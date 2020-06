Con caravanas de autos se manifestaron los docentes

Durante la jornada de ayer, los docentes realizaron caravanas en Ushuaia y Río Grande para reclamar por el no pago del aumento salarial acordado. Refiriéndose al aumento al básico, después de más de cuatro años sin una mejora de ese tipo, el titular del SUTEF señaló: “para nosotros era esperado, era importante, por eso se lo hemos planteado al Gobierno y estamos esperando que revean la decisión”.

“Cuando se nos anunció la postergación por 60 días más, llamamos a realizar asambleas virtuales, como se puede y con las dificultades que implica, porque está clara la situación en la que estamos. Hicimos un Congreso Provincial, dónde se determinó la realización de un apagón virtual hoy (por ayer) y mañana (por hoy) con caravanas cumpliendo estrictamente lo dispuesto por las autoridades sanitarias, en términos de la circulación vehicular familiar”, señaló el secretario General del SUTEF Provincial, Horacio Catena, refiriéndose a la manifestación que realizaron ayer y repetirán hoy en las diferentes ciudades.

Aseguró que tomaron todas las precauciones para “no ponernos en riesgo nosotros, ni nuestras familias y obviamente no traer ningún otro tipo de inconveniente, en esto que ya es una pesadilla”. Pero Catena advirtió que “la situación de la familia docente es grave, como se lo hemos dicho al ministro de Economía (Guillermo Fernández) y a la ministra de

Educación (Analía Cubino) la docencia ha invertido para poder trabajar en todos estos días”.

En declaraciones al programa “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, recordó que “llevamos cerca de dos meses y medio, en los que se hace importante compartir algunos datos que muchas veces no damos. Porque la docencia para atender la demanda educativa ha invertido en conectividad, en la utilización de tiempo, en compra de sofwart; es decir una cantidad de cosas que ha tenido que realizar para intentar cumplir con algo que tuvo que inventar y que implicó la duplicación de las horas de trabajo”, advirtió.

El titular del SUTEF recordó el esfuerzo que significa la realización del “teletrabajo, el trabajo a distancia, virtual o como le queramos llamar; porque es algo que más allá de sus múltiples denominaciones está siendo sostenido por las familias de las y los docentes. Tanto emocionalmente, como económicamente; entonces es importante es decir que se estuvieron atendiendo aproximadamente a 50 mil niños, adolescentes y adultos que son estudiantes en la provincia. Si eso lo proyectamos familiarmente, porque son actividades planificadas que involucran a las familias; la docencia estuvo trabajando con no menos de 170 o 180 mil personas a lo largo de todos estos días”, puntualizó.

Catena aseguró que los docentes son conscientes que “hay sectores que la están pasando mal, que han perdido su empleo, que han perdido sus ingresos”; pero advirtió que se consideran “parte de esos sectores y como parte de esos sectores queremos que se garantice nuestro salario, que se garantice el acceso a la conectividad y los bienes tecnológicos; para poder dar satisfacción a lo que se está llevando adelante que no es poco”, remarcó el secretario General de los docentes.

Luego indicó que “así como hay sectores que la pasan mal, también decimos que hay sectores que la pasan bien. Es algo que nosotros venimos señalando desde hace mucho tiempo y son esos sectores que, en estos momentos, a nuestro juicio deberían poner los recursos para atender la emergencia sanitaria y hacer más llevadera la situación”.

Refiriéndose a la nueva postergación del pago del incremento salarial acordado, dijo que fue una medida que “obviamente no esperábamos, aunque la situación es la que es y como decían nuestros propios compañeros y compañeras: algo se olía. Pero la verdad es que nosotros lo hemos discutido claramente con el ministro de Economía. Algunas medidas que se tomaron se tenían que haber tomado antes –y nosotros lo planteamos- y algunas que todavía no se tomaron ya se deberían haber tomado. Pero nosotros no gobernamos, nosotros no disponemos las políticas. Lo que nosotros señalamos es alguna línea de acción de lo que se debería haber hecho, ahora nos toca defender nuestro salario, nos toca defender a nuestro sector y eso es lo que vamos a hacer”, ratificó el dirigente docente.

Catena hizo un repaso por las distintas medidas que tienen planificadas, muchas de ellas a través de las redes sociales y la web, recordando que el malestar se apoya en que “hace cuatro años y medio que no hay aumento en el básico del sector docente. Era la primera vez en cuatro años y medio que íbamos a tener un 25% de aumento en el básico –ojo en un salario de 25 mil pesos, no estamos hablando de un salario de 15 o 200 mil pesos- pero se iba a mejorar el ingreso de nuestras jubiladas, de nuestros jubilados. Entonces para nosotros era esperado, era importante, por eso se lo hemos planteado al Gobierno y estamos esperando que revean la decisión. Esperamos ser escuchados, pero mientras tanto nos tocas ser visibles -con responsabilidad social, como lo hacemos, y sin exponer a nadie- pero es lo que nos toca y lo vamos a hacer”, ratificó finalmente el titular del SUTEF.