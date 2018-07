Cientos de familias en el Cono de Sombra

En el marco de las actividades que propone el Municipio de Río Grande para el período vacacional, este martes se llevó adelante en el Cono de Sombra una gran jornada de juegos, kermesse y patinaje que fue acompañada por cientos de familias que se dieron presentes en el lugar para disfrutar de una tarde de juegos. El gerente de la Agencia de Deportes Diego Lassalle resaltó que “vemos al deporte y a la recreación como una necesidad de las familias”. Además indicó que este tipo de “actividades se seguirán realizando a lo largo de todas las vacaciones de invierno en el mismo punto de encuentro”.

Río Grande.- A pesar del frío reinante en la tarde de ayer, cientos de familias se dieron presentes en el Cono de Sombras para disfrutar de un día de recreación durante el receso escolar de invierno en la ciudad, donde los chicos disfrutaron de una chocolatada caliente, alfajores, tortas fritas, juegos, y corridas con trineos.

A lo largo de la jornada hubo sorteos, música y trineos que el Municipio puso a disposición de los niños, siendo que esta propuesta es una alternativa más para que las familias se acerquen a disfrutar de un día de esparcimiento.

El gerente de la Agencia de Deportes Diego Lassalle señaló estar muy “feliz por la respuesta de los vecinos, siempre cuando hacemos este tipo de actividades que son recreativas, que son para todas las familias, siempre los vecinos nos acompañan de buena manera, donde saben cual es la metodología nuestra cuando hacemos este tipo de actividades porque está Oscar Maidana con la animación, con el chocolate caliente, con la entrega de trineos, simplemente brindando una alternativa a este invierno lindo que nos está acompañando, con temperatura bajo cero que estamos teniendo por estos días, lo cual ayudó para tener la pista en condiciones, hoy estamos viendo a cientos de familias acompañando está jornada, y estamos muy agradecidos a todos ellos”.

Asimismo entendió que nosotros “vemos al deporte y a la recreación como una necesidad social, una necesidad de las familias, sobre todo en estos tiempos donde las familias no la están pasando bien, donde quizás alguno de sus integrantes se quedan sin trabajo, es un pesar para las familias, hay una repercusión social con respecto a esto, y a través de la recreación, del deporte, de la vida saludable, hace también que se vean otros aspectos de la vida social, lo cual nos parece fundamental, y nosotros vemos el desarrollo deportivo como una parte esencial, pero no como lo principal, el desarrollo deportivo es una de las tantas patas que estamos teniendo en cuenta, porque el deporte social es muy importante, el deporte masivo es muy importante, dado que si queremos tener un atleta que nos represente a nivel nacional, ese atleta tiene que ser el mejor de mil en su disciplina, y no el mejor de diez, entonces cuanto más pibes estén practicando deportes, y más pibes se acerquen a los polideportivos municipales, vamos a tener más chances de que más chicos lleguen a la elite del deporte nacional”.

Por último Lassalle indicó que mientras duren las “vacaciones de invierno, día por medio vamos a estar realizando este tipo de eventos, siempre en este punto de reunión, con lo cual día a día les vamos a estar pidiendo a los vecinos que vayan trayendo elementos para disfrutar de la pista y del hielo, e invitamos a los padres a que hagan trineos caseros para que puedan disfruta con sus familias, como así también pedirles que traigan vasos de plástico para el chocolate caliente, porque a veces nos quedamos cortos con los vasos que podemos traer nosotros desde la Agencia, pero independientemente de eso, la invitación siempre está abierta para que se acerquen las familias a disfrutar, a divertirse y a escuchar linda música”.