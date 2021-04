Concejal Mora les reclamó a los funcionarios municipales “que dejen de meter miedo a la gente”

La concejal Miriam “laly” Mora criticó duramente las declaraciones de funcionarios municipales quienes advirtieron que peligra el pago de los sueldos y la prestación de servicios como consecuencia de una deuda por coparticipación por parte del Gobierno provincial.

Río Grande.- “Martín Pérez le miente a la gente y presiona a los empleados municipales, porque sostienen afirmaciones que están muy alejadas a la realidad financiera de la municipalidad. Tienen que dejar de meter miedo a la gente”, reclamó Mora.

“De acuerdo a la información financiera la realidad del Municipio de Río Grande es distinta a la que sostienen los funcionarios de Martín Pérez, sólo en sueldos el gasto en este año y medio de gestión lo aumentaron un 48%, porque en noviembre de 2019 se habían destinado 183 millones de pesos y a marzo de 2021 se destinó 270 millones”, precisó.

Al mismo tiempo, la concejal recordó que “en noviembre de 2019 se recibieron 285 millones por coparticipación y en marzo último fueron 475 millones de pesos, es decir un aumento del 70% en los recursos, lo cual no se vio en los salarios de los empleados municipales”.

“Incluso los impuestos municipales vinieron con un 40% de aumento este año, porque decidieron aumentar la Unidad Fiscal un 34% y las valuaciones otro 46%; y ese aumento de los impuestos tampoco se vio en el sueldo de los trabajadores que recibieron un aumento del 15% este mes, y otro 15% dentro de seis meses”, recordó Mora.

“Los escucho decir que peligra el pago de sueldos, cuando de los 270 millones de pesos que hacen la masa salarial, Martín Pérez necesita 170 millones para depositar en las cuentas de los trabajadores, y los otros 100 millones los paga a mitad de mes a la caja jubilatoria”, precisó la Edil.

“Tan sueltos de cuerpo salen a decir que no se podrá pagar los sueldos, y eso no es más que una burda manipulación, usan a la gente mintiéndoles, porque los sueldos se pagan con un tercio de la coparticipación mensual, por algo no publican información presupuestaria, ni de salarios desde que ingresaron a la gestión en 2019. El gobierno de universitarios tiene un cero en transparencia”, aclaró Mora.

Por último manifestó que “si tan preocupados están por los fondos que usen los recursos que decidieron meter en plazos fijos en los bancos privados de la ciudad”, reclamó la Concejal de Forja Todos.