Crítico documento docente sobre el año que concluye

El SUTEF publicó un crítico documento sobre el balance de 2016. Se refieren a distintas cuestiones que afectan al sector. 2017 debe ser el año del retroceso del plan de ajuste y, si fuera posible, la derrota de esta política. Para eso trabajamos”, aseguran desde el sindicato docente.

El documento del SUTEF comienza señalando que “Finaliza un año intenso, durísimo, donde nos han castigado, perseguido y al mismo tiempo también hemos crecido. Hemos podido colectivamente sortear un sinnúmero de situaciones que van desde las más simples a las más complejas. Definimos colectivamente enfrentar las medidas del Gobierno y, a nuestro juicio, hemos logrado detener parcialmente y transitoriamente el ajuste”.

Más adelante expresa: “El esfuerzo desde lo colectivo, familiar e individual que hemos realizado recogen el reconocimiento de la mayoría de nuestros compañeros estatales y demás sectores, como así también de las organizaciones sindicales del resto del país. Por ello, en primer lugar, desde la Conducción de nuestra organización queremos agradecer a toda la familia docente por la participación, la entrega, la solidaridad y el compromiso durante todo el año. La defensa no solo de nuestros derechos, sino de la solidaridad activa con sectores altamente vulnerable habla de las grandes reservas democráticas, de conciencia y humanidad que anidan en nuestro sector. Esto seguramente no lo veremos en un recibo de sueldo, lo veremos en cuestiones mucho más importantes que hacen a nuestras vidas”.

Desde el sindicato dijeron que “En este último informe, pretendemos dar algunos elementos que ayuden a nuestro balance, que seguramente lo haremos de modo personal y luego colectivamente.

Para poder evaluar el escenario en el que se está dando nuestra lucha, donde realizamos los esfuerzos y ponderar los resultados, es necesario tener una caracterización correcta del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial”.

Luego expresan que “Tanto el Gobierno de Macri como el de Bertone vienen a imponer cambios estructurales, muchos de ellos son tareas inconclusas del Menemismo, otras profundizan la dependencia de nuestro país. Quieren imponer medidas que ponen a nuestra Provincia en un riesgoso escenario internacional abriendo la posibilidad de la instalación de una Base Estadounidense “con fines científicos”. En un mundo multipolar donde las potencias imperialistas se disputan pedacito por pedacito del control mundial, esto deja a la Argentina y en particular a TDF en una situación de riesgo. A esto se agregan los males que estas medidas generan a los sectores populares como el nuestro”.

“Por ello, es preciso analizar el paquete de leyes de enero en su conjunto. Las reformas previsionales ya de por sí cambian drásticamente las posibilidades de contar en la Isla con el principal recurso para cualquier transformación: el recurso humano, pero además, las leyes aprobadas tienen como principal objetivo desalentar la radicación de argentinos en la Isla. El modelo es de achique de población”, advierte el documento.

Mencionando que “Al mismo tiempo, las políticas que quieren imponer tienen un carácter privatista, de tercerización de servicios públicos donde utilizan el manejo del Estado Provincial para favorecer a familiares, amigos y/o partidarios. La contratación de empresas de amigos/ familiares o testaferros es una constante”.

“Es preciso analizar las últimas leyes votadas e ingresadas (algunas de ellas están en comisión). Las mismas significan la profundización (tardía, pues pretendían hacerlo en marzo) del ajuste de Bertone/Arcando, los legisladores cómplices y parte del Poder Judicial que mira para otro lado”, señalaron desde el SUTEF.

“En este sentido, para poder analizar específicamente los derechos quitados, es preciso analizar 3 (tres) hechos que nos pueden ayudar a darle el valor que tuvo y tiene nuestra resistencia organizada, nuestra lucha: En agosto de 2015 – paramos el ajuste previsional en la transición Ríos- Bertone cuando quisieron aprobar un proyecto de modificación impulsado por Miriam Martínez del FPV.

En el discurso de asunción, de diciembre del 2015 se marcó el cambio brusco del alineamiento político en el que venían Bertone/Arcando y hacia donde orientarían su Gobierno.

En el discurso de Bertone del 1° de marzo del 2016 en la Legislatura, se marcó el resto de la ingeniería legislativa que impulsarían inmediatamente.

En agosto del 2015 sufrieron el fracaso de hacerle pagar a la Legislatura saliente el costo político de las modificaciones al IPAUSS. De esta forma trataban de despegarse, Bertone y Arcando, de ese ajuste. La respuesta inmediata del Gobierno fue el adelantamiento del juicio a docentes y camioneros, claramente acordado entre Bertone, Ríos y el sector del Poder Judicial que banca el ajuste”, advierten.

Asegurando que “Con ese juicio farsa, con las sentencias y exoneraciones en la mano pretendieron y pretenden mantener a la dirigencia a “raya”. Quieren mantener maniatado al sector docente, dando además un mensaje mafioso al resto de los trabajadores.

Ese plan les fracaso. Ya que si bien no estamos felices con todas las persecuciones, con las sentencias y exoneraciones, desde la dirigencia nos mantuvimos y mantendremos junto a nuestros compañeros/as en la lucha, en las calles impulsando la resistencia al ajuste. Además, recurrimos a la solidaridad de los docentes y demás trabajadores de todo el país y distintos lugares del mundo, quienes hicieron llegar de múltiples formas su preocupación, su desaprobación a estas medidas persecutorias que tiene como único objetivo el amedrentamiento”, remarca el texto difundido por el SUTEF.

“Nada bueno se puede obtener con el miedo como método. No pasarán”, señalan. Agregando que “El discurso de asunción de diciembre del 2015 sorprendió a muchos que votaron a Bertone-Arcando, ya que marcó el alineamiento con el Gobierno Nacional de Macri”.

Luego mencionan que “Es aquí, donde muchos se vieron defraudados o sorprendidos. Sin embargo, si recurrimos a la historia reciente, no debería sorprender este cambio, ni el alineamiento con el Macrismo de Rosana Bertone, y mucho menos de Arcando. En principio porque ambos fueron y son defensores acérrimos de los Gobiernos de Menem y Manfredotti, cuestión no menor”.

“Luego, es necesario recordar que Rogelio Frigerio (h) fue asesor de Carlos Manfretdotti en el Senado y formó parte del equipo económico de Revak, ex Ministro de Economía de Manfredotti. Es decir, los vínculos son de larga data y muy estrechos. Podríamos mencionar algunas otras relaciones, vinculaciones comerciales o históricas, de ser necesario lo haremos, aunque creemos que con estos datos alcanza para entender que no es tan institucional la relación , sino que es histórica”, remarcan.

Indicando que “mientras la industria electrónica pareciera naufragar, la fábrica de Caputo, íntimo de Macri, recoge parte de las licencias que se les “caen” a otras empresas. No debería sorprender la posición de Rosana Bertone en relación a la industria y la 19640 y más aun lo que opina de los trabajadores. Fueron conocidas sus declaraciones mediáticas cuando planteo que los “obreros que quedan efectivos empiezan a faltar”, justificando los contratos basura, contratos que ahora dice que combatirá. Una clara jugada en favor de las empresas que ya han dado de baja a la inmensa mayoría de los contratos sin una sola inspección del Ministerio de Trabajo”.

Pero advierten: “Ahora bien, en ese discurso dio los lineamientos de su plan de Gobierno, comenzó en ese acto el maltrato a los Estatales, se refirió con desprecio a los derechos adquiridos, conquistas que logramos con mucha lucha. Ella los llamó privilegios. Paso seguido, llamaron a sesión extraordinaria y vino el paquete del 8 y 9 de enero 2016” .

El SUTEF además dice que “El tercer hecho que destacamos, el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura el 1 de marzo, donde Bertone adelantó otra batería de leyes que enviaría inmediatamente, lo que no pudo hacer producto del Paro Estatal y de que los legisladores desaparecieron sin sesionar durante meses. Recordemos que entre el 9 de enero y el 1 de marzo comenzaron distintos reclamos estatales sectoriales aislados, sin coordinación entre sí. Luego de ese discurso que se dio en el marco de una importante movilización, fue que se desató el plan de lucha más importante y masivo que recuerde la Provincia de TDF”.

“Este hecho, que parece anecdótico, es muy importante. Solo para darnos cuenta de esto debemos analizar las leyes ingresadas recientemente, entre fines de noviembre y el 15 de diciembre del 2016. Hay en esas leyes una clara profundización del ajuste que puede observarse también en el proyecto Empresa Sociedad del Estado de Aguas (para su posterior privatización), el proyecto “Radio y Televisión Fueguina” que propone el Gobierno para fusionar las radios y canales estatales en una sola empresa, bajo la figura de Sociedad del Estado”, aseveran desde el gremio.

Luego dicen que “hay que tener en cuenta que no pudieron avanzar en la conformación del escalafón único, que no lo hayan presentado no significa que no esté en carpeta, en sus planes. Creemos que es muy importante valorar todo el avance que impidió el plan de lucha. Claramente el ajuste no terminó, lo detuvimos parcialmente y temporalmente, están agazapados para imponer este verdadero mazazo a los Estatales”.

Señalando que “Sobre el escalafon único, está muy claro el tremendo perjuicio a la docencia. Este Gobierno pretendía partidizar la educación, por eso, en la Ley de Ministerios pusieron Secretarías por encima de las Supervisiones. Es por ello que las supervisoras defendieron nuestra carrera y al no poder doblegarlas ni cooptarlas para su proyecto político, las separaron de sus cargos vilmente, injusta e ilegalmente. Además de la creación de los cargos rompehuelgas, la militarización de las supervisiones, más provocativamente expuesto en Río Grande. No debemos olvidar en esa ciudad a los compañeros/as que fueron agredidos por punteros de Rosana Bertone. Luego denunciados por los mismos, buscados con patrulleros y perseguidos administrativamente. El objetivo: amedrentar, no lo lograron porque esos compañeros mantuvieron la participación y el compromiso con la docencia, verdaderos ejemplos”.

“De las supervisoras, por otro lado, no debe olvidarse un solo docente que aprecie la independencia que le da su formación y que aspire a tener una carrera en la cual pueda hacer valer sus conocimientos, su formación y dedicación a esta profesión que elegimos y amamos, y no que tenga que tener algún amigo en los Gobiernos de turno como sucede en distintas provincias que son verdaderos feudos”, remarcan.

Los docentes dicen que “Ese logro, el de haber parado el golpe pedagógico, con el consabido costo del desplazamiento de nuestras cinco compañeras tiene un valor inmenso. Es muy importante para entender esto, que los docentes que no vivieron la intervención de la Junta de Clasificación y Disciplina en el Gobierno de Manfredotti y las demás medidas que tomaron contra la docencia (muchas de las cuales pretenden nuevamente imponerlas) le pidan a los docentes que estuvieron en aquellos años que las cuenten. Eso dará una mirada más completa y valorará aún más todo lo realizado”, aseveran.

Mencionando que “Como todo conflicto, el nuestro tuvo picos, mesetas, bajas. Pero tuvo un gran mérito, se mantuvo durante todo el año. No lograron quebrarnos. No es lo mismo que nos golpeen como lo hicieron a que nos quiebren. Y eso se nota en cada escuela, donde en cada oportunidad que se puede, se demuestra el malestar, el rechazo a las medidas del Gobierno. La persecución se ha expresado de diversas formas, hubo todo tipo de presión a la docencia en las aulas, y desataron una persecución judicial a dirigentes inédita”.

“Por eso ratificamos todo lo realizado. Por ello, cada error cometido debe ser corregido, y cada acierto potenciado. Hemos fortalecido nuestra organización en las elecciones del IPAUSS donde luego de haber decidido entre todos la participación, el triunfo fue contundente. La participación y el acompañamiento de la docencia a la Lista Multicolor 89 fue masiva. Seguido a eso renovamos nuestro cuerpo de delegados con una excelente participación, lo que nos garantiza la continuidad de un modelo basado en la asamblea por escuela y por turno donde nos expresamos y decidimos”, indican.

“Aprendemos a cada paso, de cada golpe. Somos autocríticos y nos esforzamos en esta compleja situación para que la docencia tenga a mano su organización. Queremos que tu SUTEF, se fortalezca institucional, orgánica y políticamente. Se han afiliado una importante cantidad de docentes nuevos, esperamos llegar a afiliar a aquellos que aún no lo están y recuperar aquel docente que por algún motivo se desafilió. Somos la organización docente que se esfuerza para hermanarse con la docencia argentina porque estamos convencidos que es necesario parar el plan de ajuste económico, pedagógico y de dependencia de Bullrich”, manifestaron en el texto.

Señalando que “La docencia fueguina ha recibido el apoyo de todos los rincones del país, y si esa solidaridad, como la recibida por la docencia Santiagueña, la Santacruceña, etc no se transforma en acciones nacionales concretas es porque la CTERA hace mucho tiempo que ha abandonado las banderas histórica de los congresos del 73 y 86. CTERA dejó de ser la referencia en la lucha por los derechos docentes, entregó la disputa por el modelo de escuela y de educación pública hace ya mucho tiempo. Los docentes de TDF lo padecimos”.

“Es así, que combinamos la campaña contra las exoneraciones, la denuncia de todas las situaciones que vivimos en TDF, con el fortalecimiento de la Federación Nacional Docente y la conformación de un espacio para la confluencia de la docencia argentina. Es por ello que lanzamos ese espacio para aquellos sindicatos docentes del país que luchamos por temas iguales o similares y en total soledad, aislados. Un aislamiento que se ha ocupado muy bien CTERA de que ocurra”, denuncian los gremialistas.

En el tramo final expresan: “Así fue que realizamos un encuentro por la evaluación nacional docente que nos nutrió y nos ayudó a ir a las provincias con mucho material. Con distintas organizaciones nos pusimos el objetivo de generar una mesa nacional para la confluencia federal docente. En este espacio pretendemos evaluar y coordinar no menos de tres cuestiones: Salario, carrera y relaciones laborales Docentes. Régimen Jubilatorio Especial Docente. Análisis del modelo educativo del Macrismo y todo lo referido a las cuestiones pedagógicas. Con el objetivo de Congresos Pedagógicos Provinciales y Nacionales”.

“Este último es un gran avance. Esperamos poder integrar a toda las organizaciones dispuesta a unir la docencia y enfrentar el ajuste de Macri y los Gobernadores. Es necesario poner en valor lo realizado, en momentos como estos a veces nos ponemos escépticos, creemos que lo realizado no sirvió y si sirvió no alcanza para el objetivo que nos proponemos”, mencionan.

Concluyendo que “Por ello tenemos que mirar hacia atrás y repasar todo lo realizado. Veremos que es mucho más lo positivo que lo negativo. Mirar hacia los costados y veremos a nuestros compañeros/as que siempre están, que le dan un plus a nuestros esfuerzos, si miramos bien, compartimos asambleas, marchas y muchas cosas con compañeros/as con discapacidad que nos tienen a nosotros al lado porque el Estado y la clase dirigente los abandonó. Cerca, muy cerca, tenemos a nuestros compañeros/as jubilados/as que también, nos tienen a nosotros. También lo mismo sucede con los Talleristas de Cultura y los compañeros precarizados de los planes PEL.

Desde la Conducción, ratificamos nuestro compromiso inclaudicable de permanecer junto a la docencia que tanto nos ha educado, nos ha guiado.

Algunos sectores políticos, parece que recién se acuerdan ahora de las leyes aprobadas. Los intendentes ahora ponen el grito en el cielo proclamando la defensa de la autonomía municipal, pero primero acordaron el paquete de leyes, luego, cuando desde la docencia, desde la Unión de Gremios, les advertimos en marzo que esto era lo que traía el paquete de leyes, les pedimos un encuentro con intendentes y concejales, pero solo hicieron declaraciones mediáticas, se sacaron algunas fotos en el acampe, para finalmente dejar a los estatales solos en la lucha. Allí entregaron la autonomía, cuando definieron no luchar contra el paquete de leyes y bancar la política de ajuste del Gobierno Provincial. Como ya dijimos, la autonomía primero debe ser política.

Haber detenido temporalmente el cambio estructural que plantea el Gobierno es de suma importancia. Debemos dejar en claro que, la reforma constitucional que quiere imponer el Ejecutivo, la reforma de recaudación de la DGR transformada en la Agencia de Recaudación (AREF), y la disputa contra las intendencias por el impuesto inmobiliario y las patentes, cambia la matriz con la que fue creada la Provincia, ya que la Constitución Provincia fue pensada con un modo de distribución para un modo de funcionamiento. Este cambio estructural que quiere aplicar Bertone-Arcando muestra la intención de someter a las intendencias y generar un extraordinario clientelismo feudal.

También ratificamos los reclamos y el camino, ese camino de democracia, con el protagonismo y la participación de todos, ese camino en el que venimos practicando, donde debemos rendir cuentas de nuestros actos. Ellos se preparan para aplicar sus recetas e intentarán desarticular nuestra actividad, por ello, a la resistencia organizada y a las actividades sindicales conocidas le agregaremos otras. Incorporaremos y desarrollaremos todo lo necesario para que la Resistencia Organizada impida lo máximo posible los efectos del ajuste y pasar a tener la incidencia necesaria para que se respete a nuestro sector y, en unidad con los demás sectores, que se respete a los trabajadores en general. Estamos trabajando en distintas herramientas organizativas y políticas. 2017 debe ser el año del retroceso del plan de ajuste y, si fuera posible, la derrota de esta política. Para eso trabajamos”, finaliza el texto.