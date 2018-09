“Cualquier cosa que pasa en los mercados globales afecta fuertemente”

El diputado nacional de Cambiemos Héctor Stefani reconoció una profunda crisis en el país pero la atribuyó a factores externos, fundamentalmente a medidas proteccionistas de Estados Unidos que impactan en los países emergentes. Dio a conocer un proyecto para reinstalar el transporte marítimo y abaratar costos, mediante una participación público-privada. Respecto de las deudas del Fideicomiso Austral con la provincia, aseguró que los retrasos tienen que ver con certificados que todavía se están analizando. Además, negó un recorte al presupuesto de las universidades y consideró que algunas “están mal administradas”, entre ellas la Universidad de Tierra del Fuego.

Río Grande.- El diputado nacional de Cambiemos Héctor Stefani dialogó con Radio Universidad, luego de una semana caótica por la corrida del dólar y un revuelo el fin de semana por cambios en el gabinete que se confirmarían hoy.

“Estuvimos trabajando en un proyecto de ley que algún senador fueguino había tratado de impulsar, para que tengamos una línea de fomento de un buque que toque todos los puertos de la Patagonia y poder abaratar los costos de transporte”, dijo de una propuesta en la que está trabajando.

“Esa línea de fomento ya la prestó la Armada y se llamaban Transportes Navales. Eran cuatro barcos que iban entre Buenos Aires y Ushuaia y tocaban todos los puertos de la Patagonia con carga. Esa línea se cayó y no cumplía con las condiciones de regularidad, porque los buques necesitan una regularidad y que cada equis cantidad de tiempo toquen puerto, por cuestiones de previsibilidad de la llegada de insumos. Esa línea de fomento falta, porque el transporte por camión es competitivo hasta 500 kilómetros, después se vuelve un medio caro”, señaló.

“Nos juntamos primero con los diputados de Cambiemos y luego con los diputados del bloque patagónico. Yo había presentado un proyecto para volver a los barcos de la Armada, y pensamos en una línea de fomento que se llama ‘Patagonia, Malvinas y Antártida’, constituida por una participación público-privada, donde el estado pone las líneas marítimas, los puertos y las frecuencias, y los buques los puede poner la Armada o un particular”, detalló.

Aseguró que “cada uno de los que va tomando intervención en el proyecto se mostró interesado, piensan que es bueno y al estado le significa una potencial reducción de inversión en rutas, por el desgaste que se produce al llevar la carga por camión”.

Crisis externa

Stefani no participó de la reunión del viernes del foro patagónico en Comodoro Rivadavia; tampoco en el primer encuentro realizado en Bariloche, pero dio cuenta de sus reuniones en Casa de Gobierno con autoridades nacionales y hasta el propio presidente, para tratar temas de interés de la provincia.

“Nosotros nos reunimos periódicamente con los diputados de Cambiemos y hemos participado de todas las reuniones realizadas en la Casa Rosada por el tema de las asignaciones familiares. Estuvimos con las autoridades de ANSES, del Ministerio de Trabajo y el jefe de Hacienda. Se habló no sólo de asignaciones familiares sino cuestiones referentes a la economía nacional, a las tarifas, se hizo otra reunión en la Casa Rosada con el ministro Dujovne; y la semana pasada nos reunimos en Olivos con el presidente”, dijo.

“Todos sabemos que la economía argentina pasa por uno de sus momentos más difíciles, que la economía es endeble, y que cualquier cosa que pasa en los mercados globales afecta fuertemente. Algunas cosas que pasaron están fuera de lo que se podía prever. Somos uno de los mercados emergentes junto con Brasil, Turquía y Sudáfrica, y no tenemos inversiones globales porque se elevó la tasa de interés de Estados Unidos. Los inversores dejan el dinero depositado en Estados Unidos y esta complicación hay que entenderla. Es una tormenta que hay que pasar y se está haciendo todo el esfuerzo para salir de la mejor manera posible”, resumió de las razones de la crisis argentina, según su criterio.

Deudas del Fideicomiso Austral

Como coordinador del Fideicomiso Austral, se lo consultó sobre la deuda de 700 millones con la provincia, destinadas a obras que iba a financiar la nación y ahora debe pagar el gobierno fueguino para evitar la paralización. Explicó que “esos 700 millones del Fideicomiso se están ejecutando en obras en Tierra del Fuego y los pagos de esas obras los hace el gobierno nacional. Hoy tenemos la obra del hospital de Ushuaia y hay cuatro certificados en evaluación técnica en la Secretaría de Obras Públicas. El Ministerio del Interior coordina el Fideicomiso Austral y es el que hace el circuito administrativo de pago de cada una de las obras que se están ejecutando. Los 700 millones es el flujo de dinero anual que hay que invertir y, a medida que se van terminando las obras, van apareciendo otras que están dentro del listado de prioridades que determinaron las autoridades del Fideicomiso. Hay cuatro certificados en evaluación de la obra del hospital. Hasta que no están aprobados, los certificados no se pagan”, sentenció, destacando que “la centralización de este proceso hace a la transparencia”.

“Lo mismo pasa con la planta potabilizadora del Río Pipo, que pasa por el ENOSA y debe ser aprobada. En este caso hay un solo certificado redeterminado en el ENOSA; después hay una cisterna de agua potable en Río Grande donde la provincia tiene pendiente mandar una opinión de la dirección de redeterminación provincial; en Tolhuin hay una red de agua y cloacas con conexiones domiciliarias y la obra ya tendría que haber sido terminada el 26 de marzo, pero estamos en un 72,85% de ejecución. Falta un informe del ENOSA por este plazo que se venció. La obra de ampliación de transporte de gas en margen sur tiene dos certificados en evaluación técnica. La ampliación de transporte de gas del sistema fueguino tiene los certificados 10, 11, 12 y 13 en el área técnica de Energía. La reparación del turbogenerador de la usina de Río Grande tiene los certificados 2 y 3 en evaluación del área técnica. La ampliación de la red de gas natural del barrio Andorra de Ushuaia tiene el certificado 10 y 11 en evaluación del área técnica de Energía. Esa es la razón de que los pagos están demorados”, detalló.

“No es que el Ministerio del Interior tiene parados los certificados para no pagarle a Tierra del Fuego. Tengo un listado de todas las obras, cuáles son los certificados y dónde están para redeterminarse y pagarse. Están dentro del circuito de pago, y no es que el estado le debe. De hecho, de las obras que se hacen en Tierra del Fuego una parte es del Fideicomiso y el resto son todas obras del estado nacional”, remarcó.

Recordó que “el Fideicomiso son fondos que tienen vinculación con regalías off shore y para el 2018 se fijaron alrededor de 700 millones. La provincia hizo un listado de obras prioritarias y todas son obras de infraestructura, ya sea hospitalaria, vial, o energética. A medida que las obras se van terminando y se van liberando los fondos, aparecen nuevas obras y se van ejecutando. Son fondos del estado nacional con un acuerdo con la provincia por regalías que entiende que debería percibir, pero se deben destinar a obras”.

“A nadie escapa la crisis económica que está atravesando el país y esto va a hacer que haya un pequeño retraso en algunas obras, pero se van a seguir ejecutando. El presidente se comprometió a que las obras se van a ejecutar tal cual fueron planteadas. Puede haber algún retraso, pero se van a terminar”, insistió.

Fondos fuera del país

Además se le pidió opinión sobre la posibilidad que adelantó la gobernadora Bertone de resguardar los fondos de la colocación de bonos fuera del país. “El gobierno tiene autonomía para decidir qué va a hacer con sus fondos y cómo los va a mantener. Ahí se tomó una deuda en dólares que es costoso pagar y siempre que se toma deuda para obras me parece positivo, porque quedan las obras de infraestructura que le hacen falta a la provincia. Lo que me parece mal es que se tome una deuda en dólares y no se utilicen los fondos”, cuestionó.

Electrónicas en semana de definición

Por otra parte, informó que hoy a las 12:30 tienen previsto “un almuerzo con el ministro de Producción Dante Sica y el martes al mediodía nos reunimos todo el bloque de diputados con el ministro, para plantear la proyección que le da el Ministerio de Producción a la industria fueguina. Entendemos que hay que ayudar desde el estado a que la industria sea más competitiva y el tema del transporte es una posibilidad para ayudarla. El acuerdo de cómo va a seguir el subrégimen industrial es vital para Tierra del Fuego y ahí tienen que estar sentados el gobierno provincial, los sindicatos, los empresarios, los diputados, el Ministerio de Producción. Tenemos que plantear un horizonte para que la industria termine de consolidarse y empecemos a ver qué productos puede fabricar que sean competitivos para el resto del país”, dijo.

Universidades sin recorte

Respecto del ajuste a las universidades, informó que estuvo reunido con el ministro Finocchiaro y que “el tema del presupuesto de las universidades hay que separarlos en dos partes: los presupuestos universitarios fueron aumentados en este gobierno. Se cumplió con el 96% de los recursos que los rectores pedían, algo que antes nunca había ocurrido porque el gobierno que más se acercó cumplió con el 70%. El tema presupuesto de universidades no está en discusión, lo que está en discusión es el aumento del salario de los docentes”, diferenció.

“El ministro Finocchiaro se reunió el viernes con los gremios y se está llegando a un acuerdo. Este gobierno no está en contra de la universidad pública ni mucho menos y el ministro está trabajando fuertemente para destrabar el conflicto y que no tengamos otro día de paro”, afirmó.

Dado que las universidades hablan de una disminución de tres mil millones y recorte de becas, reiteró que “el ministro dijo que, sobre el presupuesto, no tenemos ninguna deuda y estamos en el 96% de lo que pidieron los rectores. Nosotros estuvimos viendo algunos parámetros con el ministro de cómo se administran algunas universidades y realmente hay cosas para corregir, como por ejemplo que la media de un no docente sea por 70 u 80 alumnos, porque tenemos un no docente cada 14 alumnos. Lo mismo ocurre con la cantidad de docentes que tenemos por alumno, que es realmente alta. Son temas para mejorar a futuro e incluyen un trabajo fuerte de cada una de las universidades”, señaló.

El diputado Roma criticó el nivel salarial de las autoridades de la Universidad Tierra del Fuego, y el rector Castellucci desmintió la información que había brindado, pero sobre este tema evitó opinar: “Yo no voy a hablar ni de las declaraciones de Roma ni de las del rector de la UNTDF. Las universidades tienen autonomía y yo tengo un informe preparado por el Ministerio de Educación con un comparativo entre la UTN y la UNTDF, y evidentemente la UTN se administra de una manera totalmente diferente. Tiene otro tipo de racionalidad en el gasto. Entiendo que la UNTDF todavía tiene mucho camino por recorrer. Me parece que no es correcto la participación política del rector de la UNTDF, que siendo rector se debería correr. Eso le da pie a cualquiera después a criticar su accionar, pero respeto la autonomía universitaria. Conozco los números y sé que son totalmente diferentes, sé que la UNTDF no se está administrando bien y tiene que administrarse mejor”, concluyó.