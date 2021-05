Coparticipación: El acuerdo hecho en la Justicia se está cumpliendo

“Es difícil hacer una evaluación objetiva si no tienen una página de transparencia habilitada”, indicó el legislador Federico Greve tras el encuentro con los secretarios de Finanzas de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin en la que abordaron el tema de la coparticipación provincial y los tiempos en los giros por parte del Gobierno de la Provincia.

Ushuaia.- Al término del encuentro, el legislador Federico Greve (FORJA) brindó su postura sobre el encuentro, y lamentó que no haya información oficial publicada en las páginas de cada Municipio que pueda respaldar la documentación que acercaron los secretarios de Finanzas citados. “Hasta este momento nosotros nos manejamos por lo declarado por los funcionarios que nos visitaron hoy, porque en las páginas oficiales no hay nada publicado en cuanto a presupuestos ni ejecuciones presupuestarias y así es muy difícil hacer una evaluación objetiva sobre una situación”.

En este sentido, Greve sostuvo que “las filminas que han mostrado tanto de Ushuaia como de Río Grande tienen que ver con información oficial suministrada por las páginas oficiales de la Provincia, de Nación y de AREF. Es para destacar que el Gobierno provincial, más allá de esta discusión, cumple con publicar toda la información como corresponde. No pasa lo mismo con los municipios” lamentó.

El parlamentario adelantó que “analizaremos cómo sigue este tema” y recordó que el próximo viernes 14 está citado el ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, y que el día 27 deberá presentarse ante Justicia Provincial a raíz de un reclamo judicial presentado por Ushuaia y Río Grande”.

Respecto al tema del giro de remesas de la coparticipación, Greve aclaró que “hay un acuerdo del año 2009 que se hizo en la Justicia y es lo que está cumpliendo la Provincia. Hay entre 20 y 30 días de atrasos con el giro, esto es histórico, no es de hoy” aclaró.

Asimismo, Greve explicó que “cuando la gestión actual asumió el Gobierno provincial había un retraso de casi un mes de coparticipación que dejó el gobierno saliente. Obviamente, cuando uno asume no puede pagar el doble de la coparticipación. Que quede claro para la gente: si uno entra y ya se debe 300 millones de una gestión anterior, y además tiene que pagar 300 millones, tendría que pagar 600 millones el primer día. Es improbable que ello suceda porque no hay más ingresos, entonces, el giro normal de la coparticipación sigue en entre estos 20 y 24 días, según los informes de la Provincia”.

Greve insistió que al momento de asumir la gestión de Gustavo Melella “existía una deuda de 300 millones para Río Grande y un monto similar para Ushuaia, con la diferencia de que el Municipio de Ushuaia en 2018 hizo dos convenios de casi 800 millones de pesos que les fueron girados por el gobierno anterior y que no tuvieron ratificación legislativa”.

“Obsérvese la dicotomía –puntualizó-: si esos 800 millones de pesos en vez de ser girados por el otro gobierno a Ushuaia hubieran sido repartidos en ambos municipios, hoy estaríamos en cero respecto de cualquier retraso de coparticipación. Eso no fue así y la intencionalidad política de esta situación fue ahogar al Municipio de Río Grande y darle más dinero al de Ushuaia, con una remesa no reintegrable”.

“Esto no es un dato menor” subrayó Greve, y agregó que “deja entrever que se trata de un reclamo político y no económico financiero. Más allá de los días y su interpretación de si son más o menos, esto es una cuestión política que se define en la política”.

Por otro lado, el legislador del bloque FORJA se refirió a la página ‘TransparenciaTDF’, y explicó que allí “debe estar publicada toda la información financiera. Por eso decimos que es importantísima contar con esta página habilitada, porque si no es un acto de fe creerle a cada uno de los Secretarios que nos vienen a decir que existe una deuda. En este sentido se cuestionó ¿Por qué tendría que creer una información que me trae un secretario de Finanzas sí no cuento con la información oficial? Por eso es importante la información oficial que cimente lo que fundamentan respecto de esta demora o este incumplimiento” dijo.

Por último, puso de manifiesto que tanto el Municipio de Río Grande como el de Ushuaia “no precisaron por que no está publicada esa información en las páginas de ‘Gestión Transparente’ cuando en más de una oportunidad se les consulto sobre este tema para poder hablar de manera objetiva sobre presupuestos, de ejecución presupuestaria y de toda la información económica y financiera que nos permite hablar del retraso o no del giro de las remesas”.