Cinco días más de conciliación en Tecnomyl

La Secretaría de Trabajo resolvió prorrogar por una semana más la conciliación obligatoria en Tecnomyl. La empresa llevó una propuesta a la reunión de ayer, pero la misma no con formaría las pretensiones del gremio. De todas formas será analizada en una asamblea este sábado y se resolverán los pasos a seguir.

El secretario General del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Javier Álvarez, se refirió a la reunión que mantuvieron ayer en la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria del sector, para tratar de destrabar el conflicto instalado en la empresa Tecnomyl.

El dirigente gremial mencionó que la empresa presentó una propuesta, que será analizada este sábado en asamblea, pero advirtió que la misma no sería “superadora” de la situación que generó el conflicto.

Álvarez indicó que “lo que la empresa trajo fue una especie de propuesta, pero para resolver el problema de la aplicación de las paritarias no el problema troncal que tenemos en la liquidación del básico. Simplemente lo que hacen es aplicar la paritaria a la mitad del sueldo, como lo hicieron el mes pasado, y en lugar de aplicarlo también al adicional empresa que es parte del básico y que hoy figura como suma no remunerativa, esa suma la dejan de la misma forma y eso no es lo que estamos reclamando”, señaló al insistir sobre la necesidad de devolver ese ítem al básico.

El dirigente químico dijo que la propuesta fue recibida, pero se analizará “el sábado en profundidad, en el marco de una asamblea, y para la semana que viene veremos si tomamos alguna medida”.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia extendió la conciliación obligatoria por cinco días más, medida que hoy decidirán los trabajadores si la acatan. Aunque Javier Álvarez estimó que así será “porque queremos ser respetuosos de las medidas dispuestas por el Ministerio”.

Adelantando que “los compañeros siguen firmes en recuperar lo que es nuestro, por eso seguimos reclamando que el Ministerio de Trabajo se pronuncie sobre la forma como se están liquidando nuestros recibos de sueldo, aunque este pedido todavía parece que no fue tenido en cuenta ya que cuando preguntamos algo en la audiencia no tienen mucho conocimiento de nada”, concluyó.