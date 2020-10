Claudia Fernández adelantó la posibilidad de reabrir el lunes los comercios en Ushuaia

La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, informó sobre la reunión mantenida este miércoles con representantes del Gobierno y el COE, que se repitió este viernes para ajustar los protocolos. De acuerdo a lo manifestado por los especialistas, con una semana en Fase 1 “alcanza” y los negocios podrían reabrir sus puertas a partir del lunes. El anuncio oficial se haría el fin de semana.

Río Grande.- La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, adelantó la posibilidad de reabrir los comercios a partir del lunes, luego de la reunión mantenida con integrantes del COE y del gobierno provincial este miércoles, que se repitió hoy viernes para terminar de ajustar los protocolos.

Si bien a nivel nacional la indicación es mantener el estatus por 15 días, “con una semana alcanza” habrían dicho los especialistas, poniendo fin a la controvertida Fase 1 en la capital fueguina, que desató protestas sociales masivas.

Por FM Master’s indicó que “desde el sábado teníamos prevista una reunión con el gobierno para este jueves pero fuimos llamados el miércoles. Se adelantó un día y, cuando comenzamos a trabajar, se planteó trabajar junto con el COE. Nos reunimos un día antes para tener la posibilidad de trabajar nosotros también con propuestas reales, concretas, ver la postura de ellos y la nuestra, y lo que nos recomienda el COE. La nueva reunión quedó pactada para hoy y las Cámaras estamos trabajando muy fuertemente para hacer las presentaciones, y llevar los protocolos que se podrían adaptar a esta situación”.

“Estamos muy conformes porque se abrió la posibilidad que marcamos desde un principio: que las soluciones y las respuestas las tenemos que dar en forma conjunta, para trabajar mejor. Juntos es posible buscar las mejores soluciones”, planteó, tras el rechazo generalizado a la decisión unilateral que había tomado el gobierno.

Fernández recordó que esta situación ya se vivió en mayo con la reapertura de comercios y destacó que “los protocolos en la parte comercial fueron cumplidos al extremo. Nosotros nos convertimos en defensores, en promulgadores y profesores de la utilización del tapabocas, del distanciamiento social. Como institución nosotros acatamos las decisiones que tomó el Ejecutivo, pero sacamos el comunicado diciendo que no estábamos de acuerdo. Consideramos que los comercios no contagian, por el contrario, son un aliado estratégico. Si había que hacer algún tipo de restricción, siempre debió ser consensuada, con un trabajo permanente. De lo contrario, la gente reacciona como reaccionó, y tampoco es seguro eso”, observó.

Consultada sobre las razones del gobierno para haber decidido el cierre y la vuelta a Fase 1, dio cuenta de un informe que entregaron el miércoles, referido al índice de duplicación de contagios. “Lo que pacta nación es que para cambiar de fase tenemos que estar varios días, en los cuales se pueden hacer reaperturas. En Ushuaia el sábado estábamos con un índice muy bajo de duplicación, creo que era de seis días, y esto podría hacer colapsar el sistema sanitario. También nos remarcaron la preocupación por el número de camas y respiradores. En la ciudad tenemos el polo sanitario, que no tiene respiradores pero sí todas las camas con oxígeno. Gracias a dios todavía no se ha tenido que utilizar, porque alcanza con el sistema sanitario del hospital, pero también nos dijeron que, en caso de es necesario, por supuesto se va a utilizar. Esperemos que no, pero tenemos la tranquilidad de que está”, manifestó.

“Lo que no se puede estirar, y fueron muy fuertes con las aclaraciones, es el sistema médico. Los médicos terapistas que tenemos para poder dar atención a las personas que lo requieran son los que están, y por eso hay que ser muy prudentes, muy responsables socialmente y cuidarnos todos. Esto no es para criticar nuestro sistema de salud, sino que es algo que está ocurriendo en todo el país”, advirtió.

Una semana, suficiente

Respecto de si alcanza con una semana para controlar la pandemia, aparentemente “el COE consideró que sí. Ahí no podemos dar nuestro parecer porque no somos especialistas y lo que sabemos es sobre comercio”, señaló.

“La propuesta fue adelantar la reunión al miércoles para poder trabajar todas las cámaras. Ya pactamos la reunión para hoy y vamos a escuchar las propuestas del gobierno, presentaremos las nuestras, estarán los integrantes del COE y en forma conjunta trabajaremos para la reapertura el día lunes”, dijo.

También informó que ayer “convocamos a una reunión por Zoom a todos los comerciantes, para escuchar las propuestas de ellos y presentarlas al gobierno. La Cámara está trabajando muy fuertemente porque consideramos que esto es muy importante”.

Respecto de cómo sería la reapertura, aclaró que “todavía no se plasmaron ideas concretas y sería imprudente dar un informe cuando no lo trabajamos en la mesa, pero creo que se podría llegar a una apertura de comercios. Estamos viendo los horarios, los tipos de restricciones, si va a haber movilidad continua o se hará por número de documento, o por patente par e impar. Son todas propuestas que fueron saliendo en la mesa. La primera vez que nos reunimos se había programado un Zoom para 100 personas pensando que iba a sobrar, y muchos quedaron afuera. Así que ayer la cámara contrató un Zoom para 500 personas, a fin de que todos puedan ingresar, sean o no socios”.

Repudio a Mónica Acosta

Por otra parte, se le preguntó sobre el repudio a la publicación de la legisladora Mónica Acosta en sus redes sociales, por aludir al propietario de una cadena de carnicerías, de quien dio el nombre, apellido y local comercial, señaló que el gobierno le compra “miles de kilos de carne y pollo”, acusándolo de “agitador” y “sinvergüenza poco empático” por participar de las manifestaciones contra el cierre de comercios. “El repudio de la Cámara se debe a que nos parece que es sumar un problema más y plantear dos bandos cuando no es necesario. Debe haber respeto hacia cada uno de los integrantes del comercio. El repudio fue justamente porque consideramos que la legisladora, por el cargo que ocupa, tiene la obligación de trabajar en conjunto”, remarcó.

La legisladora además había publicado que se estaba realizando la protesta por tener que cerrar “una hora antes”, lo cual no fue cierto: “Toda esta semana los comercios estuvieron cerrados, no hubo horarios y tampoco estaban autorizados los delivery, solamente los de comida, y se cerró también el take away. Quedó la distribución de las comidas y se bajó una hora para supermercados y negocios de cercanía. Todos los demás comercios estuvieron cerrados”, aseguró.

Reunión con el municipio

Finalmente informó sobre el encuentro con funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, y realizó un balance positivo: “El miércoles mantuvimos una reunión con el Ejecutivo municipal y estuvimos todas las cámaras. Se le planteó la situación en que están los comercios, algo que no desconocían, hicimos varios requerimientos y conseguimos ampliar hasta el 31 de diciembre todas las renovaciones de contratos de alquiler. Al no estar normalizados los contratos, no se podía mantener en regla la habilitación comercial. Se consiguió esta ampliación, la prórroga de validez al 31 de diciembre de las libretas sanitarias; varias condonaciones de algunos impuestos municipales y la propuesta del Ejecutivo de realizar un hisopado nuevo para todos los comercios. Ellos van a trabajar en forma conjunta con el gobierno, al menos van a ver esta posibilidad para trabajarlo con el comercio”, dijo.

“Realmente fue una reunión muy fructífera y un compromiso de un trabajo quincenal, con una comisión, para ir viendo la situación de los comercios. Nunca dejaron de entregar a aquel que lo solicitaba los elementos de sanidad y hay un compromiso de trabajar juntos para pasar de la mejor manera posible esta pseudo-normalidad y esta convivencia con el COVID. Esta entrega de alcohol en gel, de tapabocas de parte del municipio fue una forma de educar también a los comerciantes, porque se dieron instructivos, se hizo la desinfección de locales, y lo vuelven a realizar ante quien se acerque y lo pida”, concluyó.