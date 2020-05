Comerciantes de Río Grande se movilizarán hoy pidiendo retomar la actividad

Hoy sábado a partir de las 12 horas en la plaza de las Américas se manifestará el grupo denominado ‘Comerciantes Unidos’ reclamando que se les permita reabrir sus negocios. El comerciante Pedro Chiodi señaló que “pasa el tiempo y se acrecienta la gravedad de la situación”. Puntualizó que “cumpliremos con todos los protocolos dispuestos, utilizando barbijos y respetando el distanciamiento social de 2 metros”. Resaltó que “reclamamos la apertura de todos los rubros y la ayuda financiera que prometieron y no llegó al comerciante”.

Río Grande.- El grupo denominado ‘Comerciantes Unidos’, que reúne a más de 500 comercios, resolvió realizar este sábado una marcha a las 12 horas en la Plaza de las Américas solicitando la reapertura de los negocios.

Por FM Aire Libre el comerciante Pedro Chiodi señaló que “este sábado se va a realizar la marcha en la ciudad de Río Grande, donde somos más de 500 comercios auto convocados, como así también convocamos a todos aquellos que están marginados de poder trabajar como pueden ser profesionales, autónomos, gente de la construcción, etc., se pueden sumar a la marcha y reflejar la situación de emergencia que estamos atravesando, dado que seguimos sin asistencia, y no podemos trabajar”, resaltó el comerciante riograndense.

En este sentido sostuvo que “a medida que pasa el tiempo se acrecienta la gravedad de la situación, por lo cual hemos resuelto realizar la concentración a las 12 horas en la Plaza de las Américas”, dijo, al tiempo que indicó que “vamos a respetar los protocolos que ya están dispuestos, con distancia de dos metros entre persona y persona, además cada concurrente también deberá llevar barbijos, o tapabocas, siendo que será movilización totalmente pacifica”.

Asimismo indicó que “todavía no entendemos como si permiten volver a trabajar a las fabricas, pero no a los comercios, lo cual es preocupante porque justamente estamos reclamando lo mismo, porque algunas grandes corporaciones han seguido trabajando sin cerrar las puertas, cuando uno ha ido a comprar de acuerdo al día que le toque, vemos que los protocolos no se cumplen, dado que no hay gente con barbijos, identificación en los pisos para las distancias, entonces vemos que han puesto un bozal y el pie sobre la cabeza de los comercios que no somos de primera necesidad, cuando están dando rienda suelta a los demás comercios”.

Recordó que “ya llevamos más de 25 días sin contagio en la ciudad, nosotros cumplimos con los cinco puntos que estableció el Presidente en su momento, pero en Río Grande seguimos sin poder abrir, por lo cual acá se trata de decisiones políticas, por lo cual al no circular el virus, estamos solicitando poder abrir los comercios con todos los protocolos que se han dispuesto, donde todos los comercios en sus distintos rubros tienen preparado todos los protocolos de seguridad correspondientes”, explicó.

También señaló que “nosotros hemos presentado protocolos al Municipio y a provincia, pero no sabemos si fueron considerados al momento”.

Finalmente manifestó que “la movilización será al aire libre, no en un lugar cerrado, con lo cual estaremos a dos metros cada uno, con tapabocas, donde reclamamos la apertura para la mayoría de los rubros, y seguimos reclamando las ayudas que se prometieron, y nunca llegaron, dado que en 50 días no tenemos respuestas, donde se han presentado más de 200 carpetas, y solo asistieron a tres colegas, con lo cual también es un reclamo y una ayuda que no llegó al comerciante”.