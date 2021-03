‘Chispita’ Fadul posiciona nueva fuerza política

La Diputada Nacional (mc) Liliana ‘Chispita’ Fadul vuelve al ruedo político con la fusión de su partido, el Federal Fueguino, con otra fuerza política de Río Grande. La nueva entidad se denomina ‘Somos Fueguinos’ y asegura que están preparados para competir en las elecciones generales de este año. En una extensa entrevista radial, cuestionó el manejo de la pandemia por el COVID-19 y por el ‘vacunagate’. También aseguró estar “indignada” por el paupérrimo papel de los parlamentarios, tanto nacionales como provinciales. “Tan escasa fue la legislación como la vacuna que no se dio a los que más la necesitaban”, lamentó, al tiempo que exigió a los parlamentarios “una definición”, sobre las PASO. La fueguina objetó la intención del camporista intendente de la capital, Walter Vuoto, de bautizar la Casa de la Mujer de Ushuaia con el nombre de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que el nombre sea un homenaje real a la mujer local, proponiendo en ese sentido se la llame “Pioneras Fueguinas”.

Ushuaia.- La Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul fue entrevistada en FM 93,1 Espectáculo de la ciudad de Ushuaia donde anticipó la creación de una nueva fuerza política producto de la fusión de su partido, el Federal Fueguino junto a Somos, de Río Grande que lidera Hugo Peralta, actual vicepresidente de la flamante fuerza.

Consultada sobre la oferta electoral del partido Fadul aseguró que “Somos Fueguinos volverá al ruedo, hoy más que nunca; hay mucha gente valiosa en este espacio y todos tenemos posibilidades y oportunidades de representar a la gente; eso se verá, pero al ruedo tenemos posibilidad de volver todos, porque queremos algo mejor para la ciudadanía, creemos que nuestros vecinos se lo merecen”.

Decencia y generación de trabajo digno para el desarrollo “Queremos que progresen nuestras ciudades, que progrese el país, con el manejo de la cosa pública en forma transparente, de la mejor manera, logrando que la economía, sobre todo la de Tierra del Fuego que es tan rica, empiece a producir y empiece a manejarse de tal modo que no tengamos un grado de desocupación que hoy tenemos”, explicó.

“Tenemos muchas ganas de que las cosas cambien para mejor, tenemos otra visión, otra metodología, creemos que hay que tener la máxima transparencia y por sobre toda las cosas, mucho compromiso con el lugar”, definió.

“Necesitamos que nuestros legisladores tengan una postura firme”

Fadul evidenció las contradicciones del Gobierno nacional y posturas poco claras en la oposición “Por un lado generaron eventos como el velatorio de un ídolo que produjeron aglomeración de personas, tal como ocurrió con el funeral de (Diego) Maradona con cientos de miles de personas en Casa de Gobierno y por otro lado se está planteando la posibilidad de que se posterguen, se suspendan o se junten las PASO con las generales, más contradicción que esa no puede haber. Si países como los Estados Unidos, Ecuador, Chile, Bolivia han votado en plena pandemia con los millones de electores que son, al voto hay que respetarlo. Por qué quieren postergar, por qué quieren en todo caso suspender y acá quiero hacer un llamado de atención también a la oposición, de los que tienen cargos institucionales: me gustaría que tengamos una oposición con posturas mucho más claras y firmes. Se quieren postergar las PASO y se quieren postergar las elecciones generales ¿por qué? Quiero que los diputados y senadores de Tierra del Fuego -que en todo caso van a tener que votar alguna legislación al respecto- me expliquen por qué. Si no dicen nada respecto de la convocatoria que su presidente está haciendo para el lunes que viene una convocatoria multitudinaria. ¿Por qué suspender las elecciones?”, se preguntó Chispita con preocupación.

Añadió en este sentido que “necesitamos una oposición más firme y firme no signifique gritarse mutuamente, firme es la firmeza en los conceptos porque el lado tibio hace que muchas veces los proyectos fracasen o las votaciones no sean las más deseadas”.

“La verdad es que la grieta entre los argentinos me pone muy mal, cuando vemos que hay gente que se está muriendo, cuando vemos que los comerciantes y empresarios están ahogados, que ya no dan más, que sus empleados pierden el trabajo y cuando un trabajador no puede llevar dignamente el pan a su hogar, y digo dignamente porque recibir una bolsa de comida, al margen de que hay quienes lo necesitan, no es lo que una persona está esperando; la persona espera un trabajo, espera ir feliz a cumplirlo, espera su sueldo mensual para vivir como corresponde y además somos un país potencialmente rico y que los argentinos estén de esta manera, la verdad da mucha bronca y mucha tristeza porque hay mucha gente que la está pasando muy mal y otras pocas que la están pasando muy bien”.

“Estoy muy triste por la pérdida de tantas vidas”

“La verdad es que estoy muy triste por la pérdida de tantas vidas, amigos y conocidos, lo que es irreparable porque obviamente la enfermedad es muy fea, pega muy fuerte en muchos casos, algunos se curan, pero lo terrible es cuando la pérdida es definitiva y eso duele mucho”, compartió Fadul en relación al COVID-19.

Recordó que “en la historia, cuarentena son 40 días y ya llevamos casi un año, me parece asombroso y en verdad no me gusta”.

Agregó que “no estoy para nada conforme sobre cómo se llevó adelante la cuarentena en el país en general, con esta pandemia porque se nos decía que con una cuarentena muy estricta, la salud era lo que se iba a mejorar o a priorizar en su caso, y la verdad es que si hoy revisamos todo lo sucedido tenemos que hablar de prácticamente 52 mil muertos, eso es absolutamente irreparable y una cantidad muy importante de contagiados, más de dos millones”.

En este sentido, la diputada nacional (mc) recordó que “nos decían que la salud está primero que la economía, y coincido plenamente en esto, pero la verdad es que todo estuvo muy mal – mi humilde criterio- el manejo de la salud en general, a nivel país; y también la economía, no hace falta que lo diga yo, se publicó que la economía cayó en el 2020 un 10 por ciento lo que es una barbaridad, casi comparable con el año 2001-2002 por lo que es evidente que la situación no anduvo tan bien como se nos pintó y ni siquiera bien como la mayoría de los argentinos hubiésemos deseado”.

Observó que “hay mucha gente que perdió su fuente de trabajo, hay muchos pequeños y medianos comerciantes y empresarios que tuvieron que bajar sus persianas porque no pudieron salir adelante y eso me duele mucho porque más allá de eso, no he visto que la clase política en general, los que hoy ocupan cargos institucionales de decisión -hablo de la mayoría, no de todos-, no generaron condiciones ante semejante situación que nos tocó vivir al mundo entero, ni siquiera fueron capaces de dar el ejemplo siendo ellos mismos solidarios”.

“Si hablamos del mundo -continuó Fadul- Chile tenía hace dos días el 16,6 por ciento de vacunados y nosotros en la Argentina apenas el 1,7 por ciento y a Chile le está por llegar ahora otros cuatro millones de dosis de la vacuna”.

“Me enoja mucho que haya habidos privilegiados para la vacuna”

Liliana Fadul compartió: “Me enoja mucho el ‘vacunagate’ me enoja mucho que haya habidos privilegiados para la vacuna y lo hemos visto en los medios nacionales, me enoja mucho que haya muchos adultos mayores que murieron y que representan la gran mayoría de estas 52 mil muertes y sin embargo pareciera que ese segmento de la sociedad no tuvo la importancia que sí se le debió haber dado, con respeto, como se hace en muchísimos países”, reclamó.

En la misma línea, ‘Chispita’ Fadul añadió: “hace unos días leía en un diario local que en Puerto Williams ya habían vacunado a todos los adultos mayores y es lógico, porque ahí está el mayor peligro” y contrastó que “acá, sin embargo, hay vacunados de privilegio, como el Procurador del Tesoro (Carlos Alberto Zannini) que además figura como personal de salud, eso hay que investigarlo y una persona de 80 años o un médico seguramente no pudieron obtener su vacuna terminó de la manera menos deseada, no solo por su familia, sino por cualquier persona que tenga un poquito de humanidad”, lamentó.

“Y así podemos continuar con otras personas, como ex parlamentarios, ex autoridades ejecutivas y muchos más que ha sido publicados como vacunados Vip. Me parece que la vacuna, un medio tan necesario y tan importante, es fundamental que se maneje con la total transparencia, por lo que deberíamos tener un listado y legislación acorde para que esto sea posible para que tanto en Ushuaia, en Río Grande y en Tolhuin, en toda Tierra del Fuego y en todo el país, tengamos todos los nombres y apellidos de los que se van vacunando. No puede ser que haya privilegiados, el padre, la madre, el suegro o el primo de un diputado o una autoridad tenga la vacuna y una persona que a lo mejor se lo merece más por su problemas de salud, no la pueda haber obtenido”.

“Los legisladores fueguinos tendrían que haber sesionado presencialmente”

Ya en el terreno provincial, la Dra. Liliana Fadul cuestionó que “no puede ser que 15 legisladores tengan que sesionar por Zoom cuando se podría haber sesionado presencialmente con todos los cuidados y el protocolo. No se necesita tanto espacio para que 15 personas puedan sentarse, debatir y sacar proyectos que hagan salir adelante a la provincia, a nuestra población, a nuestros vecinos, ante semejante situación”, cuestionó.

Lo mismo dijo de los parlamentarios nacionales. “No puede ser que sesionen en forma remota, algunos de ellos haciendo papelones que los recordaremos de por vida, uno de ellos con la novia o señora (en referencia al diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri) otro que puso una foto y no estaba ahí, eso no es un representante. Un representante es el que se juega, el que va adelante, el que realmente debe dar el ejemplo y la verdad es que estos ejemplos que estoy mencionando a mi me dan tristeza y por sobre todo vergüenza porque es en momentos de crisis como fue y es esta pandemia, donde los dirigentes políticos, sobre todo los que tienen responsabilidades institucionales, tienen que demostrarnos con el ejemplo de los que son capaces de hacer. Estas cosas me dejaron un sabor muy amargo y también por la muy poca legislación que aportaron, tanto a nivel nacional como provincial, para la población: Tan escasa fue la legislación como la vacuna que no se dio a los que más la necesitaban”, volvió a lamentar la ex diputada nacional.

“No puede ser que el personal de salud, los médicos, enfermeros, también otros servidores esenciales como los recolectores de basura, todos trabajando en las trincheras y un legislador, un diputado desde el living de su casa, cómo es eso. Uno tiene un concepto totalmente distinto de lo que debe ser la actividad pública, eso la verdad, me indigna y esa indignación no me la puedo sacar fácilmente”, dijo.

Condena a Lázaro Báez

“En estos días nos desayunamos con la condena a Lázaro Báez y a una docena de personas más, por delitos de lavado de dinero; se habla de 65 ó 70 millones de dólares que se deben decomisar para que vuelvan a las arcas del Estado nacional en este juicio que es de doble instancia y se probó que ha habido realmente lavado de dinero y los actos de corrupción son deplorables”, dijo Fadul.

Agregó que “a mi me preocupa por qué nuestra sociedad tiene que vivir estos momentos, por qué se permite esto, porque alguien lo tuvo que haber permitido para llegar a esta instancia, evidentemente hay algo que no está yendo bien”, entendió.

“Escuchaba también que había llegado intimaciones de ANSES, una pseudo invitación, para ver si se jubilaban o no a fiscales y jueces, entre ellos a algunos que tienen que ver con esta investigación. Esto es increíble y para mi son cosas inadmisibles; para mi los principios y los valores no pueden tergiversarse bajo ningún punto de vista, así como tampoco puede ir el Presidente de la Nación a México que va como invitado a hablar de la justicia argentina y de los fiscales argentinos. Es como si viniera el presidente mexicano a hablar de la justicia en su país”.

Casa de la Mujer de Ushuaia: “Pioneras Fueguinas debiera ser el nombre”

Finalmente Liliana Fadul volvió a reclamar que el nombre de la Casa de la Mujer en Ushuaia se llame ‘Pioneras Fueguinas’ y pidió al intendente Walter Vuoto y a los concejales de la ciudad de Ushuaia a que “reflexionen”, ya que según versiones se le impondría el nombre de la actual Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“La Casa de la Mujer debiera llevar el nombre de ‘Pioneras Fueguinas’ en honor a todas las mujeres de nuestros pueblos originarios, a aquellas que llegaron luego de las latitudes más lejanas para arraigarse definitivamente y a las que nacieron luego en esta tierra, pasando todo tipo de dificultades, sin los servicios básicos y sin quejarse nunca, haciendo posible que Ushuaia se transformara en la ciudad que hoy es”.

En ese sentido entendió que “todas ellas merecen su reconocimiento y nuestra gratitud y no me contenta que solo un paseo alrededor de la casa reconozca a mujeres de la provincia y el país que hicieron historia”.

“La historia de Ushuaia la hicieron todas las mujeres de esta tierra, y la Casa de la Mujer debe llevar su nombre: ‘Pioneras Fueguinas’, porque son ellas las más importantes, son ellas las que con su trabajo denodado, su honestidad, su humildad y su generosidad, hicieron posible que Ushuaia sea lo que hoy es”, insistió.

“Lo más importante de un representante es respetar el sentimiento más profundo y genuino de un pueblo y de su identidad. En honor a quienes nos precedieron ‘Pioneras Fueguinas’ entiendo es el nombre más justo”, cerró.