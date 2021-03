Comienza la construcción de la Nueva Unión en Tolhuin

Emilio Sáez, propietario de la Panadería La Unión, estimó que para septiembre u octubre estarían inaugurando las nuevas instalaciones, totalmente modernas y seguras, tras el devastador incendio que redujo a cenizas el emblemático local que los vecinos recuerdan con muchas fotografías de famosos que han transcurrido por el Corazón de la Isla. Agradeció a Dios a y la enorme cantidad de amigos y conocidos que ofrecieron su apoyo en este difícil trance que él transcurre con mucho optimismo.

Tolhuin.- En diálogo con el periodista Julio Alday de JCANoticias, Emilio Sáenz anticipó el inicio de la construcción de la Panadería La Nueva Unión, que resurge cual ave Fénix de sus cenizas tras el devastador incendio que sufriera el pasado 23 de enero y que concitara el interés nacional.

“Dentro de muy poquito tiempo ya vamos a empezar a ver la construcción seca, las columnas”, dijo Emilio.

Destacó el enorme acompañamiento de la comunidad en este mal trance que le ocurrió y agradeció a Dios “porque lo que la gente le devuelve a uno es tan impresionante que si no hubiera ocurrido el incendio, capaz que nunca lo hubiera vivido. No pude hacer el duelo porque todo fue demasiado rápido e intento no dejar caer y seguir dándole hasta terminar la reconstrucción y después jubilarme”.

La Unión, un sello nacional

Observó que la mítica panadería ha marcado un hito geográfico, humano y social a nivel nacional que justamente en el imaginario argentino solo dos nombres se asocian a Tierra del Fuego: Ushuaia y La Unión. “Jamás llegué a imaginar esta trascendencia nacional, en Tolhuin solo éramos unas cien personas; para llegar acá era toda una odisea, la ruta era de ripio y todo lo que fue sucediendo con el tiempo, la verdad fue maravilloso, por todo, desde arrancar con mi mujer amasando a mano a tener 30 empleados la verdad que hubo que hacer mucho y así como lo hice, también me lo sacaron”.

Emilio estimó que para septiembre u octubre estaría inaugurando las nuevas instalaciones. “Dios está presente acá con su impronta, estamos en manos de él a pesar de que tengo una buena aseguradora, todos se están poniendo a la altura de las circunstancias, solo hay que esperar a ver en qué termina esto, que ojala sea bueno”.

Una ‘Tormenta Perfecta’

Emilio Sáez observó que muchos factores concurrieron en el incendio, como la pandemia por el coronavirus. “Estuvimos cerrados 9 meses, psicológicamente estábamos mal en serio, el grupo de la panadería se puso las pilas, no quería dejar caer esto, yo me fui a caminar a Península Mitre, a despejarme de esta situación y cuando volví, al otro día se me quemó todo”, recordó.

Actualmente, “los ánimos son los que predominan, a veces estamos bien, otras veces más o menos, pero ahora los planetas se están alineando y la idea era arrancar y viendo como esto ya se empieza a mover, porque en el terreno no quedó absolutamente nada”.

La imagen de Favaloro

La figura tallada del Dr. René Favaloro se está haciendo a nuevo, lo misterioso del hecho es que en el incendio sobrevivió la imagen en papel del famoso cardiólogo, lo que fue visto por Emilio como un signo esperanzador del hado.