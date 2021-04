Corradi reprochó al Gobierno la demora en aplicar dosis disponibles

El Subsecretario de Políticas Sanitarias afirmó que hay alrededor de seis mil dosis de vacunas de distinto origen que no fueron aplicadas todavía por el gobierno provincial. Remarcó que desde hace tiempo de forma verbal y escrita el Municipio de Ushuaia puso a disposición personal e infraestructura para colaborar con la campaña, a fin de acelerar la inmunización de la población. Con unas mil personas vacunadas por día, la demora del gobierno no llegaría a una semana, y el principal obstáculo es la falta de dosis que debe proveer la nación. El Dr. Corradi reconoció el incumplimiento de los laboratorios pero prefirió “no vacunar porque no se tienen dosis, a que la vacunación sea lenta”. Sobre las medidas nacionales, defendió la presencialidad de las escuelas, que “es lo último que se debe cerrar”.

Río Grande.- El Dr. Lucas Corradi, Subsecretario de Políticas Sanitarias, cuestionó por Radio Universidad 93.5 la demora del gobierno en aplicar las dosis que tiene disponibles de distintas vacunas contra el COVID, ante la urgencia de “inmunizar a la población” en medio del rebrote que se está viviendo.

“Nosotros hablamos con datos oficiales y esto salió en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en el sistema de vacunación. Frente a esto uno puede hacer una lectura, y no quiere decir que las vacunas las están guardando o escondiendo. Lo que marcamos es que como municipio nos hemos abierto a trabajar y nos hemos puesto a disposición de las autoridades nacionales y provinciales, y vemos que hay retraso en la aplicación. Yo no digo que la vacunación se está haciendo mal, pero sí que lo que se vacuna en diez días se podría hacer en cinco, y tenemos que inmunizar a la mayor cantidad de gente posible”, expresó.

“Es preferible no vacunar porque no se tienen dosis, a que la vacunación sea lenta. Si se vacunaron mil personas por día, se tendrían que haber vacunado dos mil o tres mil. Los datos no se inventan sino que los podemos ver en la página del Ministerio de Salud”, remarcó el funcionario.

Consultado acerca de por qué no vacuna más el gobierno, respondió que no es suficiente con un solo lugar. “Hay que aumentar las bocas de expendio, por decirlo de alguna forma. Ya esto se vivió y lo mostró la historia cuando hubo que vacunar contra la poliomielitis. Fue un plan muy federal para que cada estamento estuviera vacunando. Hoy hay muchos lugares donde municipios y comunas están vacunando, y en Ushuaia necesitamos que no sea en un solo lugar. Tenemos que aumentar la cantidad de vacunadores para poder hacerlo más rápido y generar la inmunidad lo antes posible”.

“Lo que se viene es más grave de lo que imaginamos, porque hay una situación epidemiológica crítica”, advirtió.

Cabe recordar que la Ministra de Salud dijo a este medio que no se convocó al Municipio de Ushuaia todavía pero no lo descartó, porque por el momento es suficiente el personal con el que cuentan. “El tema es optimizar y no está mal lo que dice la Ministra, pero hay que vacunar con mayor celeridad. Nosotros hemos enviado cartas formalmente, también lo hemos ofrecido verbalmente, porque tenemos disposición para aumentar la cantidad de lugares de vacunación para que la mayor cantidad de gente esté inmune, por la cantidad de contagios que sigue aumentando”, insistió.

“Los datos sobre las seis mil vacunas están en la página oficial, es decir que tenemos una demora de vacunación de seis mil personas. Nosotros ponemos a disposición personal e infraestructura porque no podemos tener un letargo en la vacunación”, fustigó.

En Ushuaia se vacuna actualmente en el ex Casino Club y “la vacuna tiene que mantener siempre la cadena de frío. Deben ser conservadas en temperaturas bajo cero que varían según la vacuna, aparte tenemos que tener generadores propios por si se corta la electricidad, para mantener esa cadena de frío, y nosotros contamos con todo eso. Tenemos personal capacitado para colaborar, porque epidemiológicamente estamos viendo que lo más pronto posible hay que tener la mayor cantidad de gente inmunizada”, sostuvo.

Una simple cuenta

El Dr. Corradi aseguró que con una simple resta se pueden conocer las dosis que están en la provincia sin colocar. “Por los últimos datos publicados, en total ingresaron 30.007 vacunas. Hay una cantidad de vacunas aplicadas con primera dosis, con segunda dosis la cantidad es menor, y si uno hace la cuenta entre las vacunas aplicadas y las que ingresaron se puede ver que hay una gran cantidad de dosis sin ser utilizadas”, ratificó.

Dado que, a razón de mil personas vacunadas por día, Tierra del Fuego tendría dosis para menos de una semana y no hay novedades de nuevas remesas de nación, dijo que “es el problema que tiene todo el país por falta de las vacunas que habían sido comprometidas. Ya se han vencido los tiempos de entrega de los laboratorios, de acuerdo a las dosis que se habían pactado y a esta altura deberíamos tener más disponibilidad. Hay que evitar lo que estamos empezando a vivir ahora, que es el colapso sanitario. Tuvimos 383 muertes en las últimas 24 horas y uno tiene que apuntar a los grupos de riesgo, porque se ha corrido la brecha. Antes hablábamos de mayores de 60 y ahora cada vez hay más jóvenes infectados y complicados”, expresó.

Más graves en Ushuaia

Corradi afirmó que los casos de Ushuaia son de mayor gravedad y no pudo dar una razón de la diferencia con la zona norte. “Las realidades sanitarias son distintas en Ushuaia que en Río Grande. Probablemente hay un grupo etario un poco mayor, pero no nos queda claro por qué se nota tanto la diferencia sanitaria, sobre todo de los pacientes internados en terapia intensiva”, expuso.

Apuntó que “de los hisopados que se vienen haciendo, hay entre un 20 y 22% de positividad, pero está aumentando la cantidad de gente que viene a hisoparse. Este miércoles en dos horas tuvimos 175 personas que se vinieron a hisopar, con 35 con resultado positivo, y ese número va aumentando día a día. El aumento de hisopados es importante porque nos va marcando también la tendencia”.

Clases presenciales

Por otra parte, sentó postura ante la prohibición de clases presenciales dispuesta para el AMBA por decreto presidencial. “Siempre hay que mirar la situación de cada provincia y por eso el presidente deja esa posibilidad abierta. Creo que hoy en Ushuaia estamos lejos de tener que suspender las clases. Lo más importante es evitar las juntadas sociales y algunas actividades. En el Municipio cerramos todas las actividades hasta el 30 de abril, y hay que cuidar todo lo que podamos la permanencia de las clases presenciales. Lo último que tenemos que pensar es en cerrar las escuelas y hay pasos intermedios. Las medidas de prevención son claras y, cumpliéndolas mínimamente, vamos a tener una buena evolución”, concluyó.