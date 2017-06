Con la presencia de Aranguren inauguraron Vega Pléyade

El ministro de Energía José Aranguren participó de la inauguración oficial junto a la gobernadora Rosana Bertone y comprometió analizar la derogación del decreto que quitó los beneficios de la 19640 a la actividad hidrocarburífera. También se estudia un subsidio a la Cooperativa Eléctrica y la Dirección Provincial de Energía, para que paguen el mismo valor del continente. De lograrse, se adecuarán los cuadros tarifarios, adelantó Bertone.

El secretario de Hidrocarburos Omar Nogar expuso su satisfacción por la inauguración formal del yacimiento Vega Pléyade, con la presencia del ministro de Energía José Aranguren, directivos de Total y el embajador de Francia en nuestro país.

Por FM La Isla, destacó en primer lugar la posibilidad de “aportar al Estado nacional este volumen de gas, que evita importarlo”.

Actualmente se importa por la falta de autoabastecimiento energético, pero “a medida que uno va aportando al bolsón de gas del país, disminuye esa importación. Esto es una satisfacción, porque pasamos a ser los segundos productores de gas del país, después de Neuquén, con todo lo que esto conlleva, que son más inversiones, mano de obra, mayor cantidad de regalías para la provincia, y una continuidad de la producción, que se va a mantener, reemplazando los pozos ya maduros”, sostuvo.

Consultado sobre la expectativa de explotación de este yacimiento, dijo que hablaron sobre este tema “con los ingenieros y los técnicos que nos recibieron en la plataforma y nos dieron una charla muy rica. Ellos hablan de 20 años de explotación, pero me decían que en Carina e Hidra, llevan ya 29 años y estimaban 20. Están llegando a los 30 años, es decir que son buenas perspectivas”.

Respecto de las regalías que genera, no pudo precisar el monto. “Hay que hacer la cuenta, son 10 millones de metros cúbicos por día y la provincia tiene el 12% de eso, un millón doscientos mil metros cúbicos por día. De todas formas, los yacimientos off shore integran el fideicomiso austral y hay que hacer otra cuenta, pero por supuesto que suman, para el fideicomiso y las arcas provinciales, y es mucho dinero”, dijo Nogar, recordando que “el millón de BTU está en 2.80/2.90 dólares” y que “la empresa ha invertido más de mil millones de dólares en esto”.

También valoró la presencia del ministro de Energía de la Nación en el acto, porque “es la primera vez que viene a la provincia. Es la segunda vez que se intenta esta inauguración, porque la primera vez iba a venir él con el presidente Macri y se suspendió la visita”, recordó.

“Es muy distinto sentarse en el despacho de él y hablar de todo esto, a estar parados en la plataforma y que vea cómo es la actividad. Fue una jornada espectacular pero yo lamento que no haya hecho el frío de hace tres o cuatro días, porque estuvo el embajador de Francia y en su discurso en el acto dijo que venía preparado para el frío pero era parecido a Cancún. Indudablemente sirvió y el ministro se lleva una realidad distinta, porque estaba el consorcio completo, los máximos responsables de las tres empresas, y tuvo oportunidad también de hablar a solas con la gobernadora. Seguramente hubo algún planteo o inquietud que la gobernadora lo documentará”, señaló.

“Está muy bien que haya venido, que se haya interiorizado y vea la realidad de la provincia y del sector”, remarcó Nogar.

Se le preguntó si hablaron con Total de la licitación de los yacimientos off shore vinculados con el área CA12, y confirmó el interés en participar: “Yo estuve hablando con ellos y mostraron interés. Ahora cuando estén los pliegos con los paquetes técnicos a la venta manifestaron que quieren participar. En el país hay dos empresas trabajando off shore, que son Total y Sipetrol, porque el resto no opera con este sistema de plataformas. Ambos están interesados, han llamado y preguntado, y tenemos buenas perspectivas para esto. Estamos en los últimos detalles de los pliegos”, informó.

Finalmente apuntó que en este acto “hubo un reconocimiento a los trabajadores, que en la provincia acompañan las gestiones y no ponen trabas para la producción, que es muy importante”.

Beneficios en estudio

Tras el encuentro entre la gobernadora Bertone y el ministro José Aranguren, se informó sobre el avance de la gestión de un subsidio de gas para la Cooperativa Eléctrica y la Dirección Provincial de Energía, y también de la suspensión del decreto que eliminó los beneficios de la ley 19.640 a la actividad hidrocarburífera.

La gobernadora espera que tanto la Cooperativa como la DPE accedan al precio de gas que paga el resto de generadoras en el país y adelantó que, de obtener el subsidio, “se va a corregir el cuadro tarifario”.

“Estamos en un trabajo con el ministro Aranguren, que lo iniciamos el año pasado, para aplicar una resolución que nos da la posibilidad de acceder a lo se denomina ‘mercado electrónico de gas’, y poder, tanto la Dirección Provincial de Energía como la Cooperativa Eléctrica, pagar el precio de gas que pagan los demás generadores de energía de la República Argentina”, explicó la mandataria.

Aseguró que “está en vías de solución” y que hubo mucho trabajo previo para “demostrar cuáles son las tarifas que aplicamos en Tierra del Fuego”.

Respecto del decreto de la ex presidente Cristina Fernández, firmado en 2012, que eliminó los beneficios de la ley de promoción a la producción de gas y petróleo, el ministro Aranguren indicó que se analiza “todo aquello que contribuya a la genuina inversión en el país”.

“Tierra del Fuego firmó el acuerdo federal energético y la semana próxima tendremos la primera reunión del Consejo Federal de Energía. Ese tema es uno de los que debemos llevar a la discusión, justamente para promover las inversiones en el país”, se comprometió.

Puntualmente sobre la inversión de Total en este yacimiento, que superó los mil millones, Aranguren dijo que representa “entre el 7,5 y el 8% del total de gas que consume el país. Si consideramos que Argentina consumió el año pasado 130 millones de metros cúbicos de gas en promedio por día, entre producción local, importación de Chile y Bolivia y por barcos, entonces podemos tomar magnitud de lo que estamos inaugurando”, resaltó, en declaraciones a Télam.

“El esfuerzo de Total y sus socios constituye un ejemplo porque se mantiene desde 1986 en la provincia, atravesando todo tipo de dificultades. Nuestro desafío es seguir generando una política de Estado energética”, planteó, y adelantó una futura inversión en otra área similar a Vega Pléyade, llamada Fénix, que podría anunciarse el año próximo.

Por su parte, el director de Explotación y Producción del Grupo Total para América, Michel Hourcar, destacó la “aventura de pioneros audaces y determinados” que implicó desarrollar una plataforma submarina en medio de “uno de los mares más difíciles del mundo”.

Hourcar agradeció al equipo multidisciplinario que “trabajó en varias partes del mundo” para montar el yacimiento, y anticipó que el grupo ya trabaja en nuevos proyectos de inversión en Tierra del Fuego y Neuquén.

En tanto, el embajador de Francia en Argentina, Pierre Guignard, calificó como “una hazaña” la concreción de un proyecto de esta naturaleza “en el punto más austral del planeta”, y llamó a “trabajar juntos a Francia y Argentina, en el desafío de extraer cada vez más energía cuidando el medio ambiente”.

Guignard remarcó que 250 empresas francesas operan actualmente en el país con cerca de 50 mil empleados e “invirtiendo en forma permanente”.

Cabe mencionar que el yacimiento es explotado por el consorcio Cuenca Marina 1, que integran las empresas Total Austral (37,5%) Wintershall (37,5%) y Pan American Energy (25%).

El proyecto operado por Total tiene un potencial de explotación máxima de 10 millones de metros cúbicos por día (equivalente a 70.000 barriles de petróleo) y a través de un convenio firmado en 2015 reparte regalías hidrocarburíferas entre la provincia de Tierra del Fuego (80%) y el Estado Nacional (20%).

El presidente de Explotación y Producción del Grupo Total, Arnaud Breuillac informó que este yacimiento “nos permitirá mantener nuestro nivel de producción operada desde Tierra del Fuego en aproximadamente 20 millones de metros cúbicos por día (equivalente a 130.000 barriles de petróleo) lo que evidencia nuestro compromiso a contribuir al abastecimiento de gas de la Argentina a largo plazo”.

Total se definió como “un socio histórico de Argentina”, y recordó que el grupo “ha estado presente en el país por aproximadamente 40 años, y opera cerca del 30% de la producción gasífera del país”.