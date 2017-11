Colocarán reductores de velocidad en toda la ciudad de Río Grande

Así lo afirmó el subsecretario de Participación y Gestión Ciudadana Daniel Facio ante la alarmante cantidad de accidentes de tránsito que se vienen desarrollando en la ciudad durante los últimos meses. Además anunció que el próximo 15 de diciembre se lanza el tradicional Operativo Vida.

El subsecretario de Participación y Gestión Ciudadana Daniel Facio se refirió a la enorme cantidad de accidentes de tránsito que está teniendo diariamente la ciudad, y como alarma este tema al Municipio, para lo cual sostuvo que “es algo que venimos conversando en el Municipio, es el accidente nuestro de cada día, debemos seguir trabajando sobre la concientización porque esto no deja de ser una falta de responsabilidad de parte de los conductores, independientemente de que la presencia del estado siempre debe estar, en este sentido lo que tiene que ver con la organización de la ciudad, siempre estamos caminando con respecto a generar prevención, ahora cuando esto se vulnera debemos recurrir a otros elementos como por ejemplo los nunca bien ponderados reductores de velocidad”.

En tal sentido sostuvo que “lo único que nos reduce y contiene es cuando debemos cuidar nuestro auto, entonces lamentablemente en este sentido lo único que podemos hacer es llenar la ciudad de reductores de velocidad para que los transeúntes y los conductores fundamentalmente tomen conciencia de que cuando se llega a una esquina, se debe frenar, se debe perder unos segundos, y de esta manera permanecer dentro de una sana convivencia, cosa que no está sucediendo en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta que aún las multas de tránsito han sido aumentada en sus valores”.

Remarcó que este último fin de semana hemos “tenido 44 decomisos en la vía pública por falta de distintas documentaciones que no permiten su circulación, y catorce de ellas por alcohol positivo, entonces en este contexto, y aún sabiendo que las multas son extremadamente importantes, no tomamos conciencia de que debemos respetar la vida del otro, porque si bien decidimos no respetar la nuestra, fundamentalmente hay que trabajar en generar conciencia para que cuando convivimos en una sociedad como esta, donde hay un importante parque automotor, lo hagamos de manera responsable”.

En relación a los trabajos llevados adelante sobre los bulevares de las calles 11 de Julio, 9 de Julio, Libertad, el funcionario municipal indicó que “también son arterias que a pesar del trabajo realizado, se producen accidentes de tránsito, y en este sentido estamos trabajando para darle todas las medidas de seguridad a la zona recurriendo a estos elementos, teniendo en cuenta que hemos tenido la presentación de distintas firmas de todos los vecinos de la zona, y avanzaremos en continuar poniendo reductores de velocidad, de forma de darle a todos los vecinos del lugar la seguridad correspondiente, dado que los conductores no asumen que están detrás de un elemento elevadamente peligroso, y si no lo hacen con responsabilidad terminamos con accidentes”.

El funcionario municipal indicó que “todos los conductores de vehículos saben como deben transitar por una ciudad, todos saben que no deben superar los 40 Km/h que es la máxima velocidad permitida, que no está puesta de manera caprichosa porque es ahí donde un automóvil reacciona cuando uno acciona el freno, estamos hablando de que el auto se detiene instantáneamente, más allá de esa velocidad se provoca un desplazamiento, y por consiguiente un accidente, entonces todos sabemos que debemos respetar esta velocidad”.

Puntualizó que si le queremos “correr al reloj, terminamos en un seguro accidente”.

Operativo Vida

Por otro lado, Facio se refirió a lo que será el próximo operativo vida, para lo cual sostuvo que “para que no suceda lo ocurrido el año pasado, donde tuvimos que realizarlo en un lugar distinto a lo que era el tradicional sector de la balanza, y debimos hacerlo a la salida del barrio YPF, por lo cual ya hemos aprendido la lección, nosotros tenemos nuestra propia autonomía como Municipio, y vamos a poder desplegar este clásico de la ciudad del lanzamiento del operativo vida a partir del próximo 15 de diciembre”.

Por tal motivo recordó a los “vecinos de la ciudad en su salida por vacaciones que esperamos que retomen de la misma manera que se van, con la misma alegría, con el auto entero, que deben cuidarse, que deben tomar conciencia, por lo cual estaremos remarcándoles algunas cuestiones que tienen que ver con el respeto del manejo en la ruta”.

Finalmente indicó que “a los turistas les haremos un recordatorio de toda la documentación que deben presentar a lo largo del viaje, teniendo en cuenta que nosotros estamos adheridos a la ley nacional de tránsito 24449, y a partir de ahí en todas las rutas que recorran por el país se les va a solicitar la misma documentación”.