Colegios privados reclaman deudas por unos 40 millones

Los colegios privados reclaman una deuda que ronda los 40 millones y además la actualización del aporte financiero estatal conforme a la grilla salarial vigente, con los incrementos que se dieron en esta gestión. El monto adicional que se abonó en marzo (Dec. 486) a los docentes del sector público lograron percibirlo el pasado viernes. Hoy se pagaría una nueva suma remunerativa (Dec. 625) al sector pero no hay expectativa de cobrarla en el corto plazo, pese a que la ley 749 dispone que debe liquidarse tanto a docentes del sector público como a establecimientos de gestión privada.

Río Grande.- El apoderado de la FUNDATEC, Alberto Cabral, y representante de la Asociación de Colegios Públicos de Gestión Privada de TDF expuso la preocupación ante la falta de respuesta de los funcionarios del gobierno al reclamo de la deuda con los establecimientos de gestión privada, que rondaría los 40 millones.

Por Radio Universidad, recordó que mantuvieron una videoconferencia con el gobernador y sus ministros el 17 de abril. “Habíamos pedido una reunión los establecimientos públicos de gestión privada, y nos reunimos con el gobernador, el jefe de gabinete, la Ministra de Educación y el Ministro de Finanzas Públicas, junto con otras cuatro representantes legales de distintos establecimientos. Fue una reunión amena y el interés era poder expresar al gobernador la situación en que está el sector. El gobernador nos dio la seguridad de que los establecimientos de gestión privada son parte del sistema educativo provincial y que los colegios no van a ser diferenciados por esa condición. Pero parece que los funcionarios no han recordado las palabras del gobernador”, sostuvo.

“A ese día la asignación fija remunerativa no bonificable del mes de marzo para los docentes estatales no había llegado a los establecimientos de educación privada. El gobernador se sorprendió de que no hubiéramos cobrado esto y hubo un compromiso de pagarlo el día 20 de abril. Toda la semana pasada estuvimos viendo que se cumpliera este compromiso y recién se hizo el pago el viernes 24 por la tarde. Nosotros pudimos pagar ese ítem un mes después, porque dependemos del aporte financiero estatal”, subrayó.

“En otros gobiernos hemos tenido largos meses de impagos y hoy los libramientos no se ajustan a lo que marca la ley, porque no se ha actualizado el monto de cada establecimiento y se están rigiendo por una grilla de marzo de 2019. No se entiende por qué los funcionarios no actualizan esa grilla, porque la deuda no sería de la magnitud que es hoy, que ronda los 40 millones de pesos”, expuso.

Consultado acerca de si esta deuda es de la actual gestión o viene de arrastre de la anterior, aclaró que “cuando hablamos de deuda no diferenciamos de qué gobierno es, porque la ley habla del Estado, pero esa deuda es en parte de este año y en parte del anterior. Dos tercios son de esta gestión, porque se generaron variaciones en las grillas salariales y no se actualizó el monto del anexo I de la Res. Conjunta 2/2019 que fueron calculados con la grilla salarial de marzo de 2019. Desconocemos por qué no se ha hecho y se lo hemos expresado en reiteradas notas que mandamos a todos los funcionarios continuamente”, dijo.

Lamentó que “en estos días los funcionarios están en un silencio de radio total y esperamos una respuesta sobre estos compromisos que tiene el Estado para con nosotros, pero no tenemos precisiones de qué se va a hacer. La única posibilidad de que haya comunicación es si alguien la facilita, pero no solamente no me responden a mí sino que no están respondiendo a nadie”.

“Sabemos que hay demoras en los expedientes, pero esta deuda que tiene el Estado tiene que ver con sueldos y tiene una incidencia en la previsibilidad que deben tener las instituciones para su continuidad. No es una deuda que se generó en este período de cuarentena, aunque se sumó más deuda en este último tiempo. El 17 de abril nos comentaron la posibilidad de un pago escalonado de sueldos, que por suerte no se dio, por la baja en la recaudación. También salió un decreto con una nueva suma fija para el mes de abril para el sector docente, lo que demuestra que se cuenta con los recursos para hacer frente a esto. Ese monto se va a depositar mañana –por hoy- y la ley dice que los privados debiéramos estar recibiendo el importe correspondiente para pagar a los docentes de nuestros establecimientos el mismo día, pero sabemos que de ninguna manera eso va a pasar. No tenemos la mínima posibilidad de estimar cuándo se va a pagar”, advirtió.

Destacó que “los docentes de nuestros establecimientos están cumpliendo con la continuidad pedagógica a nivel virtual, tienen compresión de esta situación y se lo agradecemos, porque no le estamos haciendo estos pagos porque no tenemos los recursos para hacerlo. En junio, como todos, tenemos que pagar el SAC 1ra cuota 2020, a la fecha debiéramos tener la previsión financiera para el pago del mismo, que no está sucediendo por la baja en la percepción de las cuotas mensuales, porque las familias están afectadas por la situación actual, sumado el pago del aporte financiero estatal menor a lo que establece la ley y la abultada deuda del estado. La previsión para mayo es que la morosidad sea mayor, pero de la deuda hasta ahora no tenemos ninguna respuesta y le hemos preguntado al Ministro de Finanzas, a la Ministra de Educación, entre otros funcionarios pero están en un silencio absoluto. Estos fondos tienen como destino específico los sueldos de los docentes, no están destinados a los demás gastos de la institución, que son importantes, también.”, concluyó.