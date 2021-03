Cooperativa reclama trabajo en obra pública provincial

Integrantes de la Cooperativa Unión por la Margen Sur se manifestaron ayer en Ushuaia y Río Grande. Reclaman que se les otorgue trabajo en las obras del Gobierno de la provincia. “Somos casi 100 familias que dependemos de la Cooperativa Unión por la Margen Sur, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande; por eso estamos haciendo este reclamo”, señalaron.

“Nosotros, en Ushuaia y Río Grande, estamos reclamando al Gobierno por la necesidad de trabajo. Esa posibilidad se no viene postergando desde hace un año y todos los meses se repiten las promesas, dicen que nos van a llamar para tratar ese tema pero hasta el momento no tenemos respuestas concretas así que por eso trajimos un petitorio, pero no nos lo quisieron recibir así que vamos a seguir con este reclamo en la Delegación del Gobierno”, indicó Luciano Carlos Daniel, integrante de la Cooperativa de Trabajo Unión por la Margen Sur.

Aseguró que al llegar a las oficinas públicas les “cerraron las puertas y no nos atendieron, no nos dieron ninguna excusa simplemente no nos atendieron”, remarcó. Luego advirtió que la misma situación se da “con todas las Cooperativas, nosotros somos casi 100 familias que dependemos de la Cooperativa Unión por la Margen Sur, en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande; por eso estamos haciendo este reclamo en forma provincial”.

Finalmente explicó que realizan trabajos de “mantenimiento, toda clase de construcción, pero hasta el momento no tenemos nada. Por eso el pedido es que nos den una respuesta lo antes posible, vamos a estar acá hasta que nos la den”, aseguró Luciano Daniel.