Comercio espera resolución de conflicto en Maxiconsumo

El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, dijo que están esperando la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto del conflicto planteado en la sucursal local de Maxiconsumo; aunque estimó que no debería ser diferente a lo sucedido en otras partes del país en disputas similares. También estiman que no deberían sufrir descuentos los trabajadores suspendidos.

“La conciliación obligatoria surge a partir del pedido de Maxiconsumo a nivel nacional, por eso la audiencia se hace en Buenos Aires”, aclaró Daniel Rivarola, secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, respecto de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto que se desarrolla en la sucursal del supermercado mayorista en Río Grande.

Después señaló que “hasta ahora no se ha afectado en el conflicto por el encuadre a ningún trabajador de comercio, porque ningún trabajador y ni siquiera la empresa misma corresponden al Convenio Colectivo Número 40 de Camioneros”.

Además entendió que existiendo como antecedente una resolución del año 2012 por una disputa similar “la audiencia más que de conciliación va a ser informativa, pero de todas maneras hay que esperar el resultado de la misma”.

Rivarola, sobre el posible descuento de los días que los empleados estuvieron suspendidos, dijo que todavía no cobraron el sueldo de marzo los trabajadores, pero recordó que presentaron “un amparo en el Juzgado con respecto a la posibilidad o no del descuento y cuando lleguen los recibos veremos si procedieron o no; mientras tanto estamos a la espera”, advirtió el dirigente mercantil.

Remarcando que al día de hoy “están todos trabajando, no existe ningún conflicto en el lugar de trabajo y veremos cómo avanza la semana”, señaló el secretario Adjunto del CEC Río Grande.

Recordando que desde el último sábado no hay empleados suspendidos porque “ya ingresaron todos, porque de los doce que lo estaban originalmente quedaban cuatro nada más suspendidos y esos cuatro se integraron el sábado a sus puestos de trabajo”, ratificó.

De todas formas reconoció que la empresa no informó aun oficialmente si abonará los días de suspensión como reclama el CEC, al entender que los trabajadores no tienen responsabilidad alguna por la medida, y estimando que la definición del conflicto llegará con “lo que decida Nación sobre el tema”.

Aunque volvió a recordar que los antecedentes en otras partes del país “se resolvieron a favor de comercio y Maxiconsumo tiene sentencia propia, por dos conflictos anteriores. Así que por eso calculamos que no hay nada que conciliar porque ya hay una posición asumida por el Ministerio de Trabajo y no creemos que retroceda después de tantos años”.

Finalmente, al ser consultado sobre las manifestaciones de Víctor Fera –propietario de Maxiconsumo- respecto del freno a las inversiones en la provincia y la posibilidad de cierre si el conflicto no se soluciona, Daniel Rivarola respondió que “lo de Ushuaia siempre fue un bluf nunca se habló de una inversión ahí solo fueron versiones aparecidas en redes sociales. Respecto de lo de acá creemos que va a seguir todo normal y que deberemos hablar después que se termine la intervención en el ámbito nacional. Pero hay antecedentes respecto de que siempre que tuvieron conflicto con camioneros amenazaron con el cierre, sin embargo nunca lo hicieron”, concluyó el dirigente del CEC, asegurando que mientras tanto estarán “a la espera de una resolución”.