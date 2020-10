Consejo Federal Eléctrico destraba fondos para tendido eléctrico de la provincia

En el Consejo Federal Eléctrico Tierra del Fuego planteó un tratamiento diferenciado para la provincia, como generadora de energía, para que pueda adquirir el gas en boca de pozo. Moisés Solorza adelantó una “fuerte presencia” de ENARGAS, a partir de gestiones a nivel nacional, contra el “dejar hacer” que se observó hasta el momento.

Río Grande.- El secretario de Energía Moisés Solorza dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las gestiones realizadas ante el Consejo Federal Eléctrico, donde se lograron destrabar fondos para obras de tendido eléctrico en la provincia.

“Estamos buscando alternativas de gestión con el nuevo presupuesto nacional, intentando llevar tranquilidad a la provincia con los esquemas que estamos diseñando para la post pandemia, buscando equipamiento también, que no es fácil en este contexto económico que vive el país y el mundo. Es todo un desafío poder cumplir con compromisos que no son sólo de esta administración, y buscamos alternativas para poder dar soluciones. Se hace un esfuerzo tremendo porque la pandemia nos impide tener expedientes ágiles, hablar con los proveedores, porque ponerse de acuerdo por la plataforma Zoom es realmente complejo”, expresó.

Consultado sobre la deuda con CAMMESA, que supera los dos mil millones, y el costo del gas de generación, destacó que “por suerte la relación con el gobierno nacional es excelente, tanto con la administración del anterior y del actual Secretaría de Energía. Hemos presentado el esquema desigual que tuvo la provincia y un proyecto de resolución para tratar esta deuda. No hablamos de la deuda de la DPE o de la Cooperativa Eléctrica, porque es la provincia la que está en el mercado eléctrico mayorista y la que debe responder por la deuda que tienen las instituciones. Uno mira las soluciones en su conjunto, y puertas adentro nos pondremos de acuerdo para llevar el mejor servicio a los vecinos y ver cómo se aborda la deuda total que hay. Necesitamos una asistencia y una diferencia con respecto al tratamiento que tienen otros lugares del país”, sostuvo.

“Nosotros formalizamos el pedido al gobierno nacional para que la provincia tenga un tratamiento diferenciado y que haya compensaciones por el aislamiento total que tenemos del sistema de generación. Planteamos un interconectado virtual, algo que la provincia adquirió en 2007 pero nunca implementó. Las compensaciones para la provincia por estar en el interconectado eléctrico virtual nunca llegaron. Esto implica tener un tratamiento diferenciado en el precio del gas para generación eléctrica, y que los usuarios tengan distintas compensaciones por cuadros tarifarios, cortes de servicio, obras, etcétera. Lo único que se hizo en administraciones anteriores fue presentar obras al Consejo Federal Eléctrico para su financiamiento, pero no se pagaba el gas porque no había plata para eso. Todo eso no se pudo trasladar a tarifas, porque ya fue un escándalo los tarifazos que sufrieron los vecinos de las ciudades. Era imposible trasladar a precios el costo del gas”, indicó.

Aseguró que “hubo un dejar hacer para beneficiar a alguien, porque hubo beneficiados, pero claramente no fueron los vecinos y vecinas de la provincia. Mientras estemos en el interconectado virtual y hasta que se tire el cable físico para conectar a la provincia, pedimos poder comprar el gas en origen. Planteamos comprarlo nosotros a las operadoras locales, y no adquirirlo al precio fijado por CAMMESA para la cuenca austral, cuando nosotros somos productores. Nosotros enviamos el gas y después lo compramos, y lo que debemos hacer es comprar nuestro propio gas para generar electricidad. Si no, estamos en una condición desigual con respecto al resto del país. Esto lo hemos planteado a la nación”, informó.

Plan de obras

Por otra parte, adelantó que “tenemos un plan de obras muy ambicioso, tanto para Río Grande, como para Tolhuin y Ushuaia. Estamos abocados a buscar fuentes de financiamiento, y destrabamos fuentes que estaban trabadas, como fondos federales para obras que no llegaban a la provincia porque no cumplía con las rendiciones a nivel nacional. Hubo obras paradas y nadie sabe por qué. La idea es poner rápidamente esos recursos para el plan de obras que viene. Lamentablemente por la pandemia no pudimos sacar camiones a la calle más que para mantener el servicio como está. No podemos arrancar obras en los barrios altos porque pasamos a fase 1 y la pandemia no lo permite en Ushuaia”, observó.

“Como representante de la provincia en el Consejo Federal Eléctrico por suerte pude liberar esos fondos y ponerlos a disposición de las obras pendientes. Eso ya se gestionó y vamos a arrancar. En el Consejo están representadas todas las provincias, se presentan las obras para los barrios, para ampliación de las redes. Se busca la fuente de financiamiento para poder ejecutarlas, dado que muchas veces tanto la DPE como la Cooperativa Eléctrica no cuentan con fondos propios. Hay obras que necesitan financiamiento, como la que va a margen sur, porque las ciudades siguen creciendo y necesitan prepararse para expandirse. Esto merece una estrategia distinta para ver cuál es el lugar más débil que tenemos, que son muchos, por eso necesitamos muchos recursos para hacer obras que al menos nos garanticen el sostenimiento de la energía como está hoy”, dijo.

Destacó que “la DPE y la Cooperativa están haciendo un trabajo enorme en medio de la pandemia, sosteniendo la energía; y Tierra del Fuego es una de las que menos cortes tuvo en el país durante esta pandemia”.

“El Consejo es el lugar donde se discute la realidad energética de cada provincia y no sé por qué no se pidieron determinadas cosas en la gestión anterior. Mi tarea es dar la discusión por mi provincia, y puertas para adentro tendremos que arreglar los problemas que haya. Para afuera hay que buscar la mejor solución posible, técnicamente viable y económicamente sustentable para resolver los problemas de los fueguinos. En el Consejo planteamos que necesitamos el interconectado nacional, el provincial, y un precio diferente para el gas de boca de pozo a fin de no aumentar tarifas a los vecinos. También necesitamos infraestructura y ayuda de nación con fuentes de financiamiento para resolver esos problemas”, enumeró.

Trabajo con ENARGAS

Finalmente adelantó una fuerte presencia de ENARGAS, como ente de control de Camuzzi, entre otras empresas. “Hasta ahora hubo un dejar hacer, y es mucho más cómodo no hacer nada. A través de la Secretaría de Energía hemos estado presentes, y obviamente genera algún malestar con instituciones que no funcionaban. La invisibilización y la falta de gestión de la secretaría eran notables. Nunca se actuó como Secretaría de Energía y siempre fue Hidrocarburos el área que llevaba la relevancia. Nadie hacía los reclamos con respecto al gas ni recepcionaba los problemas de la gente, de las pymes, de las metalmecánicas con respecto al gas. La ex Secretaría de Energía e Hidrocarburos estaba sujeta a un lineamiento político que era casi nulo, y no fue casualidad que se rompiera la monoboya y tuviéramos un montón de problemas heredados. Vinimos a solucionarlo y esto implica golpear la puerta a los funcionarios que hagan falta para resolver los problemas de los fueguinos. Por eso vamos a implementar con ENARGAS una presencia fuerte de parte de Estado, porque así lo dice el presidente de la nación y lo pide el señor gobernador: que gestionemos a favor de la gente, y que no se enoje nadie porque exigimos o porque denunciamos. Se necesitan respuestas ante el deterioro brutal en que encontramos a nuestra provincia”, concluyó.