Comerciantes: «por favor que se haga algo”

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia se refirieron a la situación del sector, indicando que la compleja situación que atraviesan no cambió a pesar de la apertura regulada de los comercios. De todas formas dicen que fue “un paso” y esperan que sea el primero para poder “empezar a caminar. Sobre el proyecto de ley de reactivación que se trata en la Legislatura, indicó el vocal de la Cámara Ramiro Requejado “esperamos que salga una buena Ley y que todos los legisladores puedan expresarse, que puedan debatir, y que puedan sacar una buena ley porque el sector privado la necesita en forma urgente”.

Ramiro Requejado, vocal de la Cámara de Comercio de Ushuaia, en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, fue consultado sobre la situación del sector y los posibles cambios a partir de la apertura de los comercios, de acuerdo a las medidas indicadas por el protocolo correspondiente. Manifestó al respecto que “en términos económicos no hay cambios significativos, hay negocios que andan en un 20 o 30% y por la estructura que tienen es muy poco lo que les sirve”, remarcó.

Pero advirtió luego que “a veces no todas las cosas se miden en términos económicos y que los negocios hayan empezado a rodar, como una etapa inicial para ir volviendo a esto que se llama la nueva normalidad y que todavía no sabemos qué va a ser, es un paso. Por ahí es el paso para empezar a caminar, lo tomamos como el paso previo a lo que esperamos pueda volver pronto y que es tremendamente necesario, es fundamental”, señaló.

Requejado, en el mismo sentido, indicó que “no es un cambio económico importante pero es un cambio fundamental para la actividad, el volver a funcionar. Ahora vamos a esperar los anuncios del presidente, vamos a ver cómo viene la cuestión de la cuarentena, si se puede liberar más, si se puede liberar el tema de los documentos para que la gente pueda concurrir de forma más libre, aunque entendiendo los cuidados del caso”, aclaró el comerciante.

Señaló que la medida fue reconocida “por los clientes y lo vivimos nosotros como clientes, porque el hecho de –después de dos meses- salir a comprarte algo que necesitabas y no podías comprar, o por lo menos salir a ver si te lo comprás, es importante”. Luego se refirió a las restricciones en algunos rubros, cómo el de indumentaria, en los cuales la gente no se puede probar la ropa o el calzado y tampoco la puede cambiar si no llevó el talle correcto, señalando que dicha situación condiciona el crecimiento de las ventas “porque nadie se arriesga a gastar en algo que después no va a poder usar”.

El vocal de la Cámara de Comercio estimó que cuando se levanten esas restricciones habrá una mayor recuperación en las ventas, deseando que se pueda avanzar en ese sentido. Consultado sobre la pérdida de puestos de trabajo en el sector dijo que no está cuantificado aún, y mencionó que se encuentran haciendo un relevamiento por ese tema. De todas formas adelantó que “ya hay comercios que no abrieron las puertas y parece que no van a abrir”, como consecuencia de la crisis a raíz de la paralización de la actividad.

Señaló que es uno de los grandes problemas que se enfrentan “como sociedad y como comerciantes”. Mencionó además que “la caída no va a parar ni siquiera cuando puedan abrir normalmente los comercios”, porque muchos no podrán recuperarse de la situación actual. También indicó que la segura demora en la reactivación del turismo los obligará a reorientar, en algunos casos, las ventas dirigiéndose al consumo local.

Finalmente, al ser consultado sobre el proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo provincial que propone la inyección de fondos a través de créditos de la banca pública y otros por el Ministerio de la Producción, entre otras medidas que buscan la reactivación del sector privado, Requejado indicó que se encuentran “pidiendo algo así desde que empezó todo esto, porque es claro lo que va a venir hacia el futuro y estas herramientas de financiamiento para el privado son fundamentales”.

Reconoció que con estas propuestas “tardaron un poco” y luego manifestó: “esperamos que salga una buena Ley y que todos los legisladores puedan expresarse, que puedan debatir, y que puedan sacar una buena ley porque el sector privado la necesita en forma urgente. Entonces creemos y tenemos muchas expectativas de que esto avance, no depende de nosotros el contenido de la ley y las cuestiones técnicas, en eso no nos queremos meter; pero gritamos por favor que se haga algo”, concluyó.

Foto: FM Master´s