Daniele consideró que no es necesaria una ley sino “buenas prácticas políticas”

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia cuestionó el incumplimiento del gobierno en la remisión de fondos coparticipables y manifestó que no debería ser necesaria una ley de goteo, porque se puede resolver “con buenas prácticas políticas y sentido común”. También descartó trasladar a la justicia “un problema que tiene que resolver la justicia”. Pese a los retrasos, destacó que se sigue avanzando con el plan de obra pública en distintos frentes, con la entrega de viviendas, de terrenos con servicios, nuevas calles pavimentadas, y adelantó que breve iniciará la construcción de la terminal de ómnibus. De cara a las elecciones de medio tiempo, consideró que debe ser “una campaña corta” que tenga en cuenta la situación límite en que se encuentra la población, teniendo en cuenta que se prevé una segunda ola “inevitable” y no hay que relajar los cuidados, para mantener la actividad que comenzó a reactivarse.

Río Grande.- El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Mario Daniele, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el reclamos que siguen realizando al gobierno para que cumpla con el giro de fondos coparticipables, por la vía administrativa y apostando “al sentido común y las buenas prácticas políticas”.

“Tenemos retrasos importantes, nos deben 420 millones y sabemos que la nación hace años realiza un goteo diario. Lamentablemente la provincia hace tiempo no cumple con la distribución a los municipios como corresponde, y eso no es que afecta la relación política sino que afecta a la gente. Detrás de esa coparticipación hay una obra que está en marcha, trabajos para generar soluciones habitacionales. Hoy nadie puede aguantar con un mes de retraso en el sueldo y al municipio le pasa lo mismo, porque estamos hablando de casi un mes”, dijo.

“El gobierno da a conocer los montos que ha mandado, pero acá no hablamos de números sino de una deuda. A veces la demora es de 20 días pero otras veces son 40 días. Es más fácil que la tabla del 1 sacar la cuenta y está establecido hace años lo que se debe mandar a los municipios. No es un tema complejo, el gobernador ha sido intendente y conoce del tema. También me tocó estar en el municipio y sé cómo es el manejo. El Ministro de Economía sabe muy bien lo que le tiene que mandar a Tolhuin, Río Grande y Ushuaia y no hay que sacar tantas cuentas”, aseguró.

Respecto de la comunicación con el gobierno, indicó que “la Secretaria de Economía tiene diálogo directo. Brenda (Tomasevich) es una persona muy respetuosa, con mucha paciencia, pero la cuestión se resuelve con hechos, enviando la coparticipación, no se arregla con palabras”, cuestionó.

Una ley innecesaria

Dado que el senador Pablo Blanco propuso resolver esto con una ley de goteo siquiera de la coparticipación nacional, que podría tratar la Legislatura, y dejar otro margen para la coparticipación provincial, Daniele insistió en que “esto es muy fácil, porque no estamos en la provincia de Buenos Aires donde hay 70 municipios, acá somos 3 y no tenemos que hacer una ley para esto. Si hay que sacar una ley, lo haremos, pero no son tantas las cuentas que hay que sacar. Esto tiene que ver con una práctica política de lealtad y de buena convivencia política, además de sentido común”, subrayó.

Si bien la situación se repite en todos los gobiernos, aseguró que “cuando terminó la gestión Bertone la deuda era menor al 50% de lo que hoy tenemos. Cuando me tocó estar tanto en el municipio como en el IPV jamás tuve un día de retraso con la caja de previsión, porque inmediatamente enviaba lo que correspondía. Es cuestión de sentido común y buena práctica política. Podemos hacer una ley pero si después no se cumple estamos en lo mismo”, planteó.

Aclaró que no tiene ningún interés de que suceda lo que ocurrió con la destitución de Jorge Colazo, por una deuda mucho menor con Río Grande. “Nuestra actitud no es de chicana política ni de acorralamiento, tampoco de denunciante. Tiene que ver con un reclamo leal, hecho por la vía administrativa, y no queremos embarrar la cancha. Pedimos que se nos envíen los fondos que corresponden y nada más. Jamás denuncié a nadie en mi carrera política y siempre trato de buscar diálogo, consenso, los buenos oficios y la buena práctica política. Me parece que esa es la forma y no llevarle a la justicia un problema que tiene que resolver la política”, sentenció.

Reforma constitucional

Por otra parte se le pidió opinión sobre la reforma constitucional que quiere impulsar el gobernador Melella: “Depende de los objetivos que se persigan, porque reformar la Constitución no es ni bueno ni malo. Un ejemplo muy positivo fue la reforma del ’94, donde dos líderes políticos firmaron un pacto, Alfonsín y Menem, y acordaron los temas a reformar. Eso es poner en valor a la política, pactar en el buen sentido y después llevar adelante la discusión en la Legislatura y definir lo que se quiere hacer con la Constitución”, dijo.

“Por ahí sorprende un anuncio en un discurso, fuera de libreto, y uno se pregunta qué está pasando, porque estamos en pandemia, no estamos al día con la coparticipación, y por lo menos se debe hablar con las tres fuerzas más importantes de la provincia qué es lo que se pretende modificar y para qué. Si esto le va a servir a los ciudadanos y a las instituciones, está muy bien, pero desconozco cuál es el planteo. Yo primero buscaría los acuerdos políticos y después haría la conferencia sobre los artículos que se quieren reformar, y así todos participamos de una constituyente en armonía”, propició.

Cronograma electoral

Definido el cronograma por la Cámara electoral para el 8 de agosto en el caso de las PASO y para el 24 de octubre para las elecciones nacionales, consideró que “la campaña tiene que ser corta y no invadir la paciencia de la gente, que está al límite de la tolerancia. La gente está mal, se le ha muerto algún pariente o un amigo, y no sabe si mañana se va a contagiar. No hay que invadir psicológicamente a la gente, y no debe haber agresiones políticas. Si la política está a la altura de las circunstancias podemos hacer una hermosa elección de medio término, que es inevitable y hay que hacerla. Pero si nos pasamos de rosca con el nivel de presión que hoy tiene la gente, puede ser altamente negativo, para la sociedad y la política”, alertó.

Puertas adentro del justicialismo, dijo que “los muchachos están trabajando en un marco de unidad y respeto, las tres ciudades tienen características distintas y después veremos el tema de las candidaturas. Lo importante es que los tres intendentes están trabajando mancomunadamente. Martín y Walter están identificados con el kirchnerismo desde sus inicios y son de pura cepa. Nadie puede negar su pertenencia, porque es indiscutible. Walter tiene un camino recorrido de casi 20 años en el kirchnerismo y ha trascendido lo provincial, porque todo el mundo sabe quién es Walter Vuoto”, aseveró.

Obras en marcha

En cuanto al plan de obra pública, señaló que “a pesar de no tener la coparticipación al día, tratamos de hablar con las empresas que nos acompañan, saben que el municipio cumple con sus pagos y estamos llevando bien el plan de obras. Estamos pavimentando y el gobierno nacional nos está ayudando. Dentro de poco vamos a empezar la terminal de ómnibus y el intendente hizo gestiones para esto, también para la urbanización del barrio San Martín. Vamos a entregar 200 viviendas por el plan PROCREAR, y el municipio está participando en la evaluación de cada familia. Es un municipio que se está moviendo en todos los ámbitos, el habitacional, tanto en viviendas como en dar terrenos con servicios, se están tapando los baches, se pavimentan calles nuevas, colaboramos con el COVID desde el inicio y la pandemia no terminó, porque estamos a mitad de camino y no nos tenemos que relajar. Yo recomendaría que estén más atentos que nunca porque la segunda ola está demasiado cerca y no nos puede agarrar desprevenidos. Sería muy triste que el movimiento del turismo local que empezó hace unos meses se tuviera que frenar y volver a punto cero”, concluyó el funcionario.