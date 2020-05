Comerciantes se movilizaron para reclamar asistencia financiera

Fue en reclamo por la reapertura de todos los comercios, hecho que ya se anunció desde el Gobierno provincial tras la aprobación de los protocolos correspondientes por parte del COE y por la asistencia financiera prometida. De 200 carpetas solo se habrían aprobado una media docena, aseguraron los integrantes de ‘Comerciantes Unidos de Río Grande’.

Río Grande.- Javier Tiradani, uno de los integrantes del autodenominado ‘Comerciantes Unidos de Río Grande’, explicó por qué se movilizaron en la plaza de las Américas este sábado al mediodía.

“Esta movilización tiene dos consignas, la reapertura de todos los comercios ya y que cumplan con la promesa de la asistencia financiera”.

Aseguró que “este reclamo que hacemos cumple con todos los protocolos establecidos, todos tenemos barbijos y estamos separados uno de otros a una distancia prudencial y no lo vimos así en los supermercados y en las grandes superficies los empleados no cumplen los protocolos y tampoco se cumplen los protocolos dentro de los colectivos que llevan 42 personas sentadas sin distancia y sin barbijos, entonces no veo por qué no nos podemos manifestar acá, guardando distancia y demás”, dijo en referencia a la presencia policial que tomó datos a todos los presentes.

“Exigimos que cumplan con la promesa de las asistencias financieras y la verdad que el Gobierno, en vez de enviar tanta policía a la manifestación cuando con un simple llamado y con diálogo, esto se podría solucionar sin problemas”, aseguró.

En ese sentido, reveló que “el Gobernador y la Ministro nos recibieron, donde tuvimos una primera charla donde hicieron factible las promesas. A lo largo del tiempo fueron dilatando las cosas y al día de hoy cortaron totalmente el diálogo. Hace una semana que no tenemos ninguna clase de comunicación; salen anunciar a los medios de que van a hacer anuncios, pero de las promesas, nada.

Recordó que “los comerciantes siempre le han puesto la espalda a las situaciones adversas, ciclos de hiperinflaciones y demás, pero necesitan, al menos de la asistencia financiera que habían prometido en que se hablaba de 200 carpetas aprobadas y apenas media docena de comerciantes han recibido alguna clase de asistencia. Ayer (por el viernes), largaron muchas carpetas pero nadie tiene el dinero acreditado y la verdad es que hay que seguir pagando sueldos, hay que seguir pagando alquileres y hay que seguir pagando impuestos y muchas otras cosas más y la ayuda no llega y al ser tardía y escasa, ya no es ayuda, porque en definitiva, ese dinero hay que devolverlo”.

“La situación es totalmente desesperante”

Javier Tiradani observó que “la situación de los comercios y las PyMEs, es absolutamente desesperante, la gran mayoría están sin poder realizar una sola venta, el protocolo por delivery no ayuda y no alcanza siquiera para pagar los gastos que genera el protocolo, ya hay muchos negocios que cerraron sus puertas y decidieron no volver a abrir y lo mal que le va al comerciante de Río Grande, implica a miles de familias porque están los empleados, sus familias y todas aquellas prestaciones que tenemos todos los días en casa y que se van terminando porque no hay facturación y queremos trabajar”.

Finalmente, el manifestante invitó “al Gobernador y al Intendente a retomar el diálogo con ‘Comerciantes Unidos de Río Grande’ y que la clase política, en vez de estar cómoda en su casa, mediante el protocolo correspondiente puede acercarse y hablar con nosotros ya que nunca cortamos el diálogo y de lo contrario estamos dispuestos a seguir manifestándonos en reclamos por esto que pedimos”.