Convenio para el Desarrollo de Centro Comercial a Cielo Abierto en Tolhuin

Se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de Cultura Municipal la Presentación del proyecto para realización del Centro Comercial Cielo Abierto. El evento fue encabezado por el intendente Claudio Queno, el vicegobernador Juan Carlos Arcando y representantes de CAME y cámaras de comercio.

Se presentó en esta localidad el convenio para el Desarrollo de Centro Comercial a Cielo Abierto con la presencia del Intendente de la Municipalidad de Tolhuin Claudio Eduardo Queno, el Vicegobernador Juan Carlos Arcando, Secretario Adjunto de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) Diego Navarro, la Directora de Proyecto Sustentable y Deporte Sustentable, Arq. Nora Larosa, Legislador Provincial Claudio Daniel Harrington, el Presidente de la Dirección Provincial de Energía de la Provincia Alejandro Ledesma, el Secretario de Comercio de la Provincia Sergio Chauvie, el Presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin Don. Francisco Oliva, Concejales, Secretarios, Directores, Comerciantes, Emprendedores y Vecinos de la localidad de Tolhuin.

Nora Larosa comento que “recién acabamos de presentar las ideas que nosotros trajimos desde CAME, para poder empezar a desarrollar el primer centro comercial cielo abierto de la localidad de Tolhuin, partimos de una premisa, que Tolhuin es una localidad que tiene atributos naturales y turísticos de excelencia, así como gastronómicos, en base a eso hay que trabajar en lo que es su área céntrica y comercial para que esto siga creciendo”.

“Un Centro Comercial cielo Abierto no es solo una calle con comercios es un área donde la gente pueda estar, permanecer, encontrar acciones culturales, de servicios, recreativas, turística de la naturaleza todo esto en conjunto, forma un centro comercial a cielo abierto y justamente lo que vinimos a presentar que son las primeras ideas, un proyecto publico privado, si lo privado y el estado no se involucran no funciona y CAME actua como medio entre las partes, a través de la experiencia que hemos adquirido en estos 17 años que tenemos con los cielos abiertos en la República Argentina”.

“Los beneficios son múltiples, primero es el crecimiento y consolidación de las aéreas comerciales, turísticas y recreativas de la localidad, la segunda es para todos los que viven, que el comercio venda mas, que el publico pasee mejor, que el gobierno municipal recaude mas, estos proyectos son exitosos por donde se lo mire , desde los municipios, para la sociedad que vive en el lugar, porque generan empleo, mas fuentes de trabajo para los comerciantes, para los turistas que vienen a visitar, que encuentren un lugar donde se quieran quedar mas tiempo o quieran volver o que le digan a un amigo no podes dejar de ir a visitar Tolhuin”, dijo.

En tanto Omar Chauvié dijo que “junto al Vicegobernador Juan Carlos Arcando, el Intendente de Tolhuin Claudio Queno y autoridades locales y provinciales, fui invitado por el Presidente de la Cámara de Comercio de Tolhuin Ariel Carrasco para participar de una exposición sobre el Proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto a desarrollarse en el Corazón de nuestra Isla. La brillante disertación fue presentada por la representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Arquitecta Nora Larosa”.

“En dicha presentación brindó una amplia gama de posibilidades de este tipo de emprendimiento, que en un espacio tan propicio como Tolhuin, generó gran entusiasmo entre quienes tienen una visión de progreso para este Municipio, lejos de cualquier actitud mezquina que frene el enorme potencial de este suelo.

En esta reunión se puso de manifiesto la comunión que existe entre los actores (Gobierno provincial, Municipio de Tolhuin, Cámaras de Comercio) que tienen la responsabilidad de transformar esta región en un polo de desarrollo contínuo para beneficio de todos los Fueguinos que merecen vivir en esta Tierra de Unión”, concluyó el Secretario de Comercio.