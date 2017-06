Cuestionan el decreto de ampliación de vacaciones de invierno

La Asociación Fueguina de Empleados Públicos de Tierra del Fuego advirtió que ´”los 14 días corridos de Licencia de Invierno otorgado por Decreto N° 1462/17 por la Gobernadora Bertone no genera ningún beneficio a los trabajadores”. Dicen que “el régimen anterior era de 10 días hábiles, y podían sumarse los asuetos o feriados que coincidieran en el plazo de usufructo de la misma”.

“La ventaja de 10 días hábiles radica en la posibilidad de sumarse, o complementarse, con los asuetos o feriados que puedan quedar en medio de dicha licencia, contra los 14 días corridos que sólo se superponen”, expresaron desde AFEP.

Desde la Asociación Fueguina de Empleados Públicos expresaron su deseo de “poner en claro los “grandes beneficios” obtenidos en el acuerdo por la Licencia de Invierno”.

Advirtiendo que “Del decreto se desprende que la licencia que venía siendo de 10 días hábiles paso a ser de 14 días corridos, a simple vista no pareciera un cambio significativo, pero la ventaja de 10 días hábiles radica en la posibilidad de sumarse, o complementarse, con los asuetos o feriados que puedan quedar en medio de dicha licencia, contra los 14 días corridos que sólo se superponen”.

“Pero este no es el peligro real del decreto, sino que a partir del acuerdo, los trabajadores que tengan 5 días de descuento como lo establece el “fantástico” acuerdo logrado, no podrán gozar de dicha licencias; lo que el Estado persecutor y sus lacayos te dicen, es que si haces paro y te descuentan los días, también te sacó la licencia invernal, claro esto nos puede preocupar sólo a los sindicatos combativos que vemos venir otro paquete de ajuste el cual no aceptaremos”, adelantaron los integrantes de la AFEP, dirigiéndose a los trabajadores estatales.

Finalmente expresaron que “No está de más también destacar, que prevé un doble perjuicio a los que tienen algún familiar con alguna afección crónica o sufrieron licencia por accidente de trabajo, ya que no solo están abandonados por el Estado, sino que también es muy probable se queden sin licencia de invierno”.