Cubino confirmó que el Municipio ya pagó mil alquileres en el año

Así lo sostuvo la secretaria de Promoción Social del Municipio en el marco de la trigésima cuarta edición del ‘Desafío de Producir’. Diferenció que el año pasado el Municipio pagó a lo largo del año 550 alquileres, mientras que este 2018 ya duplicamos ese número en el mes de agosto. Planteó que los números reales son muy duros al señalar que “por mes estamos atendiendo una demanda social de dos mil quinientas familias, siendo que el mes de mayo superó cualquier dato estadístico que tenía el Municipio”. Asimismo indicó que son “tres mil quinientas familias las que reciben un modulo alimentario del Municipio”. También le pidió a la Cooperativa Eléctrica que tenga una mirada social frente a aquellos que ya no pueden pagar la luz. Además manifestó que “hoy son alrededor de treinta familias que mensualmente se acercan solicitando regresar a sus lugares de origen”.

Río Grande.- La crisis en la zona norte golpea cada vez más duro, y desde el Municipio de Río Grande se intenta dar respuesta a la demanda que crece, con un presupuesto que se sigue reduciendo mes a mes en función de la demanda de la gente hacia la secretaria de Promoción Social que preside Analía Cubino.

Al respecto la funcionaria municipal manifestó que la “situación está muy complicada, donde la gente que se acerca siempre va a pedir trabajo, no está contenta de ir a pedir ayuda para comer, y en eso trabajamos con una dificultad muy grande que es esa sensación que tiene la gente de no ser digno cuando va a pedir una bolsa de comida, o cuando va a pedir ayudar para poder terminar de pagar el alquiler para no ser desalojados”.

Confío que los números reales son duros al manifestar que el “año pasado nosotros por mes teníamos una demanda de entre mil y mil doscientas personas que se acercaban por alguna demanda espontáneas con nosotros, mientras que este año se duplicó la demanda, estamos entre dos mil cuatrocientas y dos mil quinientas demandas mensuales, donde el mes de mayo fue extraordinario, saliendo de todos los datos, fue muy duro”.

Además indicó que ya “este año hemos cubierto mil alquileres, mientras que durante todo el año pasado cubrimos 550 alquileres, que eran las demandas por desalojos, y para que la gente no quedara en la calle, nosotros los acompañábamos, como lo estamos haciendo ahora, ayudarlos a pagar la cuota del alquiler, o los tres meses que no podíamos, mientras que este año ya estamos en los mil alquileres que hemos sostenido, y acompañamiento en subsidios que tienen que ver muchas veces que no llegan a comprar los medicamentos, muchas veces sucede que tiene obra social, pero no tiene trabajo, con lo cual no tiene la posibilidad de pagar ese extra que le queda, por lo cual para aquel que no tiene ningún ingreso, no puede cubrir nada”.

Crítica a la Cooperativa Eléctrica

También manifestó que estamos acompañando a los “derivados que están en Buenos Aires, a la gente que no tiene para pagar la luz, es muy duro que todavía la Cooperativa Eléctrica no se haga cargo de eso, y pueda realmente hacer efectiva una mirada más social, como un valor de los más importantes de los cooperativismos, y eso también lo seguimos cubriendo”.

A falta de cuatro meses para que finalice el año, y un área de Promoción Social desbordada en cuanto a lo presupuestario para poder concluir el año, Cubino resaltó la labor del área de Finanzas del Municipio señalando que “con una muy buena previsión que hizo el área de Finanzas, cuando nosotros presentamos el Presupuesto juntos el año pasado lo que se hizo mientras se aprobaba, el monto se readecuó, entonces eso nos puso en otra posibilidades de previsión, y eso hizo que hoy todavía tengamos el fondo para poder seguir acompañando a las familias”.

En tal sentido remarcó que el “intendente siempre marcó que no va a haber una familia que vaya a pedir comida, y que no reciba una ayuda del Municipio, pero en este momento en esta situación de emergencia, de crisis, es prioritaria para el Municipio”.

Bolsones de comida y pasajes a familias

Con relación a como se está trabajando con los bolsones de comida, dijo que “estamos entregando muchos más kilos en alimentos, lo cual es muy importante, dado que hemos llegado a un numero histórico de tres mil quinientas personas, familias, que reciben un modulo alimentario del Municipio, que a su vez ha triplicado la cantidad de alimentos, y se han agregado alimentos como la fruta, la verdura, el pescado, y el pollo, lo cual esto es un avance significativo en términos de nutrición, pero así y todo sabemos que esto no alcanza”.

Por otro lado manifestó que hay gente que se sigue acercando al Municipio a solicitar “pasajes para irse de la provincia, a pesar de que todavía los números no son muy significativos, hoy son alrededor de treinta familias que mensualmente se acercan solicitando regresar a sus lugares de origen”.

Finalmente expresó que “todo esta muy complejo, desde el Municipio se está brindando todo el acompañamiento que la gente necesita, y todas las áreas están atravesadas por una mirada que atraviesa lo social, por ejemplo desde el área de empleos nos manifiestan que no hay nuevos empleos, se capacitan, pero no hay donde ubicarlos, y estamos tratando de que la gente realice sus propios emprendimientos, a pesar de que es muy difícil en este momento, pero la gente se anima, y lo hace, hay que buscar que la comunidad acompañe a esos emprendimientos, a pesar de que hoy es muy difícil por la situación que se está viviendo, dado que el mercado interno sigue siendo más desfavorecido”, concluyó.