiando a Urtubey con Arcando. Cavalotti estaba a mi lado. Le dije: ‘Negro, si vas a sacar fotos, ponete allá atrás porque sino, nos tapás a todos’. En ese momento fue que me dijo. ‘Me voy, mandame las fotos que me sacaste’. Levantó la mano a modo de saludo y se fue”, dijo Montenegro quien fue el último que le sacó una foto en vida a su colega Héctor Cavalotti, un gran periodista que se fue sin darse cuenta.

El propio vicegobernador Juan Carlos Arcando, apenas se enteró, se acercó a esa fatídica esquina y brindó sus condolencias a la familia del malogrado periodista. Cavalotti era una promoción menor en la Armada.

Oriundo de Mendoza, Héctor Cavalotti era suboficial de la Armada, de la especialidad Comunicaciones. Vino de pase al BIM 5 y se quedó en Río Grande, de donde nunca más se fue.

Hizo de todo, hasta fue remisero. Comenzó como periodista de Policiales en este medio en 1993, cuando recién se fundaba Provincia 23. Víctor Centurión, hermano de Néstor Alberto Centurión, lo recomendó.

Tuvo un importante protagonismo cuando cubrió lo de Semana Santa de 1995, donde murió Víctor Choque. Cubrió las impactantes imágenes que aún andan por ahí, bajo la terrible escaramuza entre policías y manifestantes.

En 1996 ingresó a El Sureño, donde cubría temas locales y generales junto a Juan Carlos Villagra. Luego reemplazó a Daniel Puebla cuándo éste inició su propio camino periodístico, en la Sección Policiales.

“En las épocas malas del 2001-2002, me fue a ver al diario donde lo conocí en 1994. Quería hacer algo. Lo animé a avanzar en su idea, de que haga un portal y así se inició TDFNews. Contribuí humildemente con el diseño de la página; en ese tiempo yo era webmaster y entendía algo del lenguaje HTML. Quedó eternamente agradecido conmigo”, recordó por su parte Ramón Taborda Strusiat.

Cavalotti fue Secretario de Medios durante el gobierno de Hugo Omar Cóccaro (2005-2007), quien partió a la eternidad un día antes.

Agregó el periodista que “en ese tiempo no había Whatsapp, sino el Messenger y siempre que nos conectábamos y asentía algún tema. Me lo ponía rápido y en vez de poner Ok, Ok, Ok, me escribía Kokoko, al revés, y de ahí nos llamábamos mutuamente Kokoko”.

“Luego vi que comenzó a avanzar en su empresa periodística y me alegré muchísimo, porque salíamos de tiempos muy malos en esa época. Creo que su último proyecto fue TDF al Día. Su muerte nos sorprendió a todos”.