Cuestionan el proceso electoral en ATE

El oficialismo presentó sus candidatos para las próximas elecciones en la Asociación Trabajadores del Estado. Los comicios están convocados para el próximo 7 de agosto pero hay denuncias sobre irregularidades. Desde la Agrupación Carlos Cassinelli le apuntan a la Junta Electoral Nacional y la conducción nacional de ATE y ANUSATE como responsables.

“Presentamos a los compañeros que van a competir el próximo 7 de agosto, para nosotros fue una jornada linda y democrática. Por suerte el trabajo que hemos hecho estos años ha sido fuerte, venimos de tres años difíciles con una economía que complico a todo el mundo pero estuvimos en la calle permanentemente con los compañeros. Así que nuestra evaluación de la gestión es bastante positiva”, señaló el secretario General de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, refiriéndose a la presentación que hicieron este miércoles.

Pero advirtió que “lamentablemente el proceso es muy complejo y hay impugnaciones a nivel nacional sobre el padrón de cotizantes, que se ha visto adulterado. Nosotros vemos una maniobra lamentable, en lo que debería ser un marco democrático”, remarcó. Mencionando que “estas situaciones no deberían suceder, la Junta Electoral Nacional al padrón electoral le agregó 200 trabajadores que no sabemos quiénes son porque no registran afiliación en el sindicato”, aseguró Córdoba.

Más adelante dijo que “han llevado a cabo una manipulación del padrón, cambiando nombres, números de documentos, cambiando letras del apellido. Se han hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, porque creemos que se agotó la vía interna. Estamos esperando ese pronunciamiento para después apelar a la Justicia Federal”, dijo respecto del trámite iniciado en el Ministerio.

El titular de ATE Río Grande manifestó finalmente que como sector “lo que queremos es competir legítimamente, con aquellos compañeros y compañeras que han aportado los últimos 10 años al sindicato. Con los que son afiliados y aportan de su salario, para la que la organización pueda llevar a cabo todas las acciones que hemos desarrollado”.

Pero indicó que “lamentablemente hay integrantes de la lista verde de ANUSATE que no son afiliados o que se afiliaron hace 20 días vía nación, cuestionando la autonomía de la seccional Río Grande. La verdad es que es una vergüenza y no nos vamos a quedar callados ni mucho menos, queremos una elección donde elijan los que aportan no los que quieren entrar por la ventana”, insistió.

Para concluir Marcelo Córdoba señaló que “la Junta Electoral Nacional hace 35 años que está manejada por la misma persona y ANUSATE es el sector que está manejando ATE, desde hace 35 años. Manejan a gusto y placer el estatuto, los congresos, las resoluciones, por eso hacen lo que hacen. A lo largo y ancho del país tienen cientos de denuncias, en todos lados”, concluyó el sindicalista.