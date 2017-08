Dady Brieva: “Cristina vuelve en 2019 si no la meten en cana o la matan antes”

A una semana de las PASO, el humorista y reconocido militante kirchnerista aseguró que ve como ganadora a la exmandataria.

Dady Brieva, reconocido militante kirchnerista, opinó sobre las próximas PASO y afirmó que Cristina Kirchner ganará las elecciones legislativas. También dijo que la exmandataria volverá en 2019 “si no la meten en cana o la matan antes”.

El integrante de Midachi dijo que le gustaría que “fuéramos por más”. “Me gustaría verla a Cristina en cacha visitante, no tan contenida. Es muy peronista eso, de ser banca y ser pum pum. No me gusta el lugar cómodo”, dijo en entrevista con el programa “Crónica Anunciada”.

“Uno se recibe de lo que es cuando va de visitante”, insitió, remarcando que le gustaría verla como el programa de Mirtha Legrand o el de Susana Giménez.

Luego, consultado sobre si tuvo oportunidad de plantearle esto a Cristina en el encuentro que tuvieron hace menos de un mes (junto a otros artistas) dijo: “No puedo mantener una charla extensa con ella. Con Cristina me pasa lo mismo que con Maradona, yo me inhibo mucho cuando admiro tanto a alguien y no me hace ser objetivo”. Y ejemplificó: “Nunca tuve la oportunidad de estar con el General (Perón) pero si él me hubiera querido coger, me hubiera cogido, porque ante este tipo de personas que admiro, la voluntad se me quiebra”.

“Cristina fuma abajo del agua, tiene una cabeza impresionante, una capacidad de lectura rápida. La veo queriendo ir por todo“, aseguró, y resaltó: “Es muy viva. Ella no tuvo que hacer lo que hizo Néstor de tener que salir por los barrios a convencer gente. Ella llegó en un momento en que estaba todo bien y tuvo que cortar cintas e inaugurar rutas”.

Luego indicó: “Yo he escuchado dirigentes que estaban muy cerca de ella decir que le había dado un ataque de concha. Hay una misoginia, encima, de toda la gente que tuvo que enfrentar. Somos de una generación donde la mina está desvalorizada. Escuché a muchos decir que tiene unos huevos bárbaros en lugar de decir que tiene unos ovarios bárbaros”.

Dady afirmó que Cristina ganará las PASO, y que “el regreso es solo es cuestión de tiempo”.

“Si no la meten en cana o no la matan, el final de la película ya se ve. Volviendo a ser presidenta”, sentenció, al mismo tiempo que reflexionó: “Y después nos queda lo peor de todo. No volver, sino saber qué hacemos cuando volvemos. Sería otra manera de agudizar la vista”.

Por último, al preguntarle si la CGT actual representa los principios del peronismo, Brieva dijo: “No, no. La CGT es un sello. Lo único que tiene de bueno la CGT es que son muchachos grandes que alguna vez han pertenecido, han metido el cuerpo, ahora no. Hoy la dirigencia, en general, está bastante lejos del pueblo, y en algún momento eso va a sufrir una crisis y se va a quebrar”.