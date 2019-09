Comenzaron los trabajos de la Doble Santa Fe

Así lo marcó la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Río Grande Gabriela Castillo en relación al comienzo de la obra de la doble Santa Fe. Resaltó que en este momento se “está llevando adelante un cerco perimetral en las inmediaciones del BIM N° 5, de acuerdo al convenio que firmó el intendente Melella con la Agencia de Administración de Bienes del Estado en compensación a esta cesión de tierras”.

Río Grande.- La secretaria de Obras Públicas del Municipio Gabriela Castillo se refirió por FM del Pueblo respecto de la obra que se está llevando adelante en las inmediaciones del BIM N° 5, para lo cual señaló que “estamos haciendo un cerco perimetral, dado que cuando el intendente Melella firmó un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, nos comprometimos a realizar todo el cerco perimetral a la vuelta en compensación de esta cesión de tierras que estaban haciendo en relación a la apertura de la calle Ara San Juan, y para la apertura de la calle Santa Fe”.

En este sentido explicó que “actualmente los vecinos solamente ven las maquinas sobre calles Thorne y Elcano, pero cuando lleguen a la calle Santa Fe van a ver que el alambrado se va a comenzar a levantar como 20 metros corridos a lo que es el paseo, entonces el paseo queda para un futuro en el proyecto como el cantero central, y la doble vía va hacia el lado del batallón, entonces van a ver que todo ese cerco delimita también por Santa Fe desde la calle Héroes de Malvinas hasta la calle San Martín, cruzando Ara San Juan”.

Puntualizó que “la obra no es muy larga en cuanto a tiempo de trabajo, ahora comienzan a parar los postes para hacer el alambrado olímpico”.

Plantines para el verano

Por otro lado la funcionaria municipal hizo referencia a la entrega de plantines, para lo cual señaló que “serán recién para el verano, en este momento están en el vivero en crecimiento, recién en la parte en que han germinado, falta pasarla al rustificador, de ahí a sacarlos al aire libre, con lo cual va a pasar un tiempo”.

Asimismo sostuvo que “hemos comenzado con la limpieza de los canteros, de los cordones, en esto hay distintas áreas trabajando, tanto el área de limpieza urbana, el área de espacio público de la secretaría de Obras Públicas, la gente de Santa Elena con la limpieza de lo que tiene contratado, con lo cual es un trabajo en conjunto porque es mucho y la ciudad es muy grande, pero estamos en esa limpieza para poder comenzar en unos días más con el pintado de los monumentos, entonces vamos a ver que ya se empieza a hacer la renovación con pintura sobre la calle San Martín, sobre el Paseo Belgrano, y en algunos otros puntos de la ciudad en donde ya comenzamos con la parte pintura, lo mismo con las sendas peatonales, como así también comenzar con la restauración de las plazas respecto de lo que ha sido el invierno, que hemos estado complicado con tanta sal que hemos tirado, y que se ha levantado bastante la pintura”.

Reparaciones en calle Thorne

En otro orden se refirió a la reparación de calle Thorne manifestando que “vamos a comenzar con la colocación de brea, y de bacheo, cuando comencemos a tener menos humedad, pero todo esto se reanuda en unos días más cuando tengamos el levantamiento de la veda, dado que todavía no está formalmente levantada, más allá de que algunas tareas que no tienen dificultad con la brea se estén haciendo, por eso hay movimiento de máquinas, trabajos en calles, pero no hemos comenzado ni con el asfalto, el hormigonado, el trabajo en los playones que requieren de hormigón, más allá de la situación que atraviesan las empresas, y estamos en dialogo, hay un montón de otras acciones que lleva adelante el Municipio con personal municipal, y que está comenzando el trabajo en la calle, dado que en invierno se trabaja fuertemente adentro”, concluyó.