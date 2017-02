Colman cruzó a Carmassi por la situación de la salud

El Ministro de Salud de la provincia, Dr. Marcos Colman, salió al cruce de las expresiones del titular del SIPROSA, Dr. Jorge Carmassi, quien lamentó la diferencia “de visión con actual conducción Ministerial de Salud” ante lo que calificó como un “profundo déficit de profesionales”. Informó que solo en esta gestión “se han ido 60 profesionales”. Colman lo desafió “a que presente esa estadística –él incluso habló de que tiene nombres y apellidos- ya que mis datos son completamente objetivos y se basan en información que me pasa el sector de Recursos Humanos y Estadísticas del Ministerio de Salud”.

El doctor Marcos Colman, ministro de Salud de la Provincia, destacó el equipamiento y los insumos hospitalarios. “Es material que ha permitido que distintos servicios que tanto el hospital de Río Grande como el de Ushuaia y asimismo el CAT como los CAPS hayan sido jerarquizados, como por ejemplo, el Servicio de Oftalmología del hospital de Ushuaia con el cual hemos logrado comprar equipamiento y hemos logrado aumentar la cantidad de cirugía oftalmológicas, disminuyendo las derivaciones a distintos centros de Buenos Aires que nos costaba muchísima plata al Ministerio, aparte de la incomodidad de los pacientes de tener que trasladarse tan lejos”.

La realidad de los profesionales

El ministro Colman cruzó al Dr. Jorge Carmassi, titular del SIPROSA por la cantidad de profesionales. “Hace pocos días el doctor Carmassi había dicho que se fueron 60 profesionales y si esto fuese cierto estaríamos desvastados. Las declaraciones que hice es que ingresaron 62 profesionales y ahora vamos por los 70 en toda la provincia y cuando me refería a que se habían ido cinco, que ahora deben ser siete u ocho, son profesionales que habíamos ingresado nosotros, en la última gestión, entre ellos médicos y de otras especialidades, de los cuales de ese ingreso se habían ido esa cantidad que mencioné”.

Agregó que “si contabilizamos todas las bajas que ha habido y que son naturales como jubilaciones, fallecimientos y gente que se va y que no han ingresado en nuestra gestión, sino muchos años anteriores, no llega ni a la mitad de 60. Yo lo desafío al Dr. Carmassi a que presente esa estadística –él incluso habló de que tiene nombres y apellidos- ya que mis datos son completamente objetivos y se basan en información que me pasa el sector de Recursos Humanos y Estadísticas del Ministerio de Salud; yo puedo presentar todos los datos objetivos y no sé de dónde saca él que se han ido 60 profesionales”.

“Carmassi me da mucha tristeza”

Colman dijo que “cuando escucho al Dr. Carmassi hablando, me da mucha tristeza de que haya alguien como él liderando desde el punto de vista gremial a los profesionales; alguien que no cumple la ética profesional mínima que corresponde”, disparó.

Agregó que “he recibido información de que el mes pasado y el Dr. Carmassi ha tenido 14 faltas injustificadas y me parece que alguien que lidera a profesionales mínimamente tiene que cumplir con lo básico que se le pide a cualquier empleado. Ya he pedido que se genere un sumario administrativo para investigar y poder sancionar como corresponde a alguien que ha faltado cerca 14 días en un mes en la Administración Pública”.

Visiblemente ofuscado, el funcionario provincial dijo no saber el motivo “de denigrar de esta manera y decir estas mentiras; es un momento de crisis que estamos viviendo a nivel provincial, la Gobernadora ha sido muy clara en toda la situación económica que estamos pasando y el sistema de salud necesita de muchas cosas que hay por hacer y este no es el momento para andar criticando ni poniendo palos en la rueda; es un momento para colaborar, para sumarse a las cosas que hay que hacer”, entendió Colman.

Señaló que Carmassi “en un momento de la nota periodística dijo que le gustaría hablar de políticas de salud y en todo este año hemos trabajado con mi equipo diseñando políticas de salud y en ninguna oportunidad he recibido ningún llamado de ningún líder gremial de los profesionales y menos del Dr. Carmassi, ayudándome en políticas de salud”.

Por último dijo que “para ellos, en este momento difícil, las críticas pasan por el aumento de sueldo, todo pasa por lo salarial, por aumentos de guardias y cuando se les explica la difícil situación financiera automáticamente pasan a las críticas, a poner palos en la rueda, a faltar el respeto y a mí me parece que ese no es el camino”.