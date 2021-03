Cuestionan traslado del personal POMyS

Directivos, docentes y personal POMyS del Jardín 11 Chepa´chen se manifestaron ayer en la puerta de la institución, rechazando la medida de tercerizar el servicio de limpieza en esa institución y todo el nivel inicial. La decisión fue comunicada informalmente y la Directora advirtió que hoy “tendríamos que empezar las clases con gente desconocida, que desconoce el protocolo, que no formó parte de la construcción del protocolo como sí lo han hecho nuestros porteros”. Desde ATE se pronunciaron en similar mismo sentido.

“La protesta fue convocada y organizada por los docentes de la institución junto con el personal POMyS, cuando se enteraron de la situación. Todos estamos de acuerdo con este reclamo”, señaló la directora del Jardín Nº 11, Chepa´chen, al comentar cómo se originó la manifestación que se realizó en el día de ayer frente a la institución.

Dijo que “de manera informal, cada portero fue notificado por WhastApp que tenía que presentarse en diferentes escuelas de otros niveles, a mí me llamaron personalmente desde la empresa tercerizada, pero todavía no recibimos información oficial. Desde la empresa me dicen que, a partir del día lunes (por hoy), ellos se hacen cargo de la limpieza de todos los jardines de infantes”, indicó la Directora.

La docente manifestó su preocupación al señalar que “el nivel inicial y la modalidad especial, son los niveles más sensibles de nuestro sistema educativo. Con niños muy pequeños y dónde los porteros que trabajan en las instituciones tienen capacitación, igual que el personal de copa de leche, y consideramos que es un nivel que no se puede tocar”, remarcó.

Mencionó que hoy “tendríamos que empezar las clases con gente desconocida, que desconoce el protocolo, que no formó parte de la construcción del protocolo como sí lo han hecho nuestros porteros. Entonces lo único que queremos es que nuestros porteros se queden en la institución y en todas las instituciones del nivel”, remarcó.

Explicó que solamente un trabajador POMyS está dentro de los grupos de riesgo por Covid 19, pero ya no presta tareas. Por eso dijo que no se puede justificar con ese argumento la medida, incluso señaló que “a nuestro personal ahora lo están sacando para mandarlo a otras escuelas, la verdad es que no se entiende. Nuestro personal hace mucho más de los que les corresponde, está totalmente involucrado, por eso nos preocupa que desmiembren equipos consolidados de trabajo como el nuestro”, concluyó la Directora.

Por su parte el secretario personal de ATE, Felipe Concha, se hizo presente en las instalaciones y comentó “los funcionarios del Gobierno no pueden hacer esto de ninguna manera, esto tienen que hablarlo con los trabajadores”.

Concha señaló que “hoy notificamos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación para hacer una asamblea informativa a las 11:00 horas para pedirles explicación a la Ministra cual es la razón y motivo de sacar a los compañeros”. Agregó “esto es un atropello a los compañeros, si bien faltan vacantes” por jubilación o retiros de los empleados, consideran que eso debe encargarse el Gobierno de evaluar la situación.