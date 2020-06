Controlarán a fleteros que llegan a la provincia

El secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros denunció el crecimiento del número de fleteros que vienen de otras provincias con cargas para las empresas, perjudicando “a las empresas de trasporte que tienen trabajadores encuadrados bajo el convenio colectivo de trabajo”. Dijo que se trata de “competencia desleal” y que no pueden permitir que “un chofer de Río Grande esté en su casa y que un fletero haga su tarea”.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, que se emite por Radio Universidad, el sindicalista aseguró al ser consultado sobre la pérdida de puestos de trabajo o cierres de empresas, situaciones que se dieron en otros sectores, dijo que “en el transporte, por el momento, no se ha cerrado ninguna empresa. Porque el transporte ha trabajado durante lo que va de la pandemia, los servicios esenciales que involucran a los camioneros –como son logística y distribución, almacenamiento, etc- han trabajado. Exceptuando por ahí algún compañero de la actividad relacionado con el petróleo, porque en algunos casos han cerrado las operaciones, o los compañeros del barrido que durante los primeros días no trabajaron. Pero el resto ha trabajado, como los que se dedican al sector de caudales, alimentos, recolección, combustible”, puntualizó.

Sobre lo que se viene, indicó que se debería estar preparados “para que se agrave la situación, porque aunque no pertenezcamos a un sector que se haya visto afectado, no descartamos que en algún momento la situación económica nos complique. Por ejemplo estamos en una lucha puntual para mantener el trabajo de los compañeros transportistas de la provincia, saliendo al cruce de los camiones con fletes que vienen desde otras provincias”, alertó.

Dijo que se trata de “camiones con fletes, que no tienen el mismo costo, y ese es un problema. Hemos hecho una reunión entre la Comisión Directiva del gremio y la Secretaría de Transporte, porque no podemos permitir que cadenas de supermercados o fábricas; ya sean textiles, metalúrgicas, plásticas, cartoneras, cargas marítimas; contraten fleteros y no a las empresas de trasporte que tienen trabajadores encuadrados bajo el convenio colectivo de trabajo”, advirtió.

Para concluir manifestó que no se puede “permitir que un chofer de Río Grande esté en su casa y que un fletero haga su tarea”, y adelantó que se intensificarán los controles por este tema entendiendo que se trata de “una competencia desleal”.