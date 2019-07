Congoja en Bomberos por la muerte del joven Mazzone

El joven que murió en el Hospital Regional de la ciudad de Ushuaia, en la jornada de ayer, pertenecía al cuerpo de Bomberos Voluntarios Zona Norte. Desde la institución expresaron sus condolencias, mediante la red social Facebook. Por su parte, la familia reclamó información respecto de las las causas de la muerte de Amilcar Mazzone. La Justicia inició una investigación paralela

Ushuaia.- La Asociación de Bomberos Voluntarios Zona Norte expresó a través de Facebook, sus condolencias debido a la muerte de Amilcar Mazzone, joven que murió, en circunstancias que aún se investigan, pero que, preliminarmente trascendió que había ingerido cocaína durante un procedimiento de la Gendarmería Nacional.

Amilcar Mazzone era suboficial del Cuartel de Bomberos Zona Norte y sus compañeros publicaron fotografías en la red social Facebook, con el mensaje “Así te recordaremos siempre camarada con esa simpleza! Q.E.P.D.”

Mazzone estaba internado desde el fin de semana cuando tuvo lugar un procedimiento a cargo de Gendarmería en el que se secuestró una cantidad no informada de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, y en el que se detuvo a otras siete personas, indica Reporte Austral.

Durante la requisa, y siempre según la versión de los gendarmes, Mazzone habría ingerido “unos 10 gramos de cocaína que tenía en su poder”, por lo que se descompuso y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Allí ingresó “con vida”, pudo ser recuperado de “varios paros cardíacos” pero finalmente sufrió “muerte cerebral”, con lo quedó internado hasta su deceso definitivo ocurrido ayer a la mañana, indicaron las fuentes.

Su hermano Ariel, escribió en su cuenta de Facebook que las causas de la internación de su pariente no fueron aclaradas por las autoridades. “Lo único que sabemos es que Amilcar estaba bajo custodia de Gendarmería y ahora está en terapia intensiva”, escribió horas antes del fallecimiento.

“En el Juzgado no nos informaron qué había pasado, ni por qué no avisaron a la familia sobre el estado de salud de mi hermano, porque había secreto de sumario. Doctor Calvete, ahora que ya no hay secreto de sumario (ya que todas las imágenes del procedimiento son públicas) ¿nos podrán decir qué le paso a mi hermano mientras estaba en custodia de Gendarmería? Y si paso lo que dicen: ¿por qué no lo llevaron al Hospital en vez de al escuadrón?”, se preguntó el familiar de la víctima.

Incluso remarcó que cuando supuestamente su hermano ingirió la droga que le causaría la muerte, “estaban a tres cuadras del hospital”, dando a entender que podrían haberlo salvado.

Como contrapartida, fuentes judiciales confirmaron que se inició una investigación paralela a la principal para intentar desentrañar lo ocurrido.

Las fuentes admitieron que el hecho es “extraño” y que “nunca antes” se había producido una situación similar durante un procedimiento antidroga en la provincia, por lo que “merece ser investigado”, explicaron.