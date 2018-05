Cubino aseguró que el “Municipio atiende a 1500 personas por mes”

Así lo afirmó la secretaria de Promoción Social del Municipio respecto a como se ha incrementado la ayuda social que brinda el Municipio a familias que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Además subrayó que “hay que resolver situaciones en las cuales las personas acuden en carácter de urgencia porque se les vence el alquiler o porque las condiciones de los espacios donde viven están en situaciones paupérrimas”. También informó que “se están entregando además a 2.500 familias módulos alimentarios que incluyen frutas, verduras y pescados, porque la situación nutricional de muchos chicos es muy débil”. Asimismo resaltó que hoy no hay un “éxodo de gente, dado que la situación nacional no es de las más favorable, y entiendo que la no se va de la ciudad porque sabe que en otros lugares tampoco hay posibilidades de trabajo”.

Río Grande.- La secretaria de Promoción Social del Municipio Analía Cubino se refirió a la crítica situación socioeconómica de la ciudad, y como consecuencia de este contexto que se está viviendo el Municipio se ha visto en la necesidad de incrementar la ayuda a personas que se encuentran en condiciones precarias de supervivencia.

Por FM Aire Libre señaló que “la realidad es que la demanda sigue incrementándose, pero también se ha incrementado respecto a como se modifican las características de esa demanda, en relación a otros años, donde la urgencia es algo que aparece más notoriamente, en el que por ejemplo hay que resolver situaciones de fin de semana, donde la demanda no viene generada espontáneamente porque la gente se acerca en situación de averiguar, de pedir acompañamiento del Municipio, sino que se da en situaciones en donde la persona ya no puede manejar la situación”, especificó la funcionaria municipal.

Al respecto dijo que hay “gente que está alquilando en condiciones paupérrimas”, expuso, al tiempo que agregó que nosotros “también hemos tenido una reunión con la asociación de inquilinos porque es algo que nos preocupa saber en que situación está viviendo mucha gente, que quizás tuvo que rescindir la posibilidad de estar alquilando, y está alquilando en otras condiciones, y con otras familias”, remarcó.

Del mismo modo indicó que hay mucha “gente que ha perdido su fuente de ingreso, ha perdido la posibilidad de alquilar, familias con niños, situación que se vuelve a la vez más difícil, donde ya no les alcanza para poder pagar el alquiler, y tampoco tienen la posibilidad de tener otro ingreso, o tienen un trabajo muy informalizado, la famosa ‘changa’ que sirve solamente para poder comer”.

Cubino puntualizó que por mes estamos “atendiendo una demanda de 1500 personas, lo cual es bastante, personas que llegan a nosotros por visitas de los trabajadores sociales en virtud de un subsidio, de un pasaje”, dijo, al tiempo que agregó que “otra realidad que estamos afrontando es que muchas veces las derivaciones médicas no cubren lo que en realidad hoy esta necesitando una familia que tiene que estar viviendo en Buenos Aires, viviendo algo que no esperaban, que no estaba programado, tiene que ver con una situación especifica de salud, y donde quizás también están a la deriva en Buenos Aires”.

Recordó que también nos llegan casos de “gente que estaba trabajando bien, y de un día para otro fueron despedidos, un ejemplo de esto que nos ha tocado es de personas que estaban trabajando en Audivic, que en su mayoría eran mujeres, con niños, y alquilando, fueron las que tuvimos que asistir, hoy se encuentran en la búsqueda de trabajo, y esto se va dando diariamente”, resaltó.

Asimismo indicó que “también sabemos que hubieron despedidos y cesantías en algunos lugares, quizás hoy son siete, mañana ocho personas, y así día a día se va incrementando el numero, pero lo importante es que se tome conciencia de que esto va sucediendo porque esta gente está viviendo en Río Grande, y que hoy no tiene la posibilidad de pensar en otro trabajo”.

La funcionaria municipal remarcó que hoy no hay un “éxodo de gente, la situación nacional no es de las más favorable, y entiendo que esa puede ser una de las circunstancias, por lo menos de la gente que nosotros atendemos, por la cual no se va de la ciudad, y sabe que en otros lugares tampoco hay posibilidades de trabajo”.

Conjuntamente indicó que “mucha gente tiene la casa propia, pero ha quedado sin trabajo, y están tratando de salir adelante”, dijo, al tiempo que subrayó que hay “instituciones que son muy importantes como lo es el lugar de la escuela, incluso para el alimento de los niños que acuden”.

Cubino dijo que también desde el “año pasado hemos aumentado la ayuda en alimentos, y este mes hemos entregado 2500 módulos (familias), esto se sostiene, se profundiza, hemos entregado verduras, frutas, además se ha redoblado el esfuerzo para comenzar a entregar pescado, dado que la situación nutricional es muy débil, y la verdad que quien no tiene hoy la posibilidad de afrontar la canasta de alimentos básica, es un grave problema”.

De la misma forma expresó que las “bajas temperaturas agudizan la situación, pero sobre todo hay que ser muy responsable con la información, porque las perspectivas no soy muy buenas”.

Sectores de la ciudad

Por último se refirió a los sectores de la ciudad donde en mayor medida se están realizado la entrega de los módulos alimentarios, para lo cual dijo que el “40% va a la Margen Sur, con todos los barrios que la integran, y el resto se reparte en las distintas zonas de la ciudad, sobre todo en Chacra II, Chacra XI, y Chacra XIII, las situaciones son muy diversas, pero hoy ya no hay barrios que uno pueda identificar que están mucho mejor que otros, pero hay barrios donde la gente está alquilando porque es la única casa que consiguió, y quizás ya no tienen para comer”, concluyó.