Cooperativa Eléctrica realiza recambio de luminarias en Chacra II

Pese a las restricciones generadas por las limitaciones de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio y a estar trabajando con equipos de guardia mínima, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande lleva adelante cambio de luminarias en diferentes barrios de la ciudad.

Río Grande.- El Gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Walter García, informó que “estamos retomando después del largo periodo en el que estuvimos trabajando con mínimas guardias ya que no se podía hacer el mantenimiento de luminarias, a hacer los trabajos de recuperación de las luminarias”.

“Ahora tenemos otras libertades para movernos, por lo que pusimos cuadrillas adicionales para reforzar los trabajos. Pero estos casi dos meses de aislamiento, en los que la reparación de luminarias no era considerado un trabajo esencial por el COE, no se podía avanzar, por lo que se realizábamos solo los mantenimientos eléctricos mínimos. Ahora estamos retomando, pero al no haberlo podido mantener durante estos dos meses, estamos recuperando el tiempo perdido. Y confiamos en que pronto ya estaremos poniéndonos al día” explicó García.

En ese marco de limitaciones de personal, se realizó el recambio en la zona de Chacra II de la ciudad, para continuar de forma paulatina en el resto de los barrios de Río Grande.