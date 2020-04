Clementino reclamó mayor participación en el Comité de Crisis

El ex vicepresidente del BTF, contador Gabriel Clementino, referente del sector comercial además, dijo en declaraciones que “hay que buscar soluciones con apreciación rápida, ponerse de acuerdo con los sectores de la producción. Falta comunicación, eso se ve en las cámaras y todos los ámbitos. La situación es muy grave, en el mediano y largo plazo. Faltan consensos para articular medidas desde lo paliativo también y es importante trabajar en una dinámica rápida. Los bancos no están implementando en forma ágil y colaborativa, sobre todo la banca privada”.

Río Grande.- Por Radio Provincia, el contador Gabriel Clementino, ex vicepresidente del BTF y referente del sector comercial, dijo que “Río Grande viene de 4 años de caída estrepitosa en su actividad comercial. El punto de partida ya era muy complicado, especialmente cuando hablamos de pymes, que es el sector de menor cantidad de activos líquidos, o sea el ahorro para costear los gastos corrientes”.

Entendió que el comercio y los servicios son los más afectados y los instrumentos financieros son la alternativa si tenés la carpeta regular y sos cliente, pero sino es muy difícil o casi imposible”.

El contador manifestó que “la herramienta financiera es la toma de crédito para gastos corrientes, pero queda un gran sector afuera y el endeudamiento en un punto deja de ser una solución. Para la provincia fue muy fuerte la caída de la actividad industrial en los últimos años, a lo que ahora le sumamos la del turismo y el tema del petróleo que se derrumbó. Toda esta situación tiene un efecto muy fuerte en el sector privado, y eventualmente también lo va a tener el sector público”.

Tiene que haber un espacio con la presencia de todos los actores

“La recaudación nacional va a caer, la coparticipación va a caer, y la recaudación propia también. En este contexto, no hay una mesa de consenso para ver esta situación extraordinaria y es fundamental. No hay comité de crisis constituido institucionalmente ni un espacio en el que estén todos los actores: gremios, sector público, sector privado, cámaras empresarias. Es notable la falta de presencia del Ministerio de Trabajo generando consenso y acciones. Abrir una página para que se denuncie no alcanza, hay que generar otras instancias”.

“El no pago de impuestos no es aplicable, no hay que ver al sector público como un enemigo y en medio de esta crisis es muy difícil plantear temas porque todos los sectores tienen mucha ansiedad y faltan espacios de dialogo. Es fundamental definir interlocutores válidos para llevar institucionalidad, coordinar la cuestión seguridad y salud, pero también la economía”.

Acerca de las propuestas en medio de la coyuntura Clementino dijo que “el proyecto presentado por el radicalismo en la Legislatura es serio, tiene sustento, creo que debería ser discutido y consensuado, seguramente tiene que tener cambios pero hay que discutirlo”.

“El banco de Tierra del Fuego ha respondido y está respondiendo pero le falta llegar a otros sectores. De todas formas, nunca va a alcanzar sólo con el BTF, la banca privada tiene que agilizar sus procesos”.