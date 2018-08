Concejales analizaron la norma junto a taxistas y remiseros

Los concejales junto a taxistas y remiseros analizaron el proyecto de ordenanza del concejal Raúl von der Thusen para la incorporación de sistemas de seguridad de baliza de emergencia en taxis y remises de la ciudad. El edil mantuvo que la “discusión continuará la próxima semana, pero son proyectos que tienen que ver con resguardar la vida de los trabajadores del volante”.

Río Grande.- Este jueves se llevó adelante la comisión de Legislación e Interpretación que preside el concejal Raúl von der Thusen, donde los ediles junto a taxistas y remiseros de la ciudad analizaron el proyecto de ordenanza del concejal con relación a la incorporación de sistemas de seguridad de baliza de emergencia para taxis y remises.

La reunión que se llevó en la sala de Comisiones de esta casa legislativa fue encabezada por el titular de la comisión, y de la misma también participaron las concejales Verónica González, Laura Colazo, y María Eugenia Duré, como así también representantes de taxis y remises de diferentes agencias.

El proyecto propone colocar una baliza de emergencia de color violeta situada en el lateral izquierdo del vehículo (lado conductor), conectada a un sistema eléctrico con pulsador al alcance del chofer para su accionamiento inmediato y discreto en caso de emergencia, de forma de proteger la seguridad de los trabajadores del volante ante los hechos de inseguridad a los cuales están expuestos los mismos en el ámbito de la ciudad.

Tras la reunión el concejal Von der Thusen señaló que “este es el cuarto o quinto proyecto que presento en relación a dar mayor seguridad a taxis y remises, todos sabemos lo que viene pasando desde hace un tiempo en esta ciudad con los delitos que se cometen contra los choferes, es un trabajo largo que venimos realizando desde el año pasado”.

Al respecto indicó que este último proyecto consta de la “colocación de una luz que se pondría por fuera de los taxis y de los remises, sería pulsado por los pies para dar aviso a toda la población, y a las fuerzas de seguridad de que hay una persona sospechosa de que podría cometer un delito, o que este siendo víctima de la comisión de un delito, pero lo cierto es que ninguna de las ideas que he planteado hasta la fecha han convencido a los propietarios de taxis y remises, pero no así a los peones o choferes de los mismos, quienes si se encuentran de acuerdo con el proyecto”, diferenció el edil.

En tal sentido sostuvo que justamente los “choferes son los que andan en los vehículos, y no así todos los propietarios, a pesar de que hay algunos propietarios que si son choferes, y otros no, pero como esto tiene un costo económico para el propietario, muchas veces se pone algún tipo de traba para que estos proyectos de seguridad no salgan adelante”, resaltó.

Asimismo el edil manifestó que “vamos a continuar trabajando con el Cuerpo de Concejales, y si la mayoría entiende que estas medidas son conducentes, y dan mayor seguridad para los trabajadores del volante, seguramente vamos a llegar a la aprobación de los mismos”.

Igualmente Von der Thusen indicó que nuevamente fueron “invitados para la comisión de la próxima semana para seguir estudiando estos proyectos, donde también esperamos la presencia del Municipio”, dijo, al tiempo que agregó que también la próxima semana vamos a “conversar sobre una ordenanza que existe del año 2010, y que es la obligación de la colocación del GPS en todas las unidades de taxis y remises, de forma de poder tener un monitoreo real en el caso que tenga un peligro por la comisión de un delito”.

Entendió que uno de los argumentos por la reticencia a la colocación de las balizas tiene que ver con una “razón económica por un lado, y por otro lado también señalaron que si el delincuente conoce que existe una baliza en el exterior del vehículo, podrían ser amenazados para que no accionen la luz, pero el delincuente si conoce cualquier tipo de medida de seguridad que posean estos vehículos, va a tratar de ver de qué manera puede romper esa barrera de seguridad, no solo con las balizas, dado que también podría pasar con las mamparas, entonces todas las herramientas que nosotros podamos brindarles como seguridad a los trabajadores del volante seguramente lo vamos a realizar, pero si el delincuente quiere tener la voluntad de cometer el delito, va a tratar de flanquear esta barrera de seguridad”, puntualizó.

Con respecto a las mamparas, dijo que “nos manifestaron que podían estar encerrados en ese lugar, pero prefiero estar un poco encerrado y no ser víctima de un delito contra mi persona, pero es una decisión de ellos”.

Otro de los fundamentos que tenían era el “económico, donde no querían hacer frente a este gasto, y por otro lado que la mampara seria incomoda si un chófer quiere tirar el asiento para atrás, siendo que les expliqué que la mampara va pegada perpendicularmente al asiento, con lo cual si uno estira el asiento para atrás o hacia adelante, la distancia es la misma”.

Finalmente Von der Thusen consideró que ante los distintos proyectos presentados en cuestión de seguridad para tanto taxis, como remises uno “encuentra una pared económica, pero acá estamos hablando de personas que están poniendo el cuerpo todo el día a disposición de la comunidad, es un servicio público, y tiene un riesgo gigante de poder ser víctima de un delito, por lo cual vamos a continuar trabajando, desde el Concejo Deliberante somos los responsables de brindar justamente esa seguridad, con lo cual si conseguimos el consenso de los concejales seguramente vamos a avanzar en el proyecto que presente hace algunos meses atrás tendiente a colocar esta baliza de luz violeta afuera de los vehículos para brindarles seguridad, y más adelante iremos avanzando en los otros proyectos que hoy ya tiene estado parlamentario”, concluyó.

“Consenso parcial”

Por su parte la presidenta de la ATURG, Griselda Fuentes, explicó que en la reunión “hubo un consenso parcial, dado que era una charla para ver que nos sirve y que no, por eso vamos a tener una charla el jueves que viene para sacar en claro que es lo que nos traen como propuesta”.

Señaló que “parcialmente estamos de acuerdo en algunas cosas, y en otras no, debido a que no estamos de acuerdo con la mampara porque no se puede estar encerrado ocho horas, y en el caso de la Baliza, si es muy visible tampoco nos sirve”.

Aseguró que los taxistas tenemos otras cosas que es una “luz apenas reflectaría que es un led que vamos a conocer el jueves que viene”.

En cuanto a la colocación de cámara en el interior de los vehículos “estamos viendo si es legalmente posible porque habría que darla a conocer a la persona que uno traslada, y no se puede tener oculto, se debe avisar al pasajero”.

Por otra parte reconoció que en la actualidad la seguridad no es un tema que ocupe las prioridades del sector porque “en estos momentos la situación no es tan grave, nos venimos cuidando bastante bien con la policía, venimos trabajando muy bien y sabemos que a nivel nacional o provincial siempre hay que ir mutando en el tema de seguridad”.

Sin embargo reconoció que en algunos barrios de la ciudad los taxis “nos cuidamos más entre nosotros, y nos avisamos a dónde vamos, pero hay algunos sectores de la ciudad más complejos que otros, pero es algo que está pasando en todos lados”.