Crítica situación viven los taxistas en la provincia

Tanto desde ATURG, como desde la Asociación de taxis de la ciudad de Ushuaia coincidieron que la situación del sector está muy compleja debido a que en los últimos días la baja del trabajo ha superado el 70%. También manifestaron que “a la baja del trabajo también complica a las instituciones porque no pueden llegar a pagar los sueldos de los empleados”.

Río Grande.- Ante la crítica situación que venía teniendo el sector de los trabajadores del volante en la ciudad de Río Grande, ahora se le sumó la cuarentena ante la pandemia del coronavirus, donde la Presidente de ATURG Griselda Fuentes manifestó que “la situación es bastante caótica, donde la cantidad de pasajes por estadística en un turno era uno por taxi, teniendo en cuenta que el taxista come del día a día”.

Puntualizó que “hay personas que viven exclusivamente del taxi, por lo cual la situación es también caótica para nosotros como asociación porque el taxista no puede pagar acá, y si no pagan acá no podemos pagar sueldos, es toda una cadena”, sintetizó.

Asimismo indicó que “con los cierres de varias de las fabricas de nuestra ciudad ha complicado aún más el servicio de taxis, dado que Aturg trabaja exclusivamente con fabricas”.

También indicó que “en estos días he visto menos taxistas en la calle, lo cual esta bueno porque estuve hablando con algunos de ellos que están en edad de riesgo, y que si bien cobran una jubilación, yo les estoy pidiendo que se queden en sus casas porque que ellos agarren algo complicaría a los pasajeros, entonces a esas personas les pedimos que se queden”.

Acerca de la limpieza y mantenimiento de los taxis, dijo que “hemos comprado unos líquidos para hacer desinfección continuamente en los autos, sobre todo en las partes donde se agarran las puertas, atrás de los asientos, lavándonos las manos en las paradas”.

Por último dijo que “estamos en una situación muy difícil a nivel mundial, creo que tenemos que tratar de no desesperar, de ayudarnos entre todos dentro de lo que podamos, y la mejor manera de ayudar es quedarnos en casa”.

“La baja del trabajo ya supera el 70%”

En este mismo sentido también se exteriorizó el Presidente de la Asociación de taxis de la ciudad de Ushuaia, Daniel Brondino, quien aseguró que “en los últimos días vimos como ha descendido la cantidad de pasajeros que estamos llevando, hasta el miércoles la baja era de un 70%, mientras que ayer la actividad continuo bajando, lo cual es un gran perjuicio para todos, trae muchas preocupaciones, dado que nos afecta seriamente al ser autónomos y monotribustitas”, dijo a FM Master’s.

En este sentido sostuvo que “nosotros vivimos el día a día, entonces se nos hace muy difícil sostenernos, hay muchos compañeros que por su avanzada edad han dejado de trabajar, y no tienen ingreso alguno, no obstante desde la institución le hemos solicitado a la Municipalidad la quita de impuestos, o que se postergue el cobro de los mismos, al igual que se postergue el cobro de las patentes, impuestos inmobiliarios, y al gobierno le solicitamos un subsidio”.

Por tal motivo dijo que “desde Gobierno probablemente hoy viernes se nos estaría entregando bolsones de alimentos a todos los taxistas, como así también estamos solicitándole algún tipo de crédito para poder afrontar los sueldos, dado que la institución depende también de los ingresos de los taxistas del día a día”, dijo, al tiempo que agregó que “también solicitamos ante el BTF un préstamo blando para afrontar los próximos compromisos”.

Por último puntualizó que “la flota operativa hoy por hoy es el 50%, el servicio se cumple con total normalidad, incluso siempre hay una guardia, recordando además que también estamos disponibles para poder ir y retirar medicamentos, u otros tipo de productos”.