Concejal Mora cuestionó contrato de artistas y estimó en cien millones de pesos los gastos

La concejal ‘Laly’ Mora cuestionó el contrato para la llegada de artistas por los actos del Centenario y adelantó que desde su bloque se van a reunir con integrantes de la bancada oficialista a los efectos de que el Ejecutivo brinde explicaciones, “sobre las muchas inquietudes que tenemos al respecto. Sobre todo, porque estamos hablando de una movida que en total representa 100 millones de pesos”.

Río Grande.- En las últimas horas fue publicado en el Boletín Oficial de Río Grande el contrato firmado entre el Municipio de esa ciudad y la productora FTM, encargada de contratar a los artistas que formarán parte de los actos del Centenario, en julio próximo. El valor del contrato supera los 42 millones de pesos, pero además, hay otros gastos –como viáticos, pasajes, etc- que también corren por cuenta del Municipio.

La concejal por FORJA Miriam Laly Mora cuestionó fuertemente esta contratación, basándose en aspectos económicos, sanitarios y “por no haberse tenido en cuenta a artistas y productoras de nuestra provincia”.

Mora recordó que “cuando hablé de esta contratación el 12 de marzo pasado, funcionarios del Municipio y el propio intendente Martín Pérez salieron a desmentirme”.

“Sin embargo –agregó- este acuerdo estaba firmado desde el 14 de enero y ratificado por el intendente el 12 de febrero. O sea que el 12 de marzo estaba pagado casi en su totalidad, porque de acuerdo al Boletín Oficial, se debía pagar el 40 por ciento el 31 de enero, un segundo pago el 28 de febrero y el último pago, del 20 por ciento, antes del 30 de marzo. Estamos hablando de más de 42 millones solo para la productora y el cachet de los artistas. Además de otros gastos, como pasajes aéreos, viáticos, SADAIC, AADI CAPIF, Aduana, sobreequipaje, alquiler de lugares, alquiler de equipos de sonido, escenarios, etc.”.

La concejal mencionó que la mayoría de las bandas y artistas vienen con más de diez integrantes. Citó el ejemplo de Abel Pintos que trae 22 personas; Wos, 16; Topa, 20.

Para Mora, “es cierto que es el centenario, que nos merecemos una fiesta linda, grande. Pero me parece un gasto excesivo”.

Se preguntó, además, “qué pasa con los artistas locales y con las productoras locales. Porque esta es una productora de Buenos Aires; en nuestra provincia debe haber por lo menos diez productoras que estaban en condiciones de traer a estos mismos artistas y no se las tuvo en cuenta”.

Respecto al presupuesto, sostuvo que de acuerdo a la información oficial, el dinero va a salir de la Agencia de Deportes. “Cuando discutimos el presupuesto –recordó-, vimos que todas las áreas del Municipio tenían partidas destinadas al centenario. Les dijimos por qué no armaban un solo presupuesto para hacer un solo gasto. Pero no. Estoy buscando en el presupuesto cuál era el monto destinado en la Agencia de Deportes, porque creo que no era este”.

Además de los gastos extras por un valor de casi 14 millones de pesos, “se necesitan efectivos policiales. Cada mil personas, veinte. Hay que tener seguridad privada, para hombres y mujeres. Todo va a ir sumando. Si me tengo que guiar por lo que dice el Boletín Oficial, esto ya está pago. Son casi 280 personas. Los hoteles ya deben tener las reservas hechas, lo mismo que los pasajes. Es decir, debe estar todo pago”.

Cuestionó también que por contrato, dichos montos son “libres de todo tipo de impuestos”.

En lo que respecta al riesgo sanitario, Mora puso en duda de que “esto se pueda controlar. Cómo se hace, por más que sea un lugar cerrado o abierto, cómo se arman las burbujas, qué va a pasar con la gente. Don Bosco o en el gimnasio de Camioneros, son lugares que pueden recibir a dos o tres mil personas. Por la pandemia, no van a poder hacerlo con más de mil personas. Qué va a pasar con los que queden afuera”.

“En once días van a llegar 280 personas –agregó-. Va a ser gratuita la entrada, obviamente y sabemos lo que pasa en nuestra ciudad cada vez que viene un artista. No hay forma de controlarlo. Hasta hace una semana estaban hablando de que debido al atraso en la coparticipación corría riesgo la salud municipal. ¿Con esto no corre riesgo, con la llegada de tanta gente? Para algunas cuestiones sí y para otras no existe la pandemia. El Ejecutivo tiene votada emergencia administrativa por pandemia, emergencia hídrica, emergencia de obras hasta octubre. Pero para esto no hay emergencia, no hay que cuidar la salud de los vecinos y las vecinas”.

Finalmente, adelantó que desde su bloque se van a reunir con integrantes de la bancada oficialista a los efectos de que el Ejecutivo brinde explicaciones, “sobre las muchas inquietudes que tenemos al respecto. Sobre todo, porque estamos hablando de una movida que en total representa 100 millones de pesos”.