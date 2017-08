Chispita Fadul advirtió que Inglaterra explotará mil millones de barriles en Malvinas.

La candidata a diputada nacional por el Partido Federal Fueguino (Lista 167 A) Liliana ‘Chispita’ Fadul advirtió que los acuerdos del gobierno de Mauricio Macri y el Reino Unido dejó la puerta abierta para que la firma Rod Hopper S.A. “no solo esté explorando sino que pretenda explotar como lo ha dicho su principal CEO más de mil millones de barriles de petróleo crudo en la Cuenca de Malvinas, en la zona de Sea Lion”. Lo hizo en el marco de la visita al Vehículo Anfibio que veteranos de Malvinas y ex tripulantes mantienen como monumento en Río Grande.

El VAO, Vehículo Anfibio a Orugas, que está emplazado en la zona de los monumentos a los Caídos en Malvinas, participó de la Reconquista de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982.

Algunos de los tripulantes de estos vehículos, compartieron sus recuerdos con la doctora Liliana ‘Chispita’ Fadul quien los reconoció públicamente y dijo “sentirse orgullosa de estar con ellos y que me cuenten sus experiencias vividas”.

Chispita fue autora de algunos proyectos de ley y de resolución relacionados con el Atlántico Sur.

“Estoy muy agradecida por esta posibilidad de visitar este vehículo anfibio y orgullosa también de la presencia de los señores Aníbal Espósito, Ernesto López, Juan Carlos Lara que mantienen viva la cuestión Malvinas y la presencia de este vehículo anfibio aquí en Río Grande. La consigna es no olvidar todo lo que sucedió y defender la Causa Malvinas todos los días desde la paz, pero con convicción, con compromiso y por supuesto, sin entregar nuestra soberanía ni el reclamo de nuestros derechos soberanos”, confió la candidata a diputada por el Partido Federal Fueguino.

En ese sentido compartió que “estar hoy dentro de este vehículo anfibio es como que profundiza el sentimiento malvinero que uno tiene y agradezco por ello esta visita que hoy me permiten y así como también expresar que me siento orgullosa de las tareas que ellos hacen porque mantener viva la cuestión Malvinas es esto que hoy estamos viviendo; es por supuesto también tener un programa radial (Misión Malvinas que se emite por Radio Universidad 93.5 MHZ todos los jueves a las 20) donde no solo se recuerda lo pasado, sino también se pone a la luz lo que hoy se vive y para que la soberanía de Malvinas que nos corresponde por derecho y sobre todo la Resolución 2060 de 1965 (*) de que efectivamente se ponga en práctica hasta el definitivo recupero de nuestras Islas Malvinas”.

“Hay mucho por hacer y hay mucho que decir, no nos debemos quedar callados, yo lo decía en distintos medios que hay un comunicado conjunto entre Argentina y el Reino Unido del 16 septiembre del año pasado y que realmente es muy preocupante porque ha dejado la puerta abierta para que hoy la empresa Rod Hopper S.A. no solo esté explorando sino que pretenda explotar como lo ha dicho su principal CEO más de mil millones de barriles de petróleo crudo y si miramos la letra chica de ese comunicado conjunto nos hace replantear que nuestros representantes, fundamentalmente, deben velar para que comunicados como ese, en este punto del Atlántico Sur -la cuenca Sea Lion que está al norte y es un área marítima importantísima- abren tanto las posibilidades, especialmente para Gran Bretaña, desde mi modesto saber y entender, estas cosas no deben suceder”, dijo Chispita Fadul.

“Son nuestros representantes, sobre todo los fueguinos, los que deben velar para que no se conculquen nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y para que este comunicado conjunto y sus consecuencias sea revisado y pongamos las cosas en su lugar, porque las Malvinas no solo son argentinas, sino también fueguinas”, cerró Fadul.

El VAO

El veterano de guerra de Malvinas Aníbal Espósito, tripulante del VAO N° 7 que participó de la Reconquista de Malvinas y que fue baleado por los ingleses en los combates del 2 de abril de 1982, explicó que “este es un vehículo de asalto que es anfibio; es decir, tiene la particularidad de andar tanto en agua como en tierra. Fueron los vehículos de la primera hora de la Reconquista de Malvinas, también fueron los primero en recibir fuego enemigo, tanto en la entrada al pueblo como en la caída del gobernador Rex Hunt que estaba en Puerto Argentino, llamado por los ingleses Port Stanley”.

Espósito participó de esa histórica toma de Malvinas. “Tuve la oportunidad de manejar uno de estos vehículos, el número era el 07 que fue el primero en recibir fuego en combate. Fueron fabricados en Estados Unidos en 1972 y fueron los primeros vehículos en entrar en combate a nivel global”.

Precisó que “fueron los primeros en recibir fuego enemigo siendo blanco de disparos de cañones descartables del ’84 y fuego de ametralladoras cruzadas de 7,62”.

El Veterano de Guerra comentó que en Tierra del Fuego hay cinco integrantes que participaron tripulando estos vehículos que pertenecieron al Batallón de Vehículos Anfibios N° 1, único en Latinoamérica en aquel tiempo con una flota de 21 unidades de los cuales 20 participaron de dicha reconquista.

Estos vehículos son para transporte de tropas, “lleva un conductor, un ametralladorista –provisto de una ametralladora 12,7 antiaérea-; un jefe de tropa embarcada y 25 soldados a cargo”.

Explicó, asimismo, que estos VAO fueron acompañados por Vehículos Anfibios a Ruedas –VAR- “que sirvieron de apoyo logístico, sanitario, transporte de víveres, municipios, etcétera.

Además del propio Espósito, Ricardo Polissi –conductor en Malvinas del VAO N° 13; Ricardo Sánchez, conductor del VAO N° 15; Osvaldo Arce, apuntador del VAO N° 07 (compañero de Espósito) que fue atacado pegándole en la mirilla de la ametralladora de la torreta y Ernesto López, quien era Jefe del Grupo Mantenimiento, “piloteaba el Vehículo Recuperador, que es un vehículo taller, tiene una grúa para mover pesos de gran magnitud y todos los elementos para hacer reparación de los VAO. De hecho que fue útil en las Islas, dado que en el caso mío se ha agujereado toda la cámara de flotación en la parte frontal y ellos nos han prestado su apoyo; también otros sufrieron problemas con las orugas por las dificultades del terreno con muchas piedras y los turbales”, explicó Espósito, quien recordó que pese a los más de cien disparos recibidos con fúsil, su VAO pudo cumplir su misión de desembarcar la tropa. “Fuimos los primeros en tener un herido, aunque leve, el conscripto Horacio Tello, integrante del Batallón de Infantería de Marina N° 2”.

Juan Carlos Lara fue conscripto del Batallón de Vehículos Anfibios N° 1 en 1983 y es un entusiasta defensor de la Causa Malvinas y en mantener viva la memoria y vigente este monumento junto a los veteranos de guerra.

(*) La resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina en torno a las Islas Malvinas. De igual manera, reconoció que el caso de las Malvinas se encuadra en una situación colonial, que debe ser resuelta teniendo en consideración lo expresado en la resolución 1514 (XV), donde se estableció el objetivo de eliminar toda forma de colonialismo. La resolución invita a las partes a resolver sin demora la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.