“Como mi sueldo está publicado, sería bueno que la Justicia, el Fiscal de Estado y Tribunal de Cuentas también lo publiquen”

El gobernador Gustavo Melella afirmó ayer que su sueldo es de 204 mil pesos, y pidió a la “Justicia, al Fiscal de Estado y a los miembros del Tribunal de Cuentas publiquen sus sueldos, tal cual lo hago yo”. Resaltó que “solo en la Justicia hay 400 agentes que cobran más que el Gobernador”. También volvió a requerir a la Legislatura la reforma de la Constitución aduciendo que “hoy la provincia no puede seguir teniendo cargos que sean vitalicios, en el mundo no existen, todos los cargos se tienen que renovar”. Por otro lado volvió a ser crítico del empréstito tomado por la gestión Bertone señalando que “tenemos un endeudamiento de 200 millones de dólares al 9% anual, uno de los más altos del país, lo dijo el Presidente de la Nación Alberto Fernández”. En este sentido también expuso que “le hicieron un excelente trabajo a los bonistas porque ellos cobran siempre a través del fideicomiso que les armaron, entonces la verdad que no les preocupa negociar con la provincia porque tienen asegurado el cobro”. También negó que vaya haber cambios en el Gabinete provincial.

Sobre la visita al gimnasio Muriel, Melella señaló estar “contento de ver a los abuelos felices, alegres, agradecidos por todo el sistema de vacunación, por el trato que tienen, a veces uno ve en los medios nacionales como se refleja esta situación en otras partes del país, pero el nivel de organización que hay en las tres localidades por parte de los distintos Ministerios que trabajan, y el cariño con que se atiende al adulto mayor, la verdad que es impresionante, entonces los felicite a todos”, dijo.

En este sentido observó que “la alegría de los abuelos por poder vacunarse, por el sistema, por cómo se los acompaña, y agradecidos por tener la posibilidad de vacunarse”.

Asimismo puntualizó que “señalar que cantidad de fueguinos habrá vacunados para tal fecha es imposible de predecir, en el mundo esta es incierta, hay una escasez muy grande de vacunas, y lo que sufre el país, también lo sufren los países europeos, Norteamérica, es incierto, por lo cual dar una fecha de vacunación es arriesgado porque en el medio pasan distintas dificultades, pero lo bueno es que se empezó el proceso, y se va a seguir vacunando”.

Con respecto a la vacunación tanto del Gobernador, como de los integrantes de los Ministerios, señaló que “más allá del cargo que estamos ocupando, somos habitantes de la provincia como cualquier otro vecino, con lo cual nos vamos a vacunar cuando nos toque el turno como cualquier otro ciudadano, ni si quiera por ser estratégico, o grupo de riesgo, nos vamos a vacunar cuando nos corresponda, pero hoy la prioridad la tiene el adulto mayor, y la población de riesgo”.

El Gobernador consideró que “la pandemia no pasó, hay que estar alerta ante cualquier rebrote, en el mundo se vio que ha habido dos o tres olas, por lo cual hay que estar alerta, puede haber rebrote, no hay que descuidarse, es una pandemia, y en una pandemia el virus evoluciono, hoy hay tres o cuatro cepas distintas, no tenemos que descuidarnos, ni relajarnos, la vacuna por supuesto era lo que el mundo esperaba, es una gran respuesta, es una gran herramienta, se está aplicando, pero tenemos que seguir cuidándonos”, pidió Melella.

Conflicto con los docentes

En relación al conflicto con el sector docente, sostuvo que “vamos a continuar dialogando con los docentes de nuestra provincia, nosotros los entendemos, el año pasado hubo una gran propuesta de mejora salarial, se hizo y se llevó adelante, este año es una buena propuesta salarial también, pero entendemos que venimos de cuatro años de demora salarial en la provincia, eso no tenemos que olvidarnos, entonces las mejoras que se puedan dar a veces parecen insuficientes, vamos a continuar dialogando, y hoy (por ayer) a la tarde vamos a estar reunidos el gobierno de la provincia con representantes de los docentes para ver cómo se puede seguir trabajando, y mejorando la propuesta”.

Resaltó que el SUTEF nos va a “traer una propuesta, y se va a estar trabajando, nosotros no vamos a abandonar el dialogo, deseamos llegar a un acuerdo, y poder concretar, pero hoy los ingresos a la provincia son menores producto de la pandemia, entonces el Estado tiene que pensar en todos los sectores, sea tanto en los docentes, en los médicos, en los enfermeros, en el escalafón húmedo, en el escalafón seco, en todos los sectores, con lo cual a veces se hace difícil poder congeniar”.

También recordó que “este próximo lunes 8 de marzo se comienza las paritarias con el resto de los sectores, con lo cual paso el año pasado, esperemos que este año se vayan resolviendo todas las negociaciones para con todos los sectores”.

Con respecto al piso que solicitó ATE de 55 mil pesos, Melella evaluó que “se están evaluando todas las posibilidades, dado que hasta que no estemos en las paritarias, no vamos a adelantar nada”, expuso.

Reforma constitucional

Con respecto de la posibilidad de realizarle una reforma a la Constitución, el primer mandatario afirmó que “a la Constitución hay que modificarla, hoy la provincia no puede seguir teniendo cargos que sean vitalicios, en el mundo no existen, todos los cargos se tienen que renovar, todos los que tenemos un servicio dentro de la política, cada cuatro años nos sometemos a elección porque así debe ser, en cambio hay cargos que son vitalicios”.

En este sentido refirió que “debemos pensar que así como el Gobernador tiene dos periodos, también los Legisladores deberían tener dos periodos, lo mismo sucede con los integrantes del Tribunal de Cuentas, el Fiscal de Estado que por ejemplo es un cargo vitalicio, pero la verdad que hoy en una democracia, los cargos se tienen que ir renovando, cuando se habla de la política, se dice que la alternancia tiene que ser buena, lo mismo para todos los cargos”, sentenció.

El Gobernador recalcó que “no hay que tenerle miedo a la reforma, las leyes no son eternas, las Constituciones no son eternas”, dijo, al tiempo que sostuvo que “en la Justicia hay más de 400 agentes que cobran más que el Gobernador, entonces hay algunas cuestiones que hay que reformar”.

Al respecto resaltó que “lo he hablado por el momento con los Legisladores de FORJA, y van a tener que avanzar en esta posibilidad, pero también hay otros sectores que ya han planteado la reforma de la Constitución como Ricardo Furlan en su momento, pero también hoy tenemos otras prioridades en la provincia como lo es la generación de nuevos empleos”.

Transparencia e inequidad salarial

En este mismo orden, Melella dijo que ”en este tiempo que se habla tanto del salario del Gobernador, que cobra 400, 500 mil pesos, el Gobernador cobra 204 mil pesos, y no tengo problema en decirlo y eso se puede ver”.

Por lo cual mantuvo que “tengo que hablar con el secretario Legal y Técnico José Capdevila para que haya una ley clara, quizás existe y no se aplica, donde de forma nominal, con nombre y apellido, todos aquellos que estamos en cargos públicos, Jueces, Tribunal de Cuentas, Fiscal de Estado, Legisladores, se publiquen nuestros salarios, para ver cuál es la realidad salarial, mi sueldo está publicado, el del resto no lo se, digo ya que tanto se habla del sueldo del Gobernador, lo mismo pasó con los ex gobernadores Bertone, Ríos, Colazo, Coccaro, Estabillo, Manfredotti, que son quienes tenemos la máxima responsabilidad, entonces hay que ver si esa máxima responsabilidad tiene equidad salarial o no con otras cuestiones, entonces yo creo que los Jueces o el Fiscal de Estado no deberían tener problemas en publicar sus salarios”.

Resaltó que “creo en la independencia de poderes, en la independencia judicial, en la del Tribunal de Cuentas, creo en la independencia de todo el universo, pero también creo que debe de haber equidad salarial, y también se lo dije el otro día a un miembro del Superior Tribunal que hay que poner todo sobre la mesa y discutirlo, los recursos vienen todos de un solo lado”, sentenció.

Al respecto manifestó que “mientras nosotros estamos discutiendo el salario con los docentes, con los Pomys, el salario con los médicos y los enfermeros, y el sistema de salud que le puso el cuerpo a la pandemia durante todo este tiempo, discutimos salarios con la policía, entonces en todo esto observamos la inequidad salarial existente, entonces creo que hay que rediscutir, no vivimos en una provincia rica, vivimos en una provincia en donde financieramente todos los años viene complicada, y por otro lado tenemos un gran sector de nuestra población que esta sin empleo”.

Melella exteriorizó que “a estos temas hay que discutirlos en la Legislatura, hay que presentar proyectos y llevarlos adelante, tendrá la discusión necesaria, se podrá dar o no, pero realmente creo que hay que discutirlo, dado que lo que no se discute, y no se trabaja, no se mejora, por lo cual es que nosotros discutimos con los docentes, y el resto de la administración publica la mejora salarial, lo debemos hacer en paritarias libres, hay que hacer una mesa de trabajo entre los distintos organismos y discutir estas situaciones”.

Si bien explicó que “tenemos una Constitución que es fabulosa, pero el mundo en este último tiempo nos ha demostrado cosas que necesitamos que nos readaptemos, por lo cual hay que rediscutir procesos administrativos, muchas cuestiones que creo que son válidas discutirlas, y lo importante es poder discutirlo con todos los bloques”.

Sin cambios de funcionarios

Melella negó que vaya haber cambios en el Gabinete al señalar que “cuando fui intendente, cuando tuve que hacer cambios los hice, hoy no necesito hacer cambios en el Ministerio de Obras Públicas, pero si se hablan las cosas, y se está trabajando muchísimo”.

Deuda de la gestión Bertone

Por último el Gobernador hizo referencia al estado de la finanzas, para lo cual indicó que “tenemos un endeudamiento de 200 millones de dólares al 9% anual, uno de los más altos del país, lo dijo el Presidente de la Nación Fernández, fue una fiesta del endeudamiento, lo dijo el Presidente, e incluso ellos van a investigar en la Justicia al ex Presidente Macri por el salvaje endeudamiento que hicieron en el país, acá es un endeudamiento muy grande, y a esto hay que agregarle la compra del Casino también en dólares, con una tasa de interés, entonces la verdad que nosotros no podemos de dejar de dar un aumento salarial, o de dejar de dar los insumos que se necesitan en salud y en educación por pagar un empréstito en bonos a los bonistas que están en distintos lugares del mundo, se está renegociando, se está trabajando en la reestructuración, la verdad que el Ministro de Economía Guillermo Fernández junto a su equipo de trabajo está haciendo un muy buen trabajo, pero bueno los bonistas tienen la ‘vaca atada’, se la hicieron toda para ellos, yo se los dije la otra vez en una videoconferencia con los bonistas, le hicieron un excelente trabajo para que ellos cobren siempre a través del fideicomiso que armaron, entonces la verdad que no les preocupa negociar con la provincia porque tienen asegurado el cobro, y son muchos los bonistas”.

“Es histórico por la responsabilidad que implica volver a poner en la vidriera nacional temas inherentes al sector hidrocarburífero”

La asamblea de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) eligió a sus nuevas autoridades. El Gobernador Gustavo Melella fue elegido para ocupar la vicepresidencia y Neuquén la Presidencia.

El encuentro virtual se desarrolló este miércoles, y de manera unánime se eligieron a las nuevas autoridades de la OFEPHI donde Tierra del Fuego ocupará la vicepresidencia.

El Gobernador valoró que “es histórico y muy importante por la responsabilidad que implica volver a poner en la vidriera nacional temas inherentes al sector hidrocarburífero” como así también destacó que “es una muestra más del trabajo coordinado que venimos desarrollando con el Gobierno nacional”.

Por otra parte, el Mandatario agradeció la elección de Tierra del Fuego para ocupar la vicepresidencia y felicitó a su par de Neuquén, Omar Gutiérrez quien estará a cargo de la Presidencia del organismo que no renovaba sus autoridades desde hace más de una década, estando en manos de la provincia de Chubut.

A partir de esta representación en la OFEPHI, Tierra del Fuego integrará las mesas de trabajo donde se evalúa el Plan Gas e incentivo a la producción donde se compuso una mesa para buscar el desarrollo de proveedores de PYMES y de valor agregado a ese gas que se va a producir.

“Se han distribuido en dos cuencas, la neuquina y la austral donde Tierra del Fuego tiene una importancia en su producción y hoy estamos presente, no solo como provincia sino también a cargo de la vicepresidencia de OFEPHI”, concluyó el gobernador Gustavo Melella.