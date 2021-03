“Conseguimos más de 130 millones de pesos para hacer obras”

El Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de Tolhuin aseguró que la ciudad no estaba contemplada dentro del listado de municipios que iban a recibir financiamiento. Por el trabajo realizado el año pasado, con la presentación de 30 proyectos, se consiguió financiamiento nacional para varias obras por un monto total que ronda los 130 millones. El arquitecto Carlos Bargetto además destacó el trabajo coordinado con el Gobierno provincial y sus dependencias, como la DPOSS, para resolver el tendido de servicios esenciales en distintos barrios. Todavía la ciudad tiene un déficit importante pero ya salieron las primeras licitaciones y se planifica una nueva urbanización, con redes de agua, cloacas y servicio eléctrico soterrado. El anuncio de la pavimentación de la bajada del lago será importante para el desarrollo turístico de la zona y el municipio prevé complementar esa obra con la construcción de veredas y bicisendas, que además permitirá conectar el casco céntrico con un punto estratégico en la cabecera del Fagnano.

Río Grande.- El Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tolhuin, arquitecto Carlos Bargetto, dio detalles por Radio Universidad 93.5 sobre la serie de obras en marcha y por licitarse, muchas de ellas con financiamiento nacional luego de las gestiones realizadas el año pasado, con la presentación de 30 proyectos, que pusieron a Tolhuin en el mapa nacional, dado que no estaba contemplada la asistencia.

“Venimos trabajando en la planificación desde el año pasado, buscando todas las variantes posibles dentro de las formas de financiamiento para poder realizar obras en la ciudad. Ya se habilitaron las primeras cuadras de pavimento en Avenida Los Ñires. Esa fue una iniciativa privada que hizo en su momento la empresa ZAPCO SRL, se evaluó y la ordenanza vigente permite este tipo de propuestas. Se hizo una compulsa para ver si había otra empresa que podía igualar o mejorar la oferta, y terminó siendo adjudicada a ZAPCO. Ellos financian la obra en 24 cuotas sin interés y nosotros vamos pagando mensualmente el monto determinado. La obra se adjudicó por 127 millones y se va pagando en 24 cuotas. Se va redeterminando pero no tiene interés y ya vamos por la tercera cuota”, informó.

Aclaró que “esa obra la podríamos haber financiado con fondos propios pero nos hubiéramos quedado sin recursos para otras. Es un monto bastante importante y no queríamos que nos consuma todo el presupuesto que tenemos para obra pública”.

La ordenanza de iniciativa privada ya no está en vigencia. Se trata de la 520, que se aprobó el año pasado, y contemplaba la extensión por otro año. “Había que pasar por el Tribunal de Cuentas, nosotros no tenemos carta orgánica y había algunas dudas sobre la 236, así que decidimos no continuar con esa ordenanza”, dijo.

Regularización de tierras

Respecto del caos que dejó la gestión anterior en materia de tierras, indicó que “vamos avanzando en la medida que podemos con la planificación de acuerdo al recurso humano que tenemos, y somos pocos para ejecutar. No avanzamos al ritmo que quisiéramos pero estuvimos viendo el tema de tierras, organizando de a poco algunas que fueron dadas en reserva donde nunca se hizo nada y hubo especulación. Hemos ido recuperando lotes de a poco y por otro lado hay un problema con todas las reservas que son para vivienda permanente, porque estaban sin mensura y no se pueden cobrar los terrenos, tampoco pueden acceder a un crédito ni título de propiedad. Seguimos trabajando con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano para regularizar la situación, y estamos haciendo las mensuras correspondientes para poder regularizar esos lotes”, afirmó.

Observó que “el barrio 9 de Octubre tiene más de 14 años y se han entregado tierras que no tienen servicios, ni tampoco mensura. Hace un par de semanas entregamos el plano de mensura a Catastro Provincial para que haga las correcciones y poder tener la mensura de ese barrio, a fin de adjudicar los terrenos en venta. Lleva bastante tiempo el proceso de planificar y reordenar todo, y estamos abocados en principio a regularizar lo ya existente, y luego planificar el resto del ejido urbano”, explicó.

Parque industrial

Consultado sobre el predio que cedió el grupo Vargas en la gestión anterior para la instalación de un parque industrial, dijo que legalmente “eso está atado con alambre y se está trabajando para regularizarlo. Hay que sentarse a hablar con la empresa y, una vez que esté regularizado, tenemos intenciones de generar ahí el parque industrial de Tolhuin. En principio eran 25 hectáreas, pero no está muy claro todavía y es una de las cuestiones que estamos analizando del punto de vista legal para ver cuál es la definición de esto. De todas maneras el municipio tiene tierras ahí y hemos entregado tierras a emprendimientos reales para ir generando el parque industrial”, sostuvo.

Apuntó que cuando estuvo el ministro Kulfas “se habló del parque industrial y de la forma de conseguir financiamiento para poder concretarlo. En muchos lugares Tolhuin no tiene servicios y para poder concretar un parque hay que generar los procesos para llevar los servicios. Es fundamental para que puedan instalarse emprendimientos productivos”, subrayó.

No obstante hay algunos emprendimientos radicados, como la fábrica de aceite, la de agua, Sartini Gas: “Hay varios emprendimientos pero tienen el problema de la falta de infraestructura de servicios para poder desarrollar a pleno su producción. Hemos adjudicado tierras a emprendimientos como la empresa de transporte Oro Negro, que ha venido a instalarse a Tolhuin, con lo que implica traer toda su flota de camiones. Esto genera un punto medio entre Río Grande y Ushuaia y además significa impuestos para el municipio. Estamos en conversaciones con la empresa Logant de Ushuaia (logística antártica) y con algunas constructoras para poner una planta de hormigón. Esto va potenciando a ese sector que queremos que sea nuestro parque industrial”, manifestó.

También se le preguntó sobre la intención expresada por el representante de Ramón Oviedo, la empresa funeraria de Ushuaia, de instalar un crematorio en la zona. “Todavía no pasó por mi área pero hubo un acercamiento y reuniones, y se está buscando el lugar para que se puedan radicar con ese emprendimiento en la ciudad. Hay conversaciones y está encaminado ese proyecto”, aseguró.

Pavimentación hasta el lago

Respecto del anuncio del presidente de Vialidad Provincial sobre la intención de pavimentar la bajada del lago, confirmó que “hemos charlado sobre el tema, eso es jurisdicción de Vialidad Provincial, porque es la ruta 1. Nosotros tenemos injerencia en las veredas y espacios públicos. También tenemos planteado un proyecto en la bajada del lago en la parte recreativa”, adelantó.

Paralelamente se trabaja en el traspaso de las tierras donde estaba ubicado el Eolo, que pertenecen al ABE. “Se había planteado un traspaso al municipio y se está trabajando en eso. Si Vialidad pavimenta la bajada sería muy importante para nosotros porque tenemos planteada la construcción de veredas y bicisendas, para empezar a poner en valor la cabecera del lago. Estamos buscando allí un punto de extensión del casco céntrico. Hoy pasa todo por el centro de la ciudad y el lago ha quedado de lado. Entendemos que es un punto estratégico para el turismo y queremos generar dinamismo entre el caso céntrico y la cabecera del lago. En esa vinculación es fundamental la pavimentación de la ruta”, remarcó.

Tendido de redes

En materia de servicios, destacó el financiamiento obtenido por parte del ENOHSA a nivel nacional “para hacer la red de agua y cloacas en el barrio 9 de Octubre. Son alrededor de tres millones de pesos y esa obra tiene inicio y próximamente estamos presentando el proyecto ejecutivo para comenzar con los trabajos. Por otro lado venimos trabajando en conjunto con la DPOSS para articular los proyectos que ellos tienen y los que tenemos nosotros, para no avanzar sobre lo mismo, y hemos coordinado acciones. Nosotros conseguimos financiamiento para el barrio 9 de Octubre y ellos licitaron el servicio de agua y cloacas del barrio Altos de la Montaña. Vamos trabajando en conjunto para tener un trabajo coordinado y poder dotar a los vecinos de los servicios esenciales”, señaló.

“La situación no cambió mucho y debe estar en un 40% el tendido de servicios, porque el año pasado con la pandemia se hizo bastante complicado. En este año los financiamientos han llegado, se terminaron los proyectos, y ya iniciamos la obra en 9 de Octubre, está la licitación de la DPOSS en Altos de la Montaña y alguna otra licitación para las conexiones. Hay muchos vecinos que tienen el servicio por el frente de la casa pero no están conectados. Luego tenemos la ampliación de las plantas de tratamiento por hacer, porque esto conlleva a tener más cantidad de usuarios y la DPOSS necesita ampliar las plantas”, agregó.

“En la visita de Kulfas también estuvo el gobernador y se coordinó el trabajo conjunto entre municipio, gobierno provincial y nacional para conseguir financiamiento y generar un polo productivo para la turba, la madera y otros emprendimientos que generarían trabajo genuino”, celebró Bargetto.

Reiteró la importancia del “trabajo conjunto las autoridades provinciales”, para una planificación ordenada.

Tolhuin en el mapa

Bargetto recordó que viene del IPV “y estamos acostumbrados a gestionar financiamiento de nación. El año pasado hicimos varios proyectos que mandamos a nación, fueron más de 30 los enviados. Tolhuin no figuraba dentro del listado de municipios que iban a recibir financiamiento y a fuerza de trabajo logramos la financiación de 4 ó 5 de esos 30. Ayer hicimos la apertura de sobres de una plaza más en el barrio Islas del Sur, conseguimos financiamiento en el barrio Kaikén para completar un playón ya existente, después conseguimos financiamiento para la escuela experimental Los Ñires, también fondos del ENOHSA para el 9 de Octubre y ya salió la licitación de una urbanización nueva. Presentamos un proyecto al Plan Nacional de Suelo y resultó aprobado, así que nos van a financiar una obra de aproximadamente 50 millones de pesos para una urbanización nueva con agua, cloacas, y gas. En este caso el tendido eléctrico es soterrado”, detalló.

“Haciendo un cálculo rápido conseguimos más de 130 millones de pesos de Nación para hacer obras. La pandemia retrasó mucho todo y los financiamientos se cerraron a fines de 2020 y principios de 2021. Recién ahora está llegando y es la época ahora de empezar a sacar las licitaciones. También tenemos algunas obras financiadas en conjunto con el gobierno provincial. Empezamos a hacer la red de gas de dos barrios, y esto tiene que ver con la vinculación con la urbanización nueva que vamos a hacer. Se fue planificando en correlación, y el agua y las cloacas del 9 de Octubre van a permitir conectar la urbanización nueva”, expuso.

“Además va a pasar la fibra óptica y el año pasado reservamos un lote sobre la ruta para poder poner los shelters”, concluyó.