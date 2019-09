Comienza remediación definitiva de Laguna Seca

El Subsecretario de Hábitat de la provincia, Alberto Ibarra, informó que el 26 de septiembre está previsto el inicio de la obra de remediación definitiva de la Laguna Seca y Laguna de los Cisnes, con el tendido de la cañería que tomará agua del río Grande. Hubo una demora de casi un mes por la incidencia de la corrida cambiaria en los precios de los insumos, pero ya está todo listo para comenzar. El plazo es de 60 días y estará terminada antes de fin de año.

Río Grande.- El arquitecto Alberto Ibarra, subsecretario de Hábitat de la provincia, informó por Radio Universidad 93.5 sobre el inicio de la obra de remediación definitiva de la Laguna Seca y la Laguna de los Cisnes, que tuvo una demora de casi un mes por la corrida cambiaria.

“Esta obra es producto de una emergencia hidroambiental que afectó a Río Grande. La gobernadora Rosana Bertone tomó la decisión de dar una solución definitiva. Para esto desde la Secretaría de Recursos Hídricos se hizo un proyecto que consiste en tomar agua del río Grande y canalizarla mediante un acueducto hacia la Laguna Seca en primer lugar, y hacia la Laguna de los Cisnes en segundo lugar”, repasó del proyecto.

“El monto original de la obra es de 33 millones de pesos. Hubo un cambio en la toma del río, a través de dos bombas sumergibles. Son cuatro mil metros de cañería y el plazo de la obra es de 60 días, contados a partir del 1° de septiembre, por lo que debía terminar a fines de octubre. La obra administrativamente ya comenzó, pero físicamente todavía no se ve, porque en este momento se está trasladando la cañería necesaria. Hubo problemas de algunos componentes importados, pero ya está solucionado”, aseguró.

“El bombeo se va a tomar de la baja marea, cuando el río tiene agua dulce, y se interrumpe cuando sube la marea, para no tomar agua salada. Esto se ha establecido para no afectar el ecosistema de la laguna, que se va a mantener con un nivel mínimo, para que no haya voladura de polvo”, detalló.

Apuntó que “ya se pagó el anticipo financiero del 40% a la empresa, y el día 26 de septiembre daría comienzo a los trabajos de excavación a una profundidad de un metro. Es una empresa que hace más de veinte años está trabajando en Tierra del Fuego, se llama Nakon Sur SA, y ha trabajado para FAMAR, para la Total, para Camuzzi, y también tiene obras de arquitectura, como edificios en la zona de Buena Vista. En Ushuaia hizo el hotel Arakur, así que tiene varios antecedentes en la provincia”, destacó.

Construcción sin precedentes

Consultado sobre la situación en general de la construcción, la incidencia de costos por la situación de las canteras, dijo que en este caso “no está resuelto el tema” y el traslado de áridos desde Tolhuin encarece los costos. También se mostró entusiasmado por la instalación de una fábrica de ladrillos en Río Grande, que puede abaratarlos. “Hace unos años había una fábrica de ladrillos cerámicos en el parque industrial. La casa donde vivo actualmente tiene ladrillos rojos, y es de la época del ’45. Con la tecnología que se va modernizando, se puede producir con volúmenes más importantes y eso baja los costos. La materia prima es barata. La zona de la laguna, a 30 centímetros o menos tiene arcilla en abundancia, y fácilmente tiene diez metros de profundidad de arcilla pura”, señaló.

“Todo lo que tenga que ver con buscar la forma de abaratar costos y poder competir en el mercado local, hace que la construcción pueda moverse. Es un material de fácil acceso y que puede tener buenos resultados en la economía de las obras. Además es más fácil trabajarlo y la colocación es más ágil que el bloque de hormigón”, dijo.

“Ojalá la economía del país no siga cayendo, porque nos afecta a todos. La construcción se maneja con muchos componentes de la economía nacional y, si se disparan los precios, cualquier obra se ve afectada”, expresó.