Confirman cepas de Manaos y Reino Unido en Tierra del Fuego

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Dr. Javier Barrios, confirmó la detección de las cepas de Manaos y Reino Unido en muestras que se enviaron al instituto Malbrán y corresponden a pacientes que no realizaron viajes recientes, por lo que hay circulación comunitaria de estas variantes. Aseguró que por el momento las vacunas que se están colocando siguen siendo efectivas, si bien hay dificultades para completar el esquema de vacunación en particular por la demora en la llegada del segundo componente de la Sputnik. No hay saturación del sistema sanitario, dijo, pero la estadía en internación es mayor, porque los más afectados son menores de 60 años. En parte se atribuye a la vacunación de los adultos mayores y en parte a la presencia de estas nuevas cepas.

Río Grande.- El Dr. Javier Barrios, Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, confirmó por FM La Isla la presencia de las cepas de Manaos y Reino Unido, luego de los primeros resultados que llegaron del instituto Malbrán.

“Es lo que estamos viendo y por eso se implementó la vigilancia epidemiológica, que no sólo es el testeo y la aislamiento de los pacientes, sino la vigilancia de laboratorio en cuanto a las muestras. Esto lo lleva adelante el Ministerio de Salud a través del proyecto País. El bioquímico Iván Gramundi está a cargo del laboratorio de Salud Pública y tiene lineamientos puntuales. En algunos casos se toman las muestras de PCR y se envían al Malbrán donde hacen la secuenciación genómica. No es como la PCR que lleva un par de horas sino que lleva días esta secuenciación. Así como lo hace Tierra del Fuego, las distintas provincias están haciendo el análisis de la propagación de estas variantes que afectan a todo el mundo”, explicó el profesional.

Consultado sobre el porcentaje de estas cepas en los casos positivos de la provincia, aclaró que “no se toma todo el porcentaje de testeos que se hacen semanalmente. Se enviaron 15 muestras al instituto Malbrán, de las cuales 11 eran de Ushuaia y 4 de Río Grande, que cubrían los requerimientos que pide el Malbrán. De esas muestras en Ushuaia se registraron 3 variantes de Manaos y 1 del Reino Unido. Estamos esperando los resultados de Río Grande, porque estaban cargando los datos”.

Respecto de cómo se contagiaron, no hay explicación por viajes recientes y la evidencia muestra una circulación comunitaria de las cepas. “Justamente uno de los requerimientos es que no hayan tenido viajes últimamente. En los lugares del país donde tenemos detección de estas cepas, no superan el 30% a nivel nacional”, indicó.

No obstante llevó tranquilidad a la población porque “la evidencia que tenemos hasta ahora es que las vacunas que se están aplicando son eficaces. La proteína spike del sars-cov-2 tiene dos componentes y la mutación es en una parte, pero la vacuna actúa en la segunda parte, que es la troncal de la proteína, por lo que siguen teniendo protección las vacunas de todas las marcas que tenemos en fase 3, ante estas variantes que estamos conociendo. Igualmente en el mundo estamos viendo otras variantes, como la sudafricana, la india, la andina. Siempre hablamos de medicina basada en la evidencia, sería muy diferente tener estudiadas todas las variantes y poder hablar con más claridad, pero esto es día a día”, dijo.

Situación sanitaria y ocupación de camas

En cuanto al estado del sistema sanitario, estaría lejos del colapso. “Hasta ahora no vemos una saturación del sistema sanitario. Hasta el 12 de mayo teníamos 51 pacientes internados, tanto en sala como en terapia, de los cuales tenemos un 75% de ocupación de Unidad de Terapia Intensiva y un 54% de sala de COVID. También tenemos pacientes no COVID internados. Vemos una diferencia sustancial con el año pasado, porque los pacientes internados mayores de 60 ó 70 años son muy pocos. Debe haber dos o tres en cada terapia, y el resto son pacientes menores de 60 años. Cambió la visión de la internación y, al ser más jóvenes, la ocupación de camas es más prolongada. No tenemos tanta dinámica como el año pasado”, observó.

“Tanto desde nación como desde la provincia estamos tratando de ver si esto se debe a la efectividad de la vacuna, porque en Tierra del Fuego tenemos casi el 90% de los mayores vacunados, o se debe a la variación de la cepa que afecta a los más jóvenes –señaló sobre el cambio del panorama en la internación-. El mensaje que dimos en la primera ola, con una fotografía totalmente diferente a esta, era que afectaba a los más jóvenes pero mataba a los más adultos, sin embargo ahora vemos que es al revés: afecta a los más jóvenes y se internan los más jóvenes. Por eso damos el mensaje de que las medidas de cuidado, distanciamiento y ventilación deben seguir a pesar de haberse curado del COVID o de estar vacunados”, subrayó.

Baja mortalidad

El Dr. Barrios también marcó una diferencia con la realidad expuesta por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollán, respecto de la desocupación de camas en terapia intensiva fundamentalmente por fallecimiento de los pacientes. “Actualmente se mantiene el nivel de altas a comparación del año pasado, cuando tuvimos tres y hasta cuatro fallecimientos diarios. Era todos los días hablar de eso, pero hoy no ocurre. En el parte semanal no llega a haber diez fallecimientos, tanto en el sector público como privado entre las dos ciudades, de las personas que están internadas. Por suerte pasan a sala, pero lo que sí vemos es personas que han llegado directamente a terapia por no haber hecho una consulta temprana. No hay que subestimar esta enfermedad pensando que es un resfrío o una alergia. Estamos viendo que las personas ya no se quieren aislar ante un caso sospechoso o positivo y, si una persona que es sospechosa o positiva no se aísla, esta situación va a continuar, se va a prolongar en el tiempo y las medidas van a seguir”, advirtió.

“Si una persona tiene síntomas, se tiene que aislar y consultar, porque es la mejor manera de cortar esta cadena de contagios”, remarcó.

Sin PCR como requisito

También se le preguntó sobre el impacto de la llegada permanente de gente a la provincia por vía aérea, sin que se exija una PCR negativa, a diferencia de otras jurisdicciones. “Uno entiende la preocupación por generar otro tipo de controles, pero en Tierra del Fuego la transmisión comunitaria ya está, como en el resto del país. Si viene una persona de afuera da lo mismo que sea de la ciudad, y no todos los distritos están pidiendo la PCR. Santa Cruz es el ejemplo más cercano que la pide, pero tenemos otras provincias patagónicas que no lo hacen. Corrientes es flexible en su pedido, si bien tiene una frontera internacional y lo acentúan más ahí. En CABA tampoco piden la PCR para ingresar y nuestra conexión directa por vía aérea directa es CABA, luego tenemos los ingresos por vía terrestre”, dijo.

“Hemos aumentado la cantidad de testeos gracias a la ayuda de los municipios de Río Grande y de Ushuaia, para pacientes asintomáticos, y esto ayuda mucho a aislar a los pacientes asintomáticos o a los que subestiman los síntomas y creen que es una gripe o una faringitis, cuando en realidad están portando COVID y lo pueden transmitir”, destacó.

Sin segundo componente

Finalmente se refirió a las dificultades para completar el esquema de vacunación, al no recibir el segundo componente de la Sputnik. “Venimos cumpliendo los objetivos médicos del programa de inmunización, de acuerdo a las etapas de vacunación, primero el personal de salud, luego los mayores de 60 y seguimos con los de 18 a 59 años con factores de riesgo. Dejamos en cuarto lugar al personal estratégico. Hemos recibido 46.800 dosis, de las cuales aplicamos 30.000 primeras dosis y 11.000 segundas dosis. Tenemos más personas de riesgo sin vacunar porque en estos últimos días se ampliaron las patologías comprendidas. Tenemos que vacunar a esa gente y luego seguir con el personal estratégico; una vez cumplido esto podría vacunarse a libre demanda, pero siempre estamos supeditados a la disponibilidad de dosis”, manifestó.

“Según el plan que bajó nación de la llegada de las vacunas Astrazeneca, esperamos completar las segundas dosis, porque venía retrasada la entrega, y las que queden a disposición serán para primera dosis. El Ministerio de Salud de Nación está apurando la llegada de los segundos componentes de la Sputnik, que también están atrasados, porque hemos recibido el primer componente y tenemos que completar los esquemas. Astrazeneca ha tenido inconvenientes porque se producía en India, y con la catástrofe sanitaria que tiene India no puede producir nada”, concluyó.